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Модель, певица, первая леди. Карле Бруни — 55

23 декабря исполняется 55 лет итало-французской модели, композитору, поэту и певице, а также бывшей первой леди Франции Карле Бруни.

Она появилась на свет в 1967 году в итальянском Турине, но с пяти лет живет во Франции. При этом гражданство Франции она получила лишь в 2008 году – после того, как вышла замуж за 23-го президента Франции Николя Саркози.

Карьеру фотомодели Бруни начала в 19 лет, она входила в двадцатку наиболее высокооплачиваемых моделей мира.

Своего будущего мужа Саркози она встретила в 2007 году. В интервью позже она говорила, что не участвовала в выборах президента в том году, так как не имела французского гражданства, но если бы голосовала, то отдала бы предпочтение оппоненту возлюбленного — Сеголен Руаяль.

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