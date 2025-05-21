Как подать на развод, если есть несовершеннолетний ребенок

Развод — это сложный, эмоционально тяжелый процесс, через который проходит немало семей. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, расторжение брака нередко связано со множеством подводных камней. Как подать на развод через суд, какие юридические аспекты необходимо учитывать и как сгладить процесс расторжения брака для детей — в материале «Газеты.Ru».

Куда подается заявление на развод, если есть дети

С 2022 года в России можно подать заявление на развод через «Госуслуги». Это наиболее безболезненный и быстрый вариант расторжения брака. Однако он не подходит парам с детьми.

«Если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, то развестись они могут, только подав заявление в органы суда. По-другому это не работает. Если у пары требования только о разводе, необходимо подавать заявление в мировой суд по месту жительства», — рассказала «Газете.Ru» адвокат Ирина Зуй.

Эксперт обратила внимание, что часто у сторон, помимо развода, возникают и другие требования: о взыскании алиментов, месте жительства детей, порядке общения с ними.

Если один родитель препятствует другому в общении с несовершеннолетними детьми, обращаться нужно не в мировой судебный участок, а в федеральный суд. В исковом заявлении можно изложить все требования: о расторжении брака, о разделе имущества, о взыскании алиментов, об определении места жительства детей – с матерью или с отцом, и об определении порядка общения детей со вторым родителем. Ирина Зуй адвокат

Для ускорения процесса адвокат рекомендует сначала развестись в мировом судебном участке, а уже потом обращаться в федеральный суд с исковым заявлением о разделе имущества и порядке общения с детьми.

«Как правило, сама процедура развода занимает не более двух месяцев. Затем, после вынесения решения о расторжении брака, можно начинать делить имущество и детей. Этот этап часто превращается в долгую историю, которая может тянуться не один год», – отметила Ирина Зуй.

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Юрист Анна Астраханцева в разговоре с «Газетой.Ru» обратила внимание, что закон определяет случаи, когда можно расторгнуть брак с детьми вне стен суда, но их перечень строго ограничен.

Развестись без суда можно, если один из супругов:

признан без вести пропавшим,



является недееспособным по решению суда,



приговорен к лишению свободы на срок более трех лет.

Как составить исковое заявление о расторжении брака

Как рассказала Анна Астраханцева, в исковом заявлении необходимо указать:

Наименование суда, в который подается заявление.



в который подается заявление. Сведения об истце: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов номер СНИЛС, ИНН, серию и номер документа, удостоверяющего личность, серию и номер водительского удостоверения , а также по желанию — телефон и адрес электронной почты. Если исковое заявление подается представителем , указываются сведения о нем, в частности для представителя-гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов.



фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания, один из идентификаторов , а также по желанию — телефон и адрес электронной почты. Если исковое заявление подается , указываются сведения о нем, в частности для представителя-гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес для направления судебных повесток и иных судебных извещений, один из идентификаторов. Сведения об ответчике: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов. Если дата и место рождения, а также один из идентификаторов ответчика вам неизвестны, это нужно указать в исковом заявлении, суд запросит такую информацию в уполномоченных органах.



фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно), один из идентификаторов. Если дата и место рождения, а также один из идентификаторов ответчика вам неизвестны, это нужно указать в исковом заявлении, суд запросит такую информацию в уполномоченных органах. По желанию можно указать телефон и адрес электронной почты ответчика .



. Обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства: сведения о том, когда и где зарегистрирован брак; ФИО и возраст общих несовершеннолетних детей, сведения о том, достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака — мотивы расторжения брака.



подтверждающие эти обстоятельства: сведения о том, когда и где зарегистрирован брак; ФИО и возраст общих несовершеннолетних детей, сведения о том, достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и воспитании; при отсутствии взаимного согласия на расторжение брака — мотивы расторжения брака. Требование о расторжении брака, а также другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с ним например, о взыскании алиментов, об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка, о порядке общения с ним и т.д. .



а также другие требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с ним . Цену иска, если одновременно с требованием о расторжении брака заявлены требования имущественного характера, подлежащие оценке, например, о разделе имущества.



если одновременно с требованием о расторжении брака заявлены требования имущественного характера, подлежащие оценке, например, о разделе имущества. Сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались.



если такие действия предпринимались. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.

«Если в заявлении не отражены необходимые сведения или не приложены все документы, суд может оставить такое заявление без движения до момента устранения недостатков», — подчеркнула юрист.

Как подать заявление о расторжении брака: пошаговая инструкция

1. Уплатить государственную пошлину. Размер госпошлины за расторжение брака составляет 5 000 руб. с каждого супруга. При этом если вместе с расторжением брака заявлены другие требования, например, об уплате алиментов, то сумма пошлины будет увеличена. Конечный размер платежа будет зависеть от количества и типа заявленных требований.

2. Направить копию искового заявления второй стороне по адресу ее регистрации. Закон обязывает истца выслать копию искового заявления с копиями прикладываемых документов второй стороне — ответчику. Документы направляются Почтой России по адресу регистрации лица, а копия квитанции прикладывается к исковому заявлению.

3. Приложить документы, подтверждающие заявленные требования:



о направлении копии иска второму супругу (ответчику),



об уплате государственной пошлины,



документы, которые подтверждают все факты, изложенные в исковом заявлении. К ним относятся свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если заявлено требование о взыскании алиментов), соглашение об уплате алиментов (если оно подписывалось) и иные соглашения, которые заключали супруги.

