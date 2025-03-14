Расписание ЕГЭ в 2025 году: когда и как будут проходить экзамены у 11-классников

Совсем немного времени остается до выпускных экзаменов в российских школах. Досрочная сдача ЕГЭ в 2025 году стартует 21 марта. А основной этап проведения единого государственного экзамена начнется в конце мая. Какие правила будут действовать на ЕГЭ в 2025 году, как эффективно спланировать оставшееся до экзаменов время, а также полное расписание всех экзаменов — в материале «Газеты.Ru».

Расписание ЕГЭ — 2025

Даты проведения ЕГЭ в 2025 году определены совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 11 ноября 2024 года.

Экзамены проводятся в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из периодов предусматриваются резервные сроки.

📌 Досрочный период ЕГЭ

В 2025 году досрочный период ЕГЭ начинается 21 марта.

Сдавать экзамены досрочно могут:

выпускники 11 классов, которые полностью освоили учебный план или индивидуальный учебный план, не имеют академических задолженностей, получили «зачет» за итоговое сочинение (изложение) и допуск от педагогического совета школы;



обучающиеся по программам среднего профессионального образования; обучающиеся иностранных образовательных организаций;



выпускники прошлых лет — только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, и по решению государственной экзаменационной комиссии.

Даты экзаменов досрочного периода ЕГЭ

21 марта — география, литература;



— география, литература; 25 марта — русский язык;



— русский язык; 28 марта — математика базового уровня, математика профильного уровня;



— математика базового уровня, математика профильного уровня; 1 апреля — биология, иностранные языки (письменная часть), физика;



— биология, иностранные языки (письменная часть), физика; 4 апреля — иностранные языки (устная часть);



— иностранные языки (устная часть); 8 апреля — информатика, обществознание;



— информатика, обществознание; 11 апреля — история, химия;



— история, химия; 14 апреля — резервный день: русский язык;



— резервный день: русский язык; 17 апреля — резервный день: математика базового уровня, математика профильного уровня;



— резервный день: математика базового уровня, математика профильного уровня; 18 апреля — резервный день: биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;



— резервный день: биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика; 21 апреля — резервный день: география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

close Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

📌 Основной период ЕГЭ

В 2025 году проведение основного периода ЕГЭ начинается 23 мая. В расписании также предусмотрены резервные и дополнительные дни.

23 мая — история, литература, химия;



— история, литература, химия; 27 мая — математика базового уровня, математика профильного уровня;



— математика базового уровня, математика профильного уровня; 30 мая — русский язык;



— русский язык; 2 июня — обществознание, физика;



— обществознание, физика; 5 июня —биология, иностранные языки (письменная часть), география;



—биология, иностранные языки (письменная часть), география; 10 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;



— иностранные языки (устная часть), информатика; 11 июня — иностранные языки (устная часть), информатика;

Резервные дни

Если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, принять участие в ЕГЭ можно в резервные дни.

16 июня — география, литература, обществознание, физика;



— география, литература, обществознание, физика; 17 июня — русский язык;



— русский язык; 18 июня — иностранные языки (устная часть), история, химия;



— иностранные языки (устная часть), история, химия; 19 июня — биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;



— биология, иностранные языки (письменная часть), информатика; 20 июня — математика базового уровня, математика профильного уровня



— математика базового уровня, математика профильного уровня 23 июня — по всем учебным предметам.

Дополнительные дни

В дополнительные даты выпускники могут один раз пересдать один из предметов по выбору с тем, чтобы улучшить свои результаты и получить более высокий балл. Это хорошая возможность повысить свои шансы на поступление в вуз.

3 июля — иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;



— иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия; 4 июля — биология, география, иностранные языки (устная часть), обществознание, история, математика базового уровня, математика профильного уровня.

close Виталий Тимкив/РИА Новости

📌 Дополнительный период ЕГЭ

Дополнительный период ЕГЭ предназначен для тех, кто не сдал обязательные предметы летом. Речь идет про русский язык и математику. Без успешной сдачи ЕГЭ по этим предметам аттестат школьнику не выдается. В 2025 году дополнительный период начинается 4 сентября.

