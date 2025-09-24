На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские власти сохранят маткапитал до 2030 года

Минфин РФ: проект бюджета России сохраняет маткапитал до 2030 года
true
true
true
close
Мария Девахина/РИА «Новости»

Проект федерального бюджета России на 2026-2028 годы позволяет сохранить материнский капитал до 2030 года с индексацией на уровень инфляции. Это следует из сообщения Минфина.

«Проектом бюджета предусматривается реализация программы материнского капитала до 2030 года с индексацией на уровень инфляции и предоставление семьям с детьми возможности получения остатков средств материнского капитала без определения цели их использования», — говорится в нем.

Как уточнили в ведомстве, на это потратят более 1,8 трлн рублей.

Программа маткапитала действует с 1 января 2007 года. Изначально эта мера господдержки предполагала возможность финансовой помощи для семей, в которых родились вторые и последующие дети. С 2020 года маткапитал стали выдавать и на первого ребенка. Почти ежегодно, исключая 2017–2019 годы, сумма выплат увеличивалась за счет индексации.

С 1 февраля 2025 года маткапитал на первого ребенка в России вырос на 7,3%. Сумма выплаты на первого ребенка составляет 676 398 руб. В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году — 893 835 руб. Такая сумма будет выплачена семье, если родители до этого не обращались за средствами. Если маткапитал уже был получен на первого ребенка, семья может рассчитывать на доплату на второго ребенка в размере 217,4 тыс. руб.

Ранее в Госдуме выступили против отцовского капитала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами