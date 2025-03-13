Как перевести первичные баллы ЕГЭ в тестовые в 2025 году? Шкала перевода по всем предметам

У одиннадцатиклассников российских школ 23 мая стартуют выпускные экзамены. Результаты ЕГЭ оцениваются по двойной системе баллов: первичных и тестовых, или вторичных. Зачем нужны два вида баллов, как сделать перевод первичных баллов во вторичные, какой минимум нужно набрать на ЕГЭ по каждому предмету в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Что такое первичные и тестовые баллы

У каждого предмета на ЕГЭ есть две шкалы оценки. Первичный балл считается предварительным результатом, его определяют путем суммирования баллов за каждое выполненное задание экзаменационной работы. Когда говорят, что каждый правильный ответ тестовой части оценивается в один балл, имеют в виду как раз первичные баллы.

Максимальное количество первичных баллов по каждому предмету различается, так как на экзаменах по русскому языку и, например, по химии, может быть разное количество заданий. Кроме того, есть задания повышенного уровня сложности, где верный ответ может дать выпускнику два, три и больше первичных баллов. Кроме того, количество и уровень сложности заданий могут из года в год варьироваться даже в рамках одного учебного предмета.

Чтобы сделать систему оценивания результатов ЕГЭ универсальной и понятной, первичные баллы переводят в оценку по 100-балльной системе (или пятибалльной — для базовой математики) — это и есть вторичные или тестовые баллы. Это окончательный результат, который абитуриент предоставляет в вуз при поступлении.

Перевод первичных баллов во вторичные осуществляется по специальному и довольно сложному алгоритму, разработанному Рособрнадзором. Это не прямая пропорция, коэффициент перевода зависит от количества первичных баллов и предмета.

Самостоятельно ничего переводить не нужно, результат ЕГЭ придет сразу в двух форматах — первичные баллы и вторичные. Например, выпускникам московских школ он приходит в личный кабинет на mos.ru при вводе индивидуального кода регистрации.

Зачем нужна шкала перевода ЕГЭ

Шкала перевода — это таблицы соответствия первичных и тестовых баллов по каждому предмету. Они упрощают процесс перевода баллов и доступны каждому. Шкала ЕГЭ утверждается ежегодно в соответствие с новыми контрольно-измерительными материалами, которые и представляют собой экзаменационные задания.

Рособрнадзор публикует таблицы соответствия баллов после завершения досрочного этапа ЕГЭ согласно расписанию экзаменов. В 2025 году документ будет утвержден после 21 апреля.

На данный момент приходится ориентироваться на таблицы 2024 года. Изменения в них могут быть, но, как показывает практика, они незначительные. «Газета.Ru» составила таблицы для перевода первичных баллов в тестовые.

Как перевести баллы ЕГЭ по русскому языку

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по математике

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по химии

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по биологии

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по обществознанию

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по литературе

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по истории

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по географии

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по информатике

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по физике

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по иностранному языку

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как перевести баллы ЕГЭ по китайскому языку

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Минимальные баллы ЕГЭ в 2025 году

Чтобы успешно сдать ЕГЭ, нужно набрать определенный тестовый балл по каждому предмету. Ежегодно Рособрнадзор устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования, что дает право на получение аттестата. Речь идет об экзаменах по русскому языку и математике. Если ученик не набрал минимальный балл даже после апелляции и пересдачи, то он выпускается из школы со справкой. У него есть возможность еще раз сдать ЕГЭ через год.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Рособрнадзор также утверждает минимальный балл ЕГЭ для поступления в вузы. При этом высшие учебные заведения вправе самостоятельно установить минимальную планку для абитуриентов. Чем престижнее вуз, тем выше балл ЕГЭ, с которым они готовы взять абитуриентов на обучение. Минимальные баллы, установленные вузами, не должны быть ниже, чем у Рособрнадзора.

Для вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ, устанавливаются свои минимальные баллы ЕГЭ для поступления. Список таких вузов определен распоряжением Правительства РФ.