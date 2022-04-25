Танцуют все! В Рио-де-Жанейро проходит первый с начала пандемии карнавал

Карнавал в Рио – самый знаменитый в мире, к празднику тщательно готовятся в течение всего года. На фестиваль в Бразилию съезжаются туристы со всего света, а цены на отели и гостиницы взлетают в несколько раз. На трибуне «Самбодрома» в течение пяти дней проходят шествия ярко одетых танцоров различных школ самбы и всех желающих. С трибун за парадом цвета, блеска и огня наблюдают более 80 тыс. зрителей.

В прошлом году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса, а в этом из-за распространения штамма «омикрон» перенесли с февраля на апрель. Обычно карнавал проводится за сорок дней до Пасхи и знаменует начало Великого поста.

Самбодрома была местом проведения парада с 1980-х годов. Во время пандемии здесь организовали приют для более чем 400 бездомных и пункт вакцинации. На выходных на Самбадроме уже прошли первые ночные шествия, отметившие победу над вирусом в сильно пострадавшей Бразилии, где Covid-19 унес более 660 тыс. жизней (больше жертв было только в США).

Первый карнавал в Бразилии прошел в 1932 году, его участники собрались в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро. Позже фестиваль переехал в престижный ночной клуб «Канкун».