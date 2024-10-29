Как подать на алименты: от составления заявления до заключения алиментного соглашения

Алименты — это денежная выплата на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников. Чаще всего необходимость выплачивать алименты возникает после развода супругов, которые имеют общего ребенка. Однако бывают и другие случаи. Как правильно составить и подать заявление о взыскании алиментов, в чем преимущество алиментного соглашения и какие нюансы важно учитывать, претендуя на выплату, — в материале «Газеты.Ru».

Кто имеет право на алименты

У большинства граждан слово «алименты» прочно ассоциируется с разводом. Чаще всего на алименты действительно подает один из родителей ребенка после расставания супругов. Причем происходит это тогда, когда родитель, живущий отдельно, отказывается финансово помогать своему ребенку.

Если супругам не удается договориться, как и в каком объеме будет помогать ребенку родитель, живущий отдельно, к решению вопроса подключается закон. Мать или отец, в одиночку воспитывающие ребенка после распада семьи, подают на алименты. Однако бывают и другие ситуации.

Алиментные обязательства в России регулирует глава 13 Семейного кодекса РФ. По закону право на алименты имеют сразу несколько категорий граждан.

Алименты положены:

На несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет либо на нетрудоспособного ребенка старше 18 лет. В этом случае алименты платят родители, при этом денежные выплаты поступают на счет другого родителя либо организации, которая ответственна за воспитание ребенка. Эта норма закреплена в статье 80 СК РФ.



в возрасте до 18 лет либо на нетрудоспособного ребенка старше 18 лет. В этом случае алименты платят родители, при этом денежные выплаты поступают на счет другого родителя либо организации, которая ответственна за воспитание ребенка. Эта норма закреплена в Супругу в браке. Согласно статье 89 СК РФ , супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки алименты положены нетрудоспособному нуждающемуся супругу, жене в период беременности, супругу, воспитывающему общего ребенка до трех лет или общего ребенка-инвалида до 18 лет, или ухаживающему за общим взрослым ребенком инвалидом с детства I группы.



Согласно , супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от такой поддержки алименты положены нетрудоспособному нуждающемуся супругу, жене в период беременности, супругу, воспитывающему общего ребенка до трех лет или общего ребенка-инвалида до 18 лет, или ухаживающему за общим взрослым ребенком инвалидом с детства I группы. Бывшему супругу . Согласно статье 89 Семейного кодекса РФ, взрослый нетрудоспособный человек имеет право на алименты от супруга после расторжения брака. Взыскать их может беременная бывшая жена либо супруг, воспитывающий общего ребенка до трех лет, общего ребенка-инвалида до 18 лет или ухаживающий за общим взрослым ребенком инвалидом с детства I группы. Также на алименты имеет право бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Еще одна категория – бывший супруг пенсионного или предпенсионного возраста — не позднее чем через 5 лет после развода.



. Согласно статье 89 Семейного кодекса РФ, взрослый нетрудоспособный человек имеет право на алименты от супруга после расторжения брака. Взыскать их может беременная бывшая жена либо супруг, воспитывающий общего ребенка до трех лет, общего ребенка-инвалида до 18 лет или ухаживающий за общим взрослым ребенком инвалидом с детства I группы. Также на алименты имеет право бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Еще одна категория – бывший супруг пенсионного или предпенсионного возраста — не позднее чем через 5 лет после развода. Нетрудоспособным родителям от детей. Согласно статье 87 СК РФ, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Дети могут быть освобождены от этих обязанностей, если судом будет установлено, что отец или мать уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

Как рассчитать размер алиментов

Как правильно определить размер алиментов, рассказала «Газете.Ru» адвокат Адвокатской палаты Московской области, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Зуй.

«Размер алиментов в России устанавливается Семейным кодексом. Согласно статье 81 СК РФ, на одного ребенка положены алиментные выплаты ежемесячно в сумме 25% от всех видов дохода. На двоих детей — 33%, и на троих и более детей 50%», — рассказала адвокат.

Ирина Зуй обращает внимание, что сумма алиментов рассчитывается не от зарплаты должника, а от всех видов дохода. То есть, к примеру, если отец сдает квартиру, получает зарплату и дивиденды по акциям, то базой для исчисления алиментов будет как зарплата, так и доход от сдачи квартиры в наем, так и полученные им дивиденды по акциям.

В алиментном соглашении также можно предусмотреть выплаты в твердой денежной сумме. Это может быть любая сумма, которая устраивает обоих родителей. После заключения соглашения она будет выплачиваться ежемесячно.

Адвокат отмечает, что если отец детей имеет «черную» или «серую» зарплату, то будет весьма сложно доказать размер его дохода. Скорее всего, алименты исчислят исходя из его «белого дохода» — того, который подтвержден справкой 2-НДФЛ.

«Если у мужчины нерегулярный доход, например ИП, есть возможность взыскать в судебном порядке алименты в твердой денежной сумме. Обычно суд привязывает ее к прожиточному минимуму на ребенка, либо к стоимости потребительской корзины, которая постоянно индексируется», — подчеркнула адвокат.

close Мария Девахина/РИА Новости

Минимальный размер алиментов исчисляется в процентном соотношении к МРОТ по стране, который с 1 января составляет 19 242 рубля. Соответственно, если у родителя заработная плата не превышает МРОТ, минимальная сумма алиментов на 1 ребенка составит 4 185 рублей (19 242-13%) ×25%), на 2 детей 5 580 рублей (33%), на троих — 8 370 рублей (50%).

