На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, на что родители чаще всего тратили маткапитал в 2025 году

Соцфонд: маткапитал в 2025 году чаще тратили на образование детей, чем на жилье
true
true
true
close
Shutterstock

Материнский капитал в текущем году чаще всего используют для оплаты обучения детей и в качестве ежемесячных выплат, а уже потом на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России в Telegram-канале.

Отмечается, что к ноябрю Соцфонд удовлетворил более 1,5 млн заявлений семей о распоряжении материнским капиталом.

В соответствии с 455 тыс. заявлений средства были направлены на обучение детей, свыше 407 тыс. распоряжений коснулись приобретения жилья. Ежемесячная выплата на детей до трех лет перечислена по 664 тыс. заявлений, а остаток выплаты в пределах 10 тыс. рублей забрали 32 тыс. россиян. На накопительную пенсию деньгами распорядились 8,3 тыс. родителей.

В Соцфонде добавили, что с января по ноябрь было выдано более 580 тыс. сертификатов на материнский капитал.

Согласно проекту федерального бюджета Социального фонда России, в 2027 году выплата вырастет до 766  693 рублей, а в 2028 году достигнет 797  361 рубля. В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составляет 690  266 рублей для детей, рожденных или усыновленных после 1 января 2020 года.

Ранее в России предложили увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами