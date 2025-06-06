Пересдача ЕГЭ в 2025 году: в какие дни это можно сделать и как проходит повторный экзамен

Что делать, если не сдал ЕГЭ? Даты и правила пересдачи экзаменов в 2025 году

Неудача на ЕГЭ может разрушить не только планы, но и самооценку. Но у одиннадцатиклассников есть возможность пересдать экзамен. Причем не только математику или русский язык, но и предмет по выбору, если выпускника не устроил полученный результат. «Газета.Ru» выяснила, в каких случаях допускается пересдача, в какие дни это можно сделать и как подготовиться ко второй попытке.

По каким предметам можно пересдать ЕГЭ

ЕГЭ считается сданным, если ученик набрал минимальный балл по данному предмету, установленный Рособрнадзором. Это дает выпускнику право на получение школьного аттестата. По русскому языку минимальный порог составляет 24 балла, по математике — 27 баллов. Если результат оказался ниже, экзамен по этим предметам можно пересдать. В случае повторных неудач школьника выпустят со справкой.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Раньше пересдать можно было только обязательные экзамены и только если школьник не набрал минимальный балл. Но в 2024 году президент России Владимир Путин предложил разрешить школьникам пересдачу одного предмета по желанию, если ученик недоволен результатом. Речь идет в том числе и о предметах по выбору. Это дает второй шанс тем, кто по каким-то причинам показал себя на ЕГЭ не лучшим образом.

В дополнительные дни по желанию школьник может один раз пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету из числа тех, которые он сдавал в текущем году.

Кроме того, предметы по выбору можно пересдать в тех же случаях, что и обязательные экзамены — если вы заболели или пропустили ЕГЭ по иной уважительной причине.

Важно! В случае пересдачи результат первого экзамена аннулируется. Выбрать из двух результатов лучший нельзя.

Даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году

Для пересдачи экзаменов утвердили несколько дат. Они делятся на резервные дни основного периода и дополнительные дни.

В резервные дни основного периода экзамен пересдают те, кто не набрал минимальные баллы по обязательным предметам, у кого совпали даты сдачи экзаменов по выбору, кто не явился на экзамен по уважительной причине. Эти даты определены в порядке проведения ГИА.

16 июня (понедельник) — география, литература, обществознание и физика;



(понедельник) — география, литература, обществознание и физика; 17 июня (вторник) — русский язык;



(вторник) — русский язык; 18 июня (среда) — история, химия и устная часть по иностранным языкам (английский, испанский, китайский, немецкий, французский);



(среда) — история, химия и устная часть по иностранным языкам (английский, испанский, китайский, немецкий, французский); 19 июня (четверг) — биология, информатика и письменная часть по иностранным языкам;



(четверг) — биология, информатика и письменная часть по иностранным языкам; 20 июня (пятница) — математика базового уровня, математика профильного уровня;



(пятница) — математика базового уровня, математика профильного уровня; 23 июня (понедельник) можно пересдать все учебные предметы. Это запасной день на случай, если даты пересдачи совпадают.

Для тех, кто не сдал обязательные экзамены летом, назначается дополнительный период:

4 сентября (четверг) — русский язык;



(четверг) — русский язык; 8 сентября (пятница) — математика базового уровня;



(пятница) — математика базового уровня; 23 сентября (вторник) — резерв: математика базового уровня, русский язык.

Ученики, желающие улучшить свой балл, пересдают экзамены в дополнительные дни. Даты выбраны так, чтобы предоставить результаты пересдачи в вузы до окончания приемной кампании.

3 июля (четверг) — информатика, литература, русский язык, физика, химия, а также письменная часть ЕГЭ по всем иностранным языкам.



(четверг) — информатика, литература, русский язык, физика, химия, а также письменная часть ЕГЭ по всем иностранным языкам. 4 июля (пятница) — биология, география, история, математика базового уровня, математика профильного уровня, обществознание, а также устная часть ЕГЭ по всем иностранным языкам.

Причины для пересдачи ЕГЭ

Выпускник не набрал минимальный балл по русскому и математике

ЕГЭ можно пересдать, если ученик не набрал минимальный балл по русскому языку, математике. Ученик приходит в резервные дни:

17 июня (вторник) пересдают русский язык.



(вторник) пересдают русский язык. 20 июня (пятница) пересдают математику.

Если и в этот раз сдать экзамен не получилось, то он переносится на сентябрь — на дополнительный период.

Выпускник хочет улучшить результат по одному из предметов

Если одиннадцатиклассник принял решение еще раз попытать счастья на экзамене, он приходит в дополнительные дни — 3 или 4 июля.

Для этого нужно подать заявление с 25 июня по 1 июля.

Выпускник отсутствовал на экзамене по болезни или иной причине

В этом случае необходимо взять справку у врача и предоставить ее в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

Прийти на пересдачу можно в резервные дни.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Кроме болезни, уважительными причинами отсутствия на ЕГЭ считаются:

плановая операция;



автомобильная авария;



смерть близкого родственника;



пересечение с датой другого экзамена.

Как и в случае болезни, нужно предоставить в ГЭК официальный документ, подтверждающий причину неявки. Его рассмотрит конфликтная комиссия и решит, допустить ли школьника к пересдаче.

