Лучшие фотографии недели

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Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
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Общество
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«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии конца июня: последствия военных действий на территории Украины, протесты в Индии и Эквадоре, Московская неделя моды и другое.

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