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Они могли бы отметить «коронную свадьбу». Но их похоронили вместе

Ровно 75 лет назад, 20 ноября 1947 года, состоялось бракосочетание принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбеттена. Спустя 4,5 года они стали королевой Великобритании Елизаветой II и принцем-консортом Филиппом. Символично, что 75 лет брака по русской традиции называется «коронной свадьбой». К сожалению, отметить они ее не смогут – британская королева скончалась 8 сентября, а полутора годами ранее ушел из жизни ее муж.

Елизавета и Филипп – четвероюродные сестра и брат, у них общая прабабушка. Будучи тогда принцем Греческим и Датским, молодой Филипп поступил в британское Королевский военно-морской колледж, который в 1939 году посетил король Георг VI и его дочери. Именно тогда 18-летний Филипп и сразил 13-летнюю Елизавету своим юмором и превосходной физической формой. Завязалась переписка.

Филипп выпустился из колледжа в звании мичмана и ушел на фронт. Несмотря на участие в войне, он не прерывал эпистолярную связь с Елизаветой. После его возвращения с фронта серьезность их отношений с наследницей британского престола не вызывала сомнений. Однако Георг VI сомневался – он считал принца греческого не слишком достойной партией для дочери. Но уверенность Елизаветы в своем избраннике не оставила ему выбора – король дал согласие на брак. И 10 июля 1947-го Филипп сделал предложение. Одна из главных британских газет Daily Mail тогда вышла с передовицей «Palace: It's official... They are engaged (Дворец: это официально… они помолвлены).

Свадьба Елизаветы и Филиппа была первой в мире, которую транслировали по радио – британские СМИ писали о 200 млн слушателях по всему миру. Елизавета была в платье цвета слоновой кости и бриллиантовой тиаре ее матери. На церемонии в Вестминстерском аббатстве присутствовали 2000 гостей, был задействован 91 певец, получено 10 тыс. поздравительных телеграмм, свадебный завтрак давали в Букингемском дворце. И все это считалось довольно скромным по королевским меркам. Их брак продлился 73 года, став самым долгим в истории британской монархии.

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