4 сентября — русский язык;



— русский язык; 8 сентября — математика базового уровня;



— математика базового уровня; 23 сентября — резерв: математика базового уровня, русский язык.

Изменения в ЕГЭ в 2025 году

В этом году уточнены некоторые критерии оценки работ выпускников. Как рассказал «Газете.Ru» кандидат педагогических наук, доцент Института иностранных языков МПГУ, эксперт Московского центра качества образования, научный сотрудник Центра филологического общего образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Алексей Конобеев, в 2025 году изменений немного, они есть только в нескольких предметах.

Информатика

В ЕГЭ по информатике задание 27 будет проверять умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов.

Иностранные языки

В ЕГЭ по иностранным языкам задание по грамматике может быть как в виде двух небольших текстов, как раньше, так и в виде одного более длинного текста.

Литература

Больше всего изменений в задании по литературе, и они дают больше возможностей и гибкости для экзаменуемых.

Изменено задание 5: требуется сравнить приведенный в КИМ фрагмент произведения с указанным в задании произведением (варианты будут различаться особенностями проведения сопоставления: одни задания потребуют сравнения фрагмента с произведением древнерусской литературы, XVIII — первой половины ХIХ в.; другие задания потребуют сравнения с произведением второй половины ХIХ–ХХ в.); одни задания потребуют выявить сходство произведений, другие — различия.

В задании 10 сняты хронологические ограничения при выборе стихотворения для сопоставления.

В задании 8 расширен перечень художественных средств и приемов.

Одна из тем 11.1–11.3 носит дискуссионный характер.

При оценивании сочинения части 2 наряду с теоретико-литературными понятиями засчитываются термины искусствоведения, если тема сочинения нацеливает на их использование.

«То есть, как видим, ученикам может потребоваться показать знания произведений разных периодов, при этом надо будет показать либо сходства, либо различия между этими произведениями», — говорит Конобеев.

В задании 10 можно будет выбрать произведения для сравнения из любого периода литературы. Одна из тем будет носить дискуссионный характер, что дает школьникам возможность порассуждать, выразить свое мнение. И знание искусствоведческих терминов при написании сочинения может принести больше баллов.

Русский язык

В ЕГЭ по русскому языку в задании 27 (развернутый ответ) указана проблема (раньше надо было ее находить и формулировать самому): требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра и другие подобные виды представления информации, то есть для написания сочинения требуется знать произведения именно классических литературных жанров.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Правила проведения ЕГЭ в 2025 году

В методических рекомендациях по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 2025 году указан ряд важных правил:

В день сдачи участники экзамена прибывают в ППЭ (пункт проведения экзамена) заблаговременно. Вход начинается с 09:00 по местному времени.



заблаговременно. Вход начинается с 09:00 по местному времени. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.



Если участник экзамена опоздал на экзамен, он допускается к нему. При этом время окончания экзамена, зафиксированное на доске организаторами в аудитории, не продлевается.



Запрещено проносить на экзамен средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.



Запрещено выносить из аудиторий черновики, экзаменационные материалы.



На экзамен нужно взять гелевую или капиллярную ручку с чернилами черного цвета; документ, удостоверяющий личность; черновики, выданные в ППЭ; средства обучения; питьевую воду, лекарства при необходимости; воду и продукты для перекуса (при условии, что упаковка продуктов не будет отвлекать других выпускников от экзамена) ; специальные технические средства для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Как все успеть, готовясь к ЕГЭ

До экзамена осталось совсем мало времени, и сейчас важно четко его распределить. Алексей Конобеев рекомендует составить подробное расписание на каждый день, в которое включить все занятия и самостоятельную подготовку, а также время отдыха и прогулок.