4. Подать исковое заявление в суд. По общему правилу заявление о расторжении брака подается в суд по месту жительства ответчика. Однако если при истце находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется затруднительным, то исковое заявление может быть подано в суд по месту жительства истца.

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После принятия заявления к производству суд назначит дату разбирательства. Если оба супруга согласны на расторжение брака, то решение будет принято по истечении месяца с даты подачи заявления при отсутствии каких-либо споров и дополнительных требований. Если один из супругов не согласен на развод, то суд может предоставить сторонам до трех месяцев на примирение и только после этого принимать решение. В любом случае развод с детьми даже при наличии согласия обоих супругов может быть делом не быстрым. Особенно если у сторон есть споры относительно детей и имущества. Анна Астраханцева юрист

Юрист обращает внимание, что после принятия решения о расторжении брака и разрешения иных заявленных вопросов, судебное решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты его изготовления в конечной форме. После этого брак будет считаться расторгнутым. В течение трех рабочих дней после вступления решения в силу, суд должен направить сведения о разводе в ЗАГС.

«После получения вступившего в законную силу решения уже бывшие супруги могут обратиться в отделение ЗАГС для получения свидетельства о расторжении брака, а также для внесения изменений в документы. Например, если один из супругов решил сменить фамилию», — отметила Анна Астраханцева.

Что нужно учесть при разводе

Основная сложность при разводе пар с несовершеннолетними детьми – достижение договоренностей между супругами.

«По закону супруги могут договориться обо всех важных аспектах: о месте проживания детей, о выплате алиментов, о порядке общения и даже о разделе совместно нажитого имущества в досудебном порядке. При этом соглашение об уплате алиментов и разделе совместно нажитого имущества требует нотариального удостоверения. А вот соглашения об определении места жительства ребенка и порядке общения с детьми не требуют заверения у нотариуса и могут быть заключены в простой письменной форме. Важно учесть не только, с кем будут проживать несовершеннолетние дети, но и порядок несения расходов на их содержание», — рассказала Анна Астраханцева.

Однако если супругам не удается договориться мирным путем, любые такие вопросы можно будет решить лишь в рамках суда.

Адвокат Ирина Зуй назвала одну из самых распространенных ошибок при разводе семей с детьми. «Очень часто супруги при расторжении брака забывают обсудить вопрос об определении места жительства детей. Их вводит в заблуждение фраза из решения мирового суда о том, что спора между супругами о месте проживания детей не имеется. Они считают, что этого достаточно, чтобы дети остались жить с матерью или отцом. Однако это абсолютно не так», — подчеркнула адвокат.

В качестве иллюстрации она привела пример из своей практики. После развода в мировом суде, дети остались с мамой. При этом мать не подозревала, что права родителей, согласно Семейному кодексу РФ, равны. И пока не принято решение суда о месте проживания детей, отец имеет на них точно такие же права, как и мать.

«В один прекрасный момент мама очень сильно удивилась, когда отец забрал детей из школы и привез к себе домой. Она считала, что место жительства детей закреплено за ней судебным решением, но это было не так. Пришлось ей объяснять, что никакого уголовного преступления бывший муж не совершил, потому что его права равны правам матери. Она подала исковое заявление в федеральный суд об определении места жительства несовершеннолетних детей. Разбирательство длилось долго, все это время дети жили с отцом и, в итоге, так и остались с ним проживать по решению суда», — рассказала адвокат.

Чтобы застраховать себя от таких неприятностей, Ирина Зуй рекомендует сразу решать вопрос о проживании детей в судебном порядке.

Как поговорить с детьми о разводе и подготовить их к этому

Развод родителей — это серьезный кризис для любого ребенка, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» клинический психолог Екатерина Вали. Он подразумевает разрушение привычного уклада и семейной системы.

«Все новое в детском возрасте, особенно до 7 лет, когда психика только формируется, воспринимается очень чувствительно. Поэтому основная задача родителей — максимально смягчить этот кризис. Как это сделать? Во-первых, называть все своими именами!» — отметила психолог.

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Екатерина Вали рекомендует:

Открыто и честно рассказать, что как раньше больше не будет.



Объяснить, что это решение принято родителями, и ребенок никак не может на него повлиять.



Четко и структурно разъяснить ребенку, какие изменения, в том числе бытовые, его ждут. Например, как изменится график ребенка, как часто оба родителя смогут видеться с ним и как они будут вовлечены в родительство, а также другие нюансы.



Напомнить о том, что вы оба его любите, и ваши детско-родительские отношения останутся прежними на всю жизнь.

Худшее, что может быть в поведении родителей при разводе — это делать вид, что ничего не происходит, или винить ребенка в расставании. Важно избавить сына или дочь от иллюзии возможной ответственности или идеализации одного из родителей в этом конфликте. Ребенок — наполовину мама и наполовину папа. Это значит, что вне зависимости от причин развода, важно удержаться от лишних комментариев о бывшем партнере, если вы обижены или расстроены. Екатерина Вали психолог

Даже если один из супругов не способен выполнить все вышеназванные пункты, их важно хотя бы соблюдать. Это может быть особенно трудно, ведь весь груз ответственности за психологическое здоровье ребенка ложится на плечи более устойчивого партнера. Но это очень важно сделать ради здоровья и будущего ребенка.