31 августа 2022, 13:16
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Чем жила и как погибла 25 лет назад принцесса Диана
31 августа исполняется 25 лет со дня гибели принцессы Дианы. Тот день 1997 года стал трагическим не только для членов ее семьи: о погибшей скорбел весь мир. Принцесса Диана пользовалась не просто всенародной — всемирной любовью. Открытая, чувствительная, искренняя жена принца Чарльза в глазах людей символизировала противостояние чопорной британской аристократии и монархии, скованной правилами. И смелость — делать то, чего никто до нее не делал. И смелость любить.
В последние два года своей жизни леди Диана Спенсер была под пристальным вниманием прессы. Всему виной — ее откровенное, даже слишком, интервью журналисту «Би-би-си» Мартину Баширу, после которого Елизавета II потребовала, чтобы ее старший сын расторг брак со взбунтовавшейся супругой.
Лишившись контроля Букингемского дворца, принцесса Диана смогла открыто вести личную жизнь — но под прицелом фотокамер. Сегодня многие ее друзья и родные уверены: не будь того интервью, не лишись принцесса Диана защиты королевской семьи — она была бы жива. Но она погибла в ночь на 31 августа в возрасте 36 лет в автокатастрофе в парижском тоннеле вместе с бойфрендом, египетским миллионером Доди Аль-Файедом.
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Принцесса Диана (1 июля 1961 — 31 августа 1997)
Леди Диана Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Сандрингеме, графство Норфолк, неподалеку от одной из резиденций королевы Великобритании Елизаветы II в семье Джона Спенсера, виконта Элторпа, и Фрэнсис Спенсер, урожденной Рош. Всего у нее было четверо братьев и сестер, но один из них умер в младенчестве за год до ее рождения.
Спенсеры имели давние и прочные связи с королевской семьей. Обе бабушки Дианы – графиня Синтия Спенсер и Рут Рош, баронесса Фермой, были фрейлинами королевы-матери Елизаветы, бабушки будущего мужа Дианы.
Когда Диане было семь лет, ее родители развелись. Некоторое время она прожила с матерью, но вскоре ее отец граф Спенсер получил опеку над дочерью, после чего женился на Рэйн, графине Дартмутской. Отношения с мачехой у Дианы не сложились.
На фото: Леди Диана Спенсер возле своей квартиры в лондонском районе Эрлс-Корт, 1980 год.
В детстве Диана сменила несколько школ для девочек. Академических успехов она не демонстрировала, но демонстрировала талант в музыке, танцах, спорте. К тому же, многие отмечали ее способности в общественной работе.
На фото: Принцесса Диана со школьниками во время посещения нового торгового центра в Эйлсбери, штат Бакс, Англия, 1983 год.
Со своим будущим мужем, принцем Чарльзом, Диана впервые встретилась в возрасте 16 лет – в 1977 году. В 1980 году они оба оказались в гостях за городом в один из летних уик-эндов. Тогда 31-летний наследник престола заинтересовался девицей Спенсер – вскоре он пригласил ее на королевскую яхту Britannia, а в ноябре 1980-го Диана уже была приглашена в замок Балморал на знакомство с королевской семьей.
Принц Чарльз сделал предложение леди Диане Спенсер 6 февраля 1981 года. Ей было 20 лет, ему – 33. После помолвки она уволилась с работы – до этого Диана работала ассистенткой воспитательницы детского сада – и переехала жить в Кларенс-Хауз. Вслед за этим, во время подготовки к свадьбе, невеста наследника престола поселилась в Букингемском дворце.
На фото: Принцесса Диана и принц Чарльз объявили о помолвке, 24 февраля 1981 года
В публичных мероприятиях Диана Спенсер начала принимать участие еще до свадьбы – первым ее выходом в качестве невесты принца стало посещение благотворительного вечера в лондонском Голдсмит-Холле в марте 1981-го. А самостоятельно она выступила 18 ноября 1981 года на Регентс-Стрит в Лондоне – принцесса Уэльская зажигала рождественские огоньки.
Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер состоялась 29 июля 1981 года в Вестминстерском аббатстве. Церемония транслировалась по телевидению – ее посмотрели 750 млн человек. На улицах Лондона, чтобы понаблюдать за свадебной процессией, собрались 600 тыс. зрителей.
Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза стала самой дорогой в истории королевской семьи. Она обошлась двору в £57 млн.
Первый заграничный тур принцессы Уэльской состоялся в сентябре 1982 года. Повод был грустный – Диана присутствовала на похоронах княгини Монако Грейс. Вслед за тем она побывала в Нидерландах, а в 1983 году взяла с собой принца Уильяма в тур по Австралии и Новой Зеландии.
На фото: Принцесса Диана во время своего визита в Лонсестон, Тасмания, 1983 год
В ноябре 1981 года было объявлено, что принц Чарльз и принцесса Диана Уэльские ждут первенца – Уильям появился на свет 21 июня 1982 года. Беременность Дианы протекала тяжело – в январе, например, она упала с лестницы. После рождения малыша она погрузилась в послеродовую депрессию.
