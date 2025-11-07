Стало известно, на что родители чаще всего тратили маткапитал в 2025 году

Соцфонд: маткапитал в 2025 году чаще тратили на образование детей, чем на жилье

Материнский капитал в текущем году чаще всего используют для оплаты обучения детей и в качестве ежемесячных выплат, а уже потом на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России в Telegram-канале.

Отмечается, что к ноябрю Соцфонд удовлетворил более 1,5 млн заявлений семей о распоряжении материнским капиталом.

В соответствии с 455 тыс. заявлений средства были направлены на обучение детей, свыше 407 тыс. распоряжений коснулись приобретения жилья. Ежемесячная выплата на детей до трех лет перечислена по 664 тыс. заявлений, а остаток выплаты в пределах 10 тыс. рублей забрали 32 тыс. россиян. На накопительную пенсию деньгами распорядились 8,3 тыс. родителей.

В Соцфонде добавили, что с января по ноябрь было выдано более 580 тыс. сертификатов на материнский капитал.

Согласно проекту федерального бюджета Социального фонда России, в 2027 году выплата вырастет до 766 693 рублей, а в 2028 году достигнет 797 361 рубля. В текущем году размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей для детей, рожденных или усыновленных после 1 января 2020 года.

Ранее в России предложили увеличить размер маткапитала на третьего ребенка до 1 млн рублей.