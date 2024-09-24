День учителя 2024: когда отмечают праздник и что подарить педагогу

День учителя — один из самых популярных профессиональных праздников в нашей стране. В этот день мы поздравляем школьных учителей, а также педагогов дополнительного образования, преподавателей высшей школы и просто наставников — словом, всех, кто передает знания, воспитывает, формирует нашу личность. Об истории праздника, традициях Дня учителя и идеях подарка для педагога — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День учителя

День учителя празднуют ежегодно 5 октября. В 2024 году он выпадает на субботу. В России этот праздник не является выходным днем, но отмечается широко. Это один из самых популярных в нашей стране профессиональных праздников.

На международном уровне праздник известен как Всемирный день учителей (World Teachers' Day). Наряду с Россией 5 октября его отмечают более чем в ста странах. В некоторых государствах иные даты празднования: так, в Белоруссии его отмечают в первое воскресенье октября, в 2024 году это будет 6 октября.

Праздник касается огромного количества людей в нашей стране. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в системе начального, основного и среднего образования России задействовано около одного миллиона человек. Примечательно, что среди них 86,8% педагогов с высшим образованием.

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История праздника

День учителя отмечается уже много десятилетий, отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков. Дата праздника выбрана не случайно. В 1966 году в этот день в Париже под эгидой ЮНЕСКО прошла конференция, посвященная статусу педагогов. На ней был принят первый международный документ «О положении учителей», определяющий условия труда педагогов.

Но в СССР праздник появился даже раньше: в 1965 году указом Президиума Верховного совета для него была выбрана дата — первое воскресенье октября. Для сравнения: День знаний в нашей стране был учрежден значительно позже — в 1980-х. В 1994 году вступил в силу указ президента РФ №1961, согласно которому День учителя стали праздновать 5 октября.

Безусловно, труд педагога был в почете во все времена. Профессии учителя столько же лет, сколько насчитывает история человечества. Первые учителя известны со времен Древней Греции.

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В Российской империи активно внедрялось народное образование. Но огромный шаг вперед был сделан после Октябрьской революции: в 1920 году Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. Для обучения организовали два вида школ: пункты ликвидации неграмотности и школы малограмотных. В 1930 году введено обязательное начальное обучение для детей 8-10 лет, а в городах, рабочих поселках —обязательное семилетнее обучение.

Эти шаги дали свои плоды: по данным переписи населения 1939 года, среди жителей 9–49 лет доля грамотных людей увеличилась до 87,4%. Советская школа совершила прорыв в обучении.

В последние годы престижность профессии педагога в нашей стране растет. Согласно исследованию ВЦИОМ, в 2012 году работу педагога считали престижной 4% опрошенных, в 2024 году — 16%.

Чтобы подчеркнуть особую миссию педагогических работников, 2023-й в России был объявлен Годом педагога и наставника — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Традиции Дня учителя в России

Ежегодно в этот праздник проводят разнообразные торжественные мероприятия. В школах и других образовательных учреждениях организуют концерты, на которых присутствуют педагоги, ученики, родители, приглашенные гости. Учителей чествуют на районных и городских мероприятиях, им вручают награды, памятные подарки.

Обычно в каждой школе проводят утренники, праздничные линейки, специальные мероприятия в педагогическом коллективе. Это уже стало доброй традицией. Обычно учителя ждут этот праздник. В советский период было принято выдавать премии. К этому дню готовились наградные списки, кому-то присваивали почетные звания, других награждали почетными грамотами. Сергей Комков Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН)

Ключевым событием Дня учителя можно назвать торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Учитель года». Этот конкурс, инициированный в 1992 году Министерством просвещения России, Общероссийским профсоюзом работников образования и «Учительской газетой», направлен на выявление и поддержку талантливых и прогрессивных педагогов, а также на повышение престижа учительской профессии.

По информации Министерства просвещения, в 2024 году в заключительном этапе конкурса принимают участие 90 педагогов из разных регионов России. По итогам испытаний определятся 20 лауреатов, они примут участие во втором туре, где будут названы призеры и победитель конкурса. Их ждут денежные вознаграждения. Победителю также вручается главный приз — Большой хрустальный пеликан.

