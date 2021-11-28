Умер Вирджил Абло — друг Канье Уэста, дизайнер LV, основатель Off-White

Американский модельер, креативный директор Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло умер от рака. Об этом в воскресенье, 28 ноября, совместно сообщили компания LVMH и бренды, которыми руководил дизайнер.

Модельеру был 41 год. Диагноз «ангиосаркома сердца» ему поставили в 2019 году, однако тот факт, что он борется с опасной и редкой болезнью болезнью, скрывали от огласки.

Вирджил Абло — выходец из семьи эмигрантов из Ганы: его мать была швеей, а отец работал менеджером в магазине краски. Он вырос в Рокфорде, штат Иллинойс: после обучения в католической школе Вирджил Абло получил диплом бакалавра в области инженерии в Университете Висконсина-Мэдисона, а после окончил Иллинойсский технологический институт — он вышел в 2006 году оттуда магистром архитектуры. Свою жизнь, однако, он связал с модой и музыкой — Вирджил Абло известен не только как модельер, который превратил уличную моду в высокое искусство, но и как диджей.

В 2009 году Абло поступил на стажировку в модный дом Fendi — в том же классе вместе с ним проходил обучение рэпер Канье Уэст. Это стало началом плодотворного сотрудничества: позже Канье Уэст пригласит коллегу возглавить его креативное агенство Donda. В 2013 году Абло создал собственный бренд одежды Off-White: его уличный стиль быстро завоевал подиумы — уже в 2014 году он показал коллекцию женской одежды на Неделе моды в Париже, обратив на себя внимание самых влиятельных людей мира моды.

На пост креативного директора мужской линейки Louis Vuitton Вирджила Абло пригласили в 2018 году — он стал первым темнокожим модельером, занявшим пост в модном доме. Благодаря этому на следующий год бренд отчитался о 20-процентном росте продаж. А самого Вирджила Абло журнал Time включил в 2018-м в число 100 самых влиятельных людей мира. В 2019 году в Музее современного искусства в Чикаго прошла выставка, посвященная работам Вирджила Абло в области искусства, дизайна и музыки.

У модельера остались жена и двое детей.