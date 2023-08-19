5 революционных изобретений Коко Шанель, которые стали классикой

Основательница модного дома Chanel Коко Шанель (настоящее имя — Габриэль Бонер Шанель) родилась 19 августа 1883 года. Дочь прачки и бродячего торговца, она с 11 лет воспитывалась в сиротском приюте при монастыре, где и научилась шить. В юности она пела в кабаре, где, по одной из версий, получила прозвище «Коко». Также Шанель работала на курорте Виши, разливая минеральную воду.

Первые магазины — дамских шляп — будущий модельер смогла открыть благодаря роману с представителем английского высшего класса капитаном Артуром Кейпелом. Последний вошел в историю лишь как любовник Коко Шанель — основательницы одного из старейших модных домов Франции, непререкаемого авторитета в области стиля, автора многочисленных высказываний, вошедших в цитатники. А главное — новатора моды XX века, благодаря которой вещи, которые когда-то выглядели революционными и дерзкими, в XXI-м стали строгой классикой.

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