19 августа 2023, 08:01
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5 революционных изобретений Коко Шанель, которые стали классикой
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Коко Шанель, 1926 и 1936 год
Первое, о чем вспоминают, говоря о новаторских идеях Коко Шанель — это маленькое черное платье. Лаконичный коктейльный наряд длиной до колена до сих пор остается самым безопасным вариантом на случай, если вы не знаете, что надеть.
Черное платье Коко Шанель было впервые представлено в октябре 1926 года. На обложке журнала Vogue изобразили женщину в платье с заниженной талией длиной до колена и с длинными рукавами. Шею модели украшала нитка жемчуга, голову — шляпка-колокол.
Маленькое черное платье появилось в разгар «ревущих 20-х», когда наряды, напротив, были красочными. Черный цвет ассоциировался либо с трауром, либо с одеждой прислуги. Шанель изменила это восприятие, решив сделать минималистичный черный наряд, который подойдет всем. И действительно, вскоре маленькое черное платье стало одним из необходимых элементов женского гардероба и вошло в коллекции многих других модельеров. Одним из образцовых примеров, например, стал наряд, созданный домом Givenchy для Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани».
На фото: Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» в черном платье и жемчуге
Коко Шанель была не первой женщиной, которая начала ходить в брюках — во время Первой мировой войны многие девушки, которые осваивали мужские профессии, перешли на эту форму одежды. Однако именно модельер ввела женские брюки в моду.
Шанель очень любила носить брюки — часто она брала их у своих любовников. Примерно в 1918 году она начала появляться на публике в своеобразных «пляжных» пижамах на отдыхе на Французской Ривьере.
Вдохновение для своего гардероба Коко Шанель черпала из одежды моряков — широкие «яхтенные брюки» она сочетала с тельняшками. К слову, джемперы из плотного трикотажа в бретонскую полоску модельер начала «выгуливать» еще раньше. Уже в 1910-м Шанель, открывшая в том году шляпный магазин в Париже, появилась в тельняшке во время отдыха в нормандском Довилле.
К середине 20-х годов прошлого века брючные комплекты в стиле Шанель вошли в гардероб обеспеченных женщин, следящих за модой, и звезд мирового кино — Марлен Дитрих, Кэтрин Хэпберн и других.
На фото: Марлен Дитрих в костюме Chanel, 1933 год
Знаменитый твидовый костюм Коко Шанель представила в 20-е годы прошлого века — это был ее вклад в освобождение женщин от жестких корсетов и утягивающих форм. Короткий и свободный, но структурированный жакет с круглым вырезом под горло или небольшим воротником, юбка длиной чуть ниже колена, практичный недорогой твид — это был идеальный вариант для женского гардероба после Первой мировой войны.
Отличительные признаки жакета в стиле Шанель, помимо фасона, — отстрочка по канту, рукава длиной до запястья (так руки кажутся длиннее), карманы с клапаном или без, расположенные либо совсем низко, либо очень высоко. Пуговицы могут быть обтянуты тем же твидом или покрыты позолотой с символами дома Chanel. Декоративных пуговиц не бывает — они пришиты только там, где это необходимо.
В XX веке костюм Chanel стал необходимым элементом гардероба серьезной, элегантной, влиятельной женщины. В таких нарядах на публику выходили первая леди США Жаклин Кеннеди, принцесса Диана, княгиня Монако Грейс, Амаль Клуни и даже молодая актриса Оливия Родриго — в 2021 году она пришла в Chanel на встречу с Джо Байденом в Белый дом.
На фото: Жаклин Кеннеди в костюме Chanel, 1964 год
Еще одним изобретением Шанель стала сумочка фасона 2.55. Это одна из самых узнаваемых и востребованных моделей мира: простой прямоугольной сумке небольшого размера, простеганной ромбами и снабженной ремешком в виде цепочки, даже не нужен логотип Chanel.
Модель была представлена в феврале 1955 года, отсюда и ее название — 2.55. Изначально она была выполнена из стеганой шерсти и напоминала попону на седле лошади — на эту идею Коко Шанель вдохновили скачки, на которых она бывала нередко. Сегодня сумку выполняют из кожи разных видов, но цепь и прострочка — неизменны.
На фото: принцесса Диана с сумочкой Chanel, 1992 год
В 1957 году Коко Шанель совершила революцию в обувном деле — она предложила женщинам носить двухцветные лодочки. Они были бежевые — чтобы удлинить ногу, с черным мысом — чтобы визуально уменьшить размер стопы, с тянущейся лямкой на пятке — чтобы их было проще снимать и надевать, на каблуке высотой в 5 см, самой удобной из всех возможных.
На фото: Джина Лоллобриджида в окружении моделей Chanel, 1964 год
Туфли сделал для Шанель производитель обуви на заказ Себастьян Массаро (с компанией Massaro дом Chanel сотрудничает до сих пор). Модель быстро полюбилась звездам — в частности, в таких туфлях не раз позировала актриса Роми Шнайдер.
На фото: Роми Шнайдер на приеме для прессы в Лондоне, 1962 год
Коко Шанель (1883 — 1971)
Основательница модного дома Chanel Коко Шанель (настоящее имя — Габриэль Бонер Шанель) родилась 19 августа 1883 года. Дочь прачки и бродячего торговца, она с 11 лет воспитывалась в сиротском приюте при монастыре, где и научилась шить. В юности она пела в кабаре, где, по одной из версий, получила прозвище «Коко». Также Шанель работала на курорте Виши, разливая минеральную воду.
Первые магазины — дамских шляп — будущий модельер смогла открыть благодаря роману с представителем английского высшего класса капитаном Артуром Кейпелом. Последний вошел в историю лишь как любовник Коко Шанель — основательницы одного из старейших модных домов Франции, непререкаемого авторитета в области стиля, автора многочисленных высказываний, вошедших в цитатники. А главное — новатора моды XX века, благодаря которой вещи, которые когда-то выглядели революционными и дерзкими, в XXI-м стали строгой классикой.
Что появилось в повседневном гардеробе женщин благодаря Коко Шанель — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».