Когда идет речь об алиментах на родителей и супругов, сумма рассчитывается индивидуально. Суд принимает во внимание расходы и доходы истца, а также материальное состояние ответчика.

Какие виды заявлений о взыскании алиментов бывают

Существует два вида заявлений на алименты.

Заявление на судебный приказ. Истец обращается в мировой суд с заявлением о выдаче судебного приказа. Суд рассматривает заявление, выносит приказ и отправляет его должнику. В бумаге в точности определена сумма алиментов. Исполнять этот судебный приказ обязаны как приставы, так и работодатели плательщика алиментов. В случае наличия счета в банке сумма алиментов будет регулярно списываться с него.

Важно! Не получится получить судебный приказ, если:



1. Существуют споры по поводу материнства или отцовства;

2. У должника имеются другие алиментные обязательства;

3. К должнику выдвинуто требование о взыскании алиментов в твердой денежной сумме.

Исковое заявление. Стороны вправе подать исковое заявление на алименты в браке, вне брака или после развода. Исковое заявление в районный суд подается в следующих случаях:

Не установлены родственные связи;



Алименты нужно взыскать в твердой денежной сумме или одновременно в долях;



Должник уже выплачивает иные алименты;



Должник добился отмены судебного приказа.

Документы для взыскания алиментов через суд

Заявление о вынесении судебного приказа или иск о взыскании алиментов;



Копии документов, подтверждающих родство. Например, свидетельство о браке, решение суда;



Справка о составе семьи;



Справка о доходах;



Расчет суммы алиментов. Например, документы, подтверждающие расходы на ребенка;



Документ, подтверждающий отправку копии иска ответчику, например чек Почты России;



Медицинские документы, например справка об инвалидности, — при необходимости;



Другие договоры сторон в отношении содержания ребенка или нетрудоспособного старше 18 лет — при необходимости;



Документ, подтверждающий полномочия, — для представителя.

close Depositphotos

Как правильно взыскать алименты

Механизм взыскания алиментов разнится в зависимости от типа заявления.

Чтобы взыскать алименты в порядке приказного производства:

Подайте заявление о вынесении судебного приказа мировому судье по месту жительства должника или истца.



Приложите необходимые документы, на которые ссылаетесь в заявлении.



Дождитесь вынесения судебного приказа. Он выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления мировому судье без вызова взыскателя и должника и проведения судебного разбирательства.



В течение пяти дней со дня вынесения судебного приказа судья направит копию документа должнику.



После получения приказа у должника будет 10 дней, чтобы представить суду возражения. Если никаких возражений не поступит, вы будете вправе получить второй экземпляр судебного приказа в суде и направить его к исполнению в службу судебных приставов либо в организацию, где трудится должник.



По вашему желанию направить судебный приказ для исполнения в службу судебных приставов сможет и сам суд.

Чтобы взыскать алименты в порядке искового производства:

Подайте исковое заявление о взыскании алиментов в районный суд по месту жительства истца или ответчика.



Приложите к заявлению все необходимые документы.



В течение месяца суд рассмотрит дело о взыскании алиментов. Иногда, в сложных случаях, суд может продлить рассмотрение заявления. Будьте готовы участвовать в судебных прениях и предъявлять дополнительные доказательства по запросу суда.



Решение суда о взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению. Исполнительный лист выдается судом сразу после принятия судебного постановления по заявлению истца. Истец может самостоятельно предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов или ходатайствовать о том, чтобы бумагу направил суд.

Факт Для истца процедура подачи на алименты бесплатна. Госпошлину уплачивать не нужно.

Что делать, если должник не хочет платить алименты

В практике Ирины Зуй встречалось немало случаев, когда должники всеми силами увиливали от обязанности платить алименты.

«Очень распространена схема по сокрытию части доходов. На многих предприятиях оклады небольшие, а основной доход выплачивается в виде премий. Так вот, часто хитроумные граждане договариваются с начальством, и то идет им навстречу. В результате должник получает на карту только маленький оклад, а внушительная премия перечисляется его коллеге, который потом передает деньги получателю. Это очень гадкая, мерзкая и при этом популярная схема», — добавила адвокат.

Искоренить такую практику можно путем корректировки законодательства. Например, по мнению Ирины Зуй, следует наделить сотрудников ГИБДД правом арестовывать авто неплательщиков алиментов. Также адвокат предлагает блокировать все карты должников, кроме одной.

«После этого, я вас уверяю, сразу все заплатят», — говорит она.

Меры борьбы с неплательщиками

Если плательщик алиментов игнорирует свои обязанности, истец вправе обратиться в суд с иском о лишении родительских прав. Зачастую такая мера подталкивает недобросовестного человека оплатить долги.

Также можно привлечь неплательщика алиментов к административной ответственности. Регулирует это право статья 5.35.1 КоАП РФ.

Если же человек намеренно уклоняется от уплаты алиментов, его могут признать злостным неплательщиком. И тут вступает в силу уголовная ответственность. По статье 157 УК РФ его могут ждать исправительные или принудительные работы до года, арест до трех месяцев, лишение свободы до одного года.