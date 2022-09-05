Горящий человек — 2022. От динозавра до Пэрис Хилтон

В пустыне Блэк-Рок в Неваде впервые за три года прошел Burning Man. С 28 августа по 5 сентября его поклонники — любители фантазийных нарядов, уличной скульптуры и фотографий в необычном пыльном ландшафте — отмечали возвращение любимого фестиваля, к которому готовятся в течение всего года (в данном случае — трех). Тему для него подобрали соответствующую: «Просыпающиеся мечты».

Как правило, Burning Man становится центром притяжения знаменитостей — моделей, артистов, музыкантов. Однако в этом году звезд здесь — ощутимо меньше, чем раньше. На фестивале отметились Пэрис Хилтон, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей и Хайди Клум. Но для блогеров и любителей побродить в костюме по пустыне Burning Man по-прежнему — незабываемый опыт, яркие фотографии в соцсетях и воспоминания на весь год.

Как выглядели в этом году участники Burning Man, — в фотогалерее «Газеты.Ru».