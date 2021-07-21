Достаточно лайка: как Instagram заставляет подростков худеть

Новое исследование показало, что Instagram использует специальные алгоритмы, которые в ленте пользователей-подростков пропагандируют посты про борьбу с лишним весом. Достаточно всего лишь разового взаимодействия с подобным контентом, чтобы лента изменилась до неузнаваемости. «Газета.Ru» — о том, как к этому относятся сами представители молодежи.

Алгоритмы Instagram подталкивают девочек-подростков следить за контентом о борьбе с весом в социальной сети. Это выяснилось в результате анализа, который был проведен компанией Revealing Reality по заказу фонда 5Rights, выступающего за ужесточение контроля контента, потребляемого детьми, в интернете.

Исследователи решили работать по методу «тайного покупателя» и создали ряд страниц в Instagram, имитирующих профили реальных детей, а затем подписались на те же аккаунты, за которыми следили дети-добровольцы, участвовавшие в эксперименте. Следующим этапом они начали лайкать посты на ЗОЖ-тематику и следить за тем, насколько быстро подобный контент появляется во вкладке «интересное».

Со страницы, которая была специально создана на имя 17-летней девушки, был лайкнут пост о диете. Его выложил один из брендов спортивной одежды. После этого действия во вкладке «интересное» ей был предложен пост с заголовком «до и после похудения». На аккаунт, опубликовавший текст, она подписалась.

Этих двух действий было достаточно, чтобы радикально изменить контент, который предлагался подростку.

В ленте стало значительно больше постов с советами по похудению, физическими упражнениями и результатами коррекции фигуры, а также фотографий людей, которые смогли сбросить вес..

Подобный эксперимент исследователи провели и с профиля вымышленного 14-летнего мальчика, а также 15-летней девочки. Результаты были аналогичными.

Instagram уже не раз подвергался критике из-за популяризации контента, который может склонять подростков к анорексии. Издание The Guardian сообщает, что в результате социальная сеть поместила специальные ярлыки на изображения, которые потенциально могут иметь опасный для здоровья посыл. Однако пользователи из России пока с подобными маркировками постов не сталкивались.

Представитель Facebook, которому принадлежит Instagram, заявил The Guardian, что компания уже предпринимает более агрессивные шаги для обеспечения безопасности подростков в социальной сети, включая запрет взрослым отправлять сообщения детям, если те на них не подписаны.

В Facebook отметили, что они не были согласны с результатами исследования, потому что нельзя сделать выводы обо всех пользователях-подростках в Instagram на основе пары аккаунтов.

20-летняя тиктокерша Чана из XO Team призналась «Газете.Ru», что посты о похудении даже не попадались у нее в сториз и ленте Instagram. «Единственное, я подписана на некоторых девушек, которые пропагандируют ЗОЖ, например, Настя Миронова или Катя Адушкина, и считаю, что это неплохо», — поделилась размышлениями Чана.

Тиктокерша отметила, что те пользователи, которые показывают свое идеальное тело, только мотивируют ее и поэтому ей хочется за ними следить.

«К популяризации ЗОЖ и идеальной фигуры я отношусь очень хорошо и не вижу в этом ничего негативного. Это же здоровый образ жизни, который влияет на физическое состояние человека и весь организм», — сказала Чана.

А вот 19-летняя тиктокерша Настя, более известная в сети под псевдонимом Бэдбарби, призналась, что постоянно замечает в своей ленте информацию про ЗОЖ. «Это мне интересно и я тот человек, который хочет похудеть и мотивируется такими публикациями, поэтому я только за то, чтобы мне это попадалось и напоминало о том, что «да, Настя, надо худеть», — сказала участница XO Team.

Она отметила, что не видит ничего плохого в подобных алгоритмах Instagram. «Мне кажется, Instagram молодец, что нас всех подбадривает становиться лучше, потому что мне хочется, чтобы весь мир был красивым и спортивным», — подытожила тиктокерша.