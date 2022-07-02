Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца июня: последствия военных действий на территории Украины, протесты в Индии и Эквадоре, Московская неделя моды и другое.
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Морж на побережье Куршской косы, Калининградская область, 30 июня 2022 года
Акция протеста против правительства президента Гильермо Лассо в Кито, Эквадор, 30 июня 2022 года
Американка Чейз Или во время соревнования по толканию ядра среди женщин в Стокгольме, Швеция, 30 июня 2022 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде, Испания, 30 июня 2022 года
Военнослужащие ВМС Болгарии уничтожают мину в Черном море, 1 июля 2022 года
Полиция задерживает активиста-радикала Баджранга Дала на акции протеста после убийства индуса мусульманами, Нью-Дели, Индия, 29 июня 2022 года
Голубые озера на Камчатке, 30 июня 2022 года
Тренировка команды «Джамбо-Висма» на Тур де Франс, 30 июня 2022 года
Жилой дом, разрушенный в результате обстрелов в Мариуполе, 30 июня 2022 года
Радуга над центральным кортом Уимблдона, 30 июня 2022 года
Певец Филипп Киркоров фотографирует модельера Валентина Юдашкина с женой Мариной в последний день Недели моды в Москве, 26 июня 2022 года
Очевидцы наблюдают за тушением пожара в промышленной зоне на Каширском шоссе в Москве, 29 июня 2022 года
Дети едят хлеб возле передвижного пункта гуманитарной помощи возле Покровского храма в Мариуполе, 27 июня 2022 года
Туман в Петропавловске-Камчатском, 29 июня 2022 года