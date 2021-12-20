В Москве воссоздали квартиру из «Иронии судьбы»

Жителям Москвы предложили провести предновогодний ужин в интерьерах квартиры Нади Шевелевой из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Ее точную копию воссоздали на «Мосфильме» с сотрудничестве с Delivery Club.

«Для ее создания были найдены подлинные советские чертежи, а также задействован оригинальный реквизит прямо со съемок фильма. Квартиру возводили с нуля, учитывая все мельчайшие детали — например, в ванной висит шуба Ипполита, а в зале лежат платье и гитара Нади», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса по доставке еды.

Как выглядит квартира из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» в 2021 году — в фотогалерее «Газеты.Ru».