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Кроме того, в рамках Дня учителя нередко проводятся культурные и образовательные мероприятия: выставки, лекции, мастер-классы и конференции. Эти события направлены на обмен опытом, повышение квалификации учителей и расширение их профессиональных горизонтов.

Что подарить на День учителя

Подарок на День учителя — это возможность выразить благодарность за труд и внимание к ученикам. Главное при его выборе — проявить искренность и внимание. Подумайте, что могло бы порадовать именно вашего учителя, будь то практичная вещь, предмет для хобби или что-то символическое и душевное. Не забывайте, что согласно ст. 575 ГК РФ подарок должен быть не дороже трех тысяч рублей.

Цветы и открытки

Цветы — это классический символ уважения и признательности. Важно выбрать букет, который не будет слишком вычурным или громоздким. Популярные варианты: розы, хризантемы, гортензии или классические осенние букеты с герберами и астрами. Некоторым учителям нравятся комнатные растения в горшочках.

Открытка с личным посланием — важное дополнение. В ней можно выразить благодарность за работу, написав от всей души что-то, связанное именно с конкретным человеком. Ручное оформление, особенно если это коллективное поздравление от всего класса, придаст подарку особую теплоту.

Канцелярия и рабочие принадлежности

Хорошая ручка или какой-то брендовый письменный прибор может быть стильным и практичным подарком. Дизайнерский ежедневник или блокнот с красивым оформлением поможет учителю вести записи и планировать рабочие задачи. Фирменные карандаши, фломастеры или маркеры могут быть полезными для педагога, особенно если он преподает творческие предметы.

Подарочные сертификаты

Если учитель любит читать, то сертификат в любимый книжный магазин — это идеальный подарок. Он сможет выбрать интересные книги по своему вкусу. Можно остановиться на подарочном сертификате в кофейню, ресторан или пекарню, ведь это отличный способ подарить учителю приятные минуты отдыха. Магазины косметики или бытовой техники также могут быть хорошим выбором.

Тематические книги

Если вы знаете интересы своего педагога, подарок в виде литературного произведения или профессиональной литературы может быть очень уместным. Например, книги по психологии, педагогике, творчеству или научная литература.

Книги по саморазвитию или художественные произведения могут стать отличным источником для вдохновения или просто скрасить досуг.

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Сувениры

Именные сувениры — кружка или ручка с гравировкой имени учителя или надписью «Лучший учитель» — могут стать милыми и персонализированными подарками. Можно сделать фоторамку с коллективной фотографией учеников, которая станет приятным напоминанием о классе, особенно если подарок для классного руководителя. Особенно креативные могут сделать настольный календарь с фотографиями класса или школьных мероприятий на каждый месяц.

Электронные гаджеты и аксессуары

Внешний аккумулятор (powerbank) — полезный аксессуар, который позволит педагогу всегда оставаться на связи, даже в условиях плотного графика. Если учитель использует планшет или смартфон в учебных целях, стильный и качественный чехол станет полезным дополнением. Беспроводные наушники или мини-колонки могут порадовать педагога, если он любит слушать музыку или подкасты.

Сертификат на мастер-класс или курс

Если вы знаете, что у учителя есть увлечение (например, кулинария, рисование или йога), сертификат на соответствующий мастер-класс может стать не только приятным, но и полезным сюрпризом. Сертификат на курсы по профессиональному развитию или хобби — прекрасный способ показать, что вы цените учителя не только как профессионала, но и как человека с личными интересами.

Подарки для отдыха и релаксации

Аромасвечи и ароматические наборы помогут учителю создать уютную атмосферу для расслабления после рабочего дня. Высококачественный чай или кофе в красивой упаковке — классический презент для любителя этих напитков. Если положить в набор мягкий плед или подушку для комфортного отдыха, то они будут согревать учителя в осенние и зимние вечера.

Подарки, сделанные своими руками

Творческие подарки от учеников всегда трогают учителей. Это могут быть коллективные проекты, рисунки, самодельные открытки или видеопоздравления, в которых дети выражают свои чувства и благодарность. Например, ученики могут создать альбом с благодарностями и пожеланиями от каждого ученика — такой подарок запомнится надолго.