Часто мы теряем время на том, что нам надо переключиться с одной задачи на другую, подумать, что надо делать сейчас, настроиться на учебу. Когда есть подробное расписание, то быстро вырабатывается привычка, и уже не требуется ждать вдохновения или настраиваться на занятия. Важно, чтобы в расписание были включены и отдых, и прогулки, и приемы пищи, и общение с друзьями — так вы сможете соблюдать баланс времени и не будете чувствовать себя виноватыми за то, что вы отдыхаете, а должны заниматься. Алексей Конобеев эксперт Московского центра качества образования

Эксперт Московского центра качества образования советует взять на заметку еще один способ распределить время и избежать выгорания — известный прием под названием pomodoro.

Суть pomodoro в следующем:

Вы занимаетесь определенное время, например 50 минут.



Затем 10 минут отдыхаете.



Снова занимаетесь 50 минут и 10 минут отдыхаете.



Интервалы могут различаться. Например продолжительность отдыха может расти, так как усталость накапливается.

«И, наконец, придумайте награды для себя, например: «Я выучу этот материал, а после я 15 минут поиграю в компьютерную игру». Самое главное — не забудьте ограничить время награды. Тогда у вас будет стимул как можно скорее, не отвлекаясь, выучить запланированный кусок материала», — порекомендовал Конобеев.

С такой организацией времени можно интенсивно поработать месяц-другой, а после отдохнуть, так как экзамены будут сданы.

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Как справиться со стрессом на экзамене

Волнение на экзамене — абсолютно нормально и свойственно любому человеку, подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Стресс может быть негативным явлением, если из-за него опускаются руки и нет сил ничего делать, а может быть и позитивным, если он подталкивает к работе и выполнению задач. Можно попытаться сделать стресс позитивным и не дать ему помешать вам на экзамене. Алексей Конобеев эксперт Московского центра качества образования

Эффективные методы борьбы со стрессом на экзамене

Подумайте, что хорошего может быть в стрессе, и скажите это одним предложением, например: «Я напуган и это дает мне стимул сесть и выучить материал» или «Я волнуюсь, и это мотивирует меня потренироваться в выполнении этого сложного задания».

Чтобы стресс не влиял на организм, займитесь любой физической активностью, например, пройдитесь по комнате, спуститесь и поднимитесь на этаж. Это, по словам Алексея Конобеева, позволит «переработать» выделившиеся в организме гормоны стресса.

Попробуйте представить худший вариант развития событий. Что случится, если вы сдадите экзамен на меньшее количество баллов? Придется поступить в другой вуз, где нужно меньше баллов? Ничего страшного. После первого курса, а иногда даже после первого семестра можно попробовать перевестись в нужный вуз.



Вы можете подать результаты ЕГЭ в пять разных вузов, что увеличивает ваши шансы на поступление. Если вы получите меньше баллов, это неприятно и может привести к корректировке планов, но это не катастрофа! Алексей Конобеев эксперт Московского центра качества образования

Это же, напоминает эксперт, относится и к поступлению на бюджет. Почти всегда можно найти вуз, для которого требуется меньше баллов, чтобы учиться бесплатно.

4. Представляйте хорошее: как вы сможете отдохнуть, когда наконец-то сдадите все экзамены. Это будет уже совсем скоро при любом результате экзаменов, а значит, наступит время отдыха и радости.

5. Чтобы лучше оценить свои шансы, сдайте пробный экзамен. Если ваша школа не дает такой возможности, посмотрите, какие из хороших онлайн-школ могут в этом помочь. В некоторых, кроме специальных курсов для интенсивного повторения материала, с учениками работает и психолог, помогающий справляться со стрессом и со снижением мотивации.

Пробный экзамен поможет понять, на что именно нужно обратить внимание сейчас, а что у вас уже получается хорошо, и правильно распределить свои силы и время.