Выпускнику стало плохо на экзамене

Бывает, что здоровье подводит прямо на экзамене. Школьника в такой ситуации должны отправить к врачу. Он даст заключение, можно продолжать экзамен или нет. Завершение экзамена происходит с согласия ученика: организаторы составляют акт в двух экземплярах и ставят специальную пометку в бланке регистрации. Выданный ученику акт нужно обязательно взять на пересдачу в резервные дни.

Был нарушен порядок проведения экзамена

ЕГЭ можно пересдать, если на экзамене были нарушения. Например, конверт вскрыли без учеников до начала экзамена. Или ученика оставили без бланков для заполнения. Даже несоблюдение температурного режима в кабинете, где сдается ЕГЭ, считается нарушением.

В этом случае необходимо сразу же подать апелляцию. Ее нужно написать в месте проведения экзамена.

Апелляционная комиссия рассмотрит требование и примет решение. Если факт нарушения не подтвердится, то апелляцию отклонят. В этом случае дописать или переписать экзамен будет нельзя.

Если в школе случился форс-мажор – авария, возгорание и т. п., то ЕГЭ дадут пересдать без апелляции. Пересдача возможна в резервные дни.

В каких случаях не допустят к пересдаче ЕГЭ

Пересдать ЕГЭ нельзя тем, кто нарушал правила на экзамене — списывал, пользовался телефоном или шпаргалками, связывался с помощниками в уборной. Если школьника поймают в момент нарушения, его удалят из аудитории и аннулируют результаты экзамена.

Важно! Нарушения экзамена могут зафиксировать и после его окончания, например, при пересмотре видеозаписи из аудитории. В этом случае результат тоже аннулируют.

Если факт нарушения обнаружился после окончания приемной кампании, то об этом сообщают в вуз. Тогда поступившего ждет отчисление. Поэтому лучше рассчитывать на собственные силы и не пользоваться гаджетами и шпаргалками.

Нарушителям не дадут пересдать экзамен в резервный период. Они смогут сдать ЕГЭ только в следующем году.

Правила пересдачи ЕГЭ

Если после опубликования результатов ЕГЭ школьник хочет увеличить свои баллы, необходимо подать заявление на пересдачу в ГЭК региона с 25 июня по 1 июля. Ее адрес сообщат в школе или на сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ).

Заявление представляет собой два листа, где в первом необходимо указать ФИО, дату рождения, контактный телефон и данные паспорта. На втором листе перечислен перечень предметов, которые можно пересдать, и даты пересдачи. Необходимо отметить один предмет галочкой и подписать документ.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Заранее уточните адрес, где будет проходить пересдача, в школе или в РЦОИ. В назначенный день школьнику необходимо повторно явиться на экзамен.

С собой нужно взять:

паспорт;



черные гелевые или капиллярные ручки;



предметы, необходимые для сдачи экзамена по ряду дисциплин (линейка, циркуль и др.);



бутылку воды и легкий перекус;



лекарства (при необходимости).

Важно! Идти на пересдачу ради увеличения баллов можно только, если вы уверены в своих силах. В случае пересдачи прошлый результат аннулируется. Это означает, что если вы в основной период сдачи получили, например, 73 балла, а на пересдаче — 66 баллов, то учитываться будет новый результат. Изменить его уже нельзя.



Как подготовиться к пересдаче ЕГЭ

Детский психолог и нейропсихолог Екатерина Ильичева посоветовала родителям не показывать ребенку свои страхи и сомнения.

Несмотря на то, что тревога и волнение оправданы в этот период, постарайтесь держать себя в руках. Ведь родитель, принимающий успокоительные, только усиливает напряжение ребенка. Если близкие люди чувствуют тревогу, показывают ее, то она передается другим, «эффект заражения» практически неизбежен. Екатерина Ильичева Детский психолог, нейропсихолог

Расскажите ребенку вдохновляющие примеры из жизни о том, как вы, знакомые или даже знаменитости справлялись с неудачами. Вспомните, что вам помогало в сложных ситуациях. Понимание собственных реакций позволит снизить напряжение, уточняет психолог. А дети могут применить опыт родителей и в своих жизненных ситуациях.

Самой худшей поддержкой после получения результатов будут разочарование и критика. Забудьте о фразах, вроде: «Сколько раз я говорила, что можно подготовиться лучше?», «Как можно было провалить самый главный экзамен в своей жизни?» Лучше отметьте, что ребенок, несмотря на неудачу, приложил усилия. Похвалите его за то, как много он занимался в течение всего времени. И самое главное, помните: будущее ребенка определяется не на экзамене.

Эксперт советует продумать дальнейшие стратегии. Визуализируйте с ребенком возможные пути на случай, если экзамены будут сданы ниже ожидаемого.

Нарисуйте эти несколько дорожек, несколько вузов. Напишите, сколько баллов для выбранных учреждений достаточно для поступления. Что будет, если он не поступит в вуз, какие колледжи можно рассмотреть. Такая визуализация снижает напряжение и тревогу и даст ребенку понять, что на этом экзамене его жизнь не останавливается. Екатерина Ильичева Детский психолог, нейропсихолог

Проследите за ребенком. Если волнения и переживания отнимают у него много сил, поговорите по душам и не пренебрегайте помощью психолога.