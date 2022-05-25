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Тест: кто вы из супермоделей 90-х?

Узнайте, на кого из супермоделей 90-х вы больше всего похожи

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Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Линда Евангелиста

Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Линда Евангелиста

Getty Images
В 90-е образцами красоты стали супермодели. Идеальные параметры до сих пор сверяют по фигуре Синди Кроуфорд — при 90-60-90 можно смело считать свою фигуру эталонной. Причина успеха манекенщиц 90-х, впрочем, не только во внешности: каждая из них была и остается личностью со своим характером, мнением, целью в жизни. Если вам всегда было интересно, на кого из знаменитых красавиц 90-х вы похожи, пройдите тест. Заодно узнаете что-нибудь новое.

Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!

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