На фото: Принцесса Диана и принц Чарльз покидают роддом с сыном Уильямом, 1982 год
Второй ребенок пары – принц Гарри — родился 15 сентября 1984 года. Воспитывая детей, Диана отказалась от многих традиций королевской семьи. Например, она отказалась принимать королевскую няню, выбрав помощницу самостоятельно. Она так же по-своему принимала решения относительно того, какую одежду покупать мальчикам, в каких мероприятиях они должны участвовать и так далее. К ужасу королевского шеф-повара она даже водила сыновей в «Макдональдс», аргументируя этот поход тем, что они хотят игрушки, которые им подарят в сети фаст-фуда.
В 1985 году по приглашению президента Рональда Рейгана принц Чарльз и принцесса Диана побывали в США. Одним из самых запоминающихся моментов того визита стал танец 24-летней леди Ди с Джоном Траволтой в Белом доме.
Принцесса Диана, будучи представительницей королевской семьи, была обязана регулярно посещать благотворительные центры, больницы, хосписы и школы. Она искренне переживала за людей, больных проказой и СПИДом, выступала за защиту диких животных и против использования наземных мин, была патроном организаций, поддерживающих бездомных, наркозависимых, пожилых и молодых. Диана стала первой королевской особой, которая не боялась физически контактировать с ВИЧ-инфицированными людьми в 80-е, когда болезнь еще была окружена множеством мифов.
На фото: Принцесса Диана играет с ВИЧ-инфицированным ребенком в Сан-Паулу, во время визита в Бразилию, 1991 год
В декабре 1993 года Диана объявила, что хотела бы отойти от публичной деятельности – к тому моменту они с принцем Чарльзом уже расстались, но формально не развелись. Однако через год принцесса Уэльская решила частично вернуться к своим королевским обязанностям, формально оставаясь членом семьи. Оставаясь вице-президентом британского «Красного креста», она принимала участие в подготовке 125-летнего юбилея, после этого была приглашена королевой Елизаветой II на празднование Дня высадки в Нормандии, в 1995 году была с официальным визитом в Японии.
Диана и принц Чарльз официально развелись в 1996 году, но о трудностях в их браке начали говорить задолго до этого. Еще в 1987-м пресса начала обращать внимание на их холодность друг с другом. Пошли слухи о романе Чарльза с бывшей возлюбленной, Камиллой Паркер-Боулз. О том, что и у принца, и у принцессы Уэльских были романы на стороне, стало известно в 1992 году из книги Эндрю Мортона «Диана: настоящая история». Попытки родителей принца помирить супругов к успеху не приводили. В декабре 1992 года премьер-министр Великобритании Джон Мейджор объявил в Палате общин, что принц и принцесса Уэльские «мирно расстались».
На фото: Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом на отдыхе, 1993 год
Последним совместным зарубежным туром принцессы Дианы и принца Чарльза стала поездка в Южную Корею и Индию в 1992 году. В Калькутте, в частности, леди Ди посетила хоспис, открытый там Матерью Терезой. В ноябре того же года принцесса Уэльская отправилась за рубеж уже в одиночестве – она ездила во Францию встречаться с президентом Франсуа Миттераном.
На фото: Принцесса Диана на Дне ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище в Арлингтоне, штат Вирджиния, 1985 год
Официальный развод был оформлен 28 августа 1996 года – этого потребовала Елизавета II после скандального интервью Дианы журналисту «Би-би-си» Мартину Баширу. В нем она рассказала о своих романах, связи принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, раскритиковала королевскую семью, рассказала о своей булимии и депрессии.
После развода принцесса Диана сохранила за собой апартаменты в Кенсингтонском дворце. Тогда она встречалась с хирургом пакистанского происхождения Хаснатом Ханом – отношения хранились в строгом секрете. Точно неизвестно, когда и по чьей инициативе связь была разорвана, однако предполагается, что это случилось в июле 1997 года. Месяцем позже принцесса Диана погибла в автокатастрофе в одном из парижских тоннелей, возвращаясь с ужина из отеля «Риц» с Доди Аль-Файедом.
На фото: Принцесса Диана с Линдой и Полом Маккартни, 1992 год
Принцесса Диана дружила со многими звездами из мира моды и шоу-бизнеса. Актриса Клео Рокос в мемуарах подробно рассказала о дружбе Меркьюри и принцессы Дианы, которых якобы объединила любовь к сериалу «Золотые девочки». Она поделилась историей о том, как Меркьюри переодел принцессу Ди в мужчину и провел на одну из вечеринок.
Автокатастрофа, в которой мир потерял свою «народную принцессу», произошла ночью 31 августа 1997-го – считается, что водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, пытаясь уйти от папарацци, и врезался в стену. Погибли также Доди Аль-Файед и управлявший машиной Анри Пол, единственным выжившим стал телохранитель Тревор Риз-Джонс, он получил тяжелые травмы. Прощание с принцессой было организовано 6 сентября 1997 года в Вестминстерском аббатстве. Позже ее похоронили без присутствия публики в парке Элторп, в родовом имении графов Спенсеров.
Цветы перед Кенсингтонским дворцом в день похорон принцессы Дианы, 6 сентября 1997 года