Российские власти сохранят маткапитал до 2030 года

Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы позволяет сохранить материнский капитал до 2030 года с индексацией на уровень инфляции. Это следует из сообщения Минфина.

«Проектом бюджета предусматривается реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования», — говорится в нем.

Как уточнили в ведомстве, на это потратят более 1,8 трлн рублей.

Программа маткапитала действует с 1 января 2007 года. Изначально эта мера господдержки предполагала возможность финансовой помощи для семей, в которых родились вторые и последующие дети. С 2020 года маткапитал стали выдавать и на первого ребенка. Почти ежегодно, исключая 2017–2019 годы, сумма выплат увеличивалась за счет индексации.

С 1 февраля 2025 года маткапитал на первого ребенка в России вырос на 7,3%. Сумма выплаты на первого ребенка составляет 676 398 руб. В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году — 893 835 руб. Такая сумма будет выплачена семье, если родители до этого не обращались за средствами. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, семья может рассчитывать на доплату на второго ребенка в размере 217,4 тыс. руб.

Ранее в Госдуме выступили против отцовского капитала.