Чеснок в кулоне, перекись в нос и пар от картошки. Какие народные средства работают?

Прикладывание капустного листа и газеты ко лбу, чеснок на груди в киндер-сюрпризе, ингаляции над кастрюлей с вареным картофелем, парение ног в тазу, выведение бородавок уксусом или соком чистотела и лечение насморка перекисью водорода — все эти народные методы лечения детей имеют большую армию поклонников среди родителей. А что о них говорит доказательная медицина? Об этом «Газете.Ru» рассказали детские врачи.

Вдыхание пара над кастрюлей вареного картофеля

Юлианна Шабатура, педиатр «Теледоктор24»:

— Ранее из-за отсутствия небулайзеров педиатры при ОРИ (острая респираторная инфекция) и бронхитах назначали паровые ингаляции — в том числе горячим паром над картошкой или травяными отварами. Ингаляции прогревают носоглотку и помогают разжижить слизь, скопившуюся в носоглотке, но они также могут иметь серьезные побочные эффекты.

Горячий пар при вдыхании может стать причиной отека слизистой дыхательных путей или спровоцировать спазм, который ведет к нарушению дыхания. А правильно оказать медицинскую помощь в такой ситуации не смогут большинство родителей.

ОРИ у детей часто протекает с повышением температуры тела. В этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений. Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи. А травяные сборы способны привести к острой аллергической реакции.

Такие ингаляции категорически противопоказаны при гнойных выделениях из носа или бронхов, а также при наличии повторяющихся носовых кровотечений.

Не надо забывать, что в картофеле содержатся нитраты и другие вредные вещества для организма не только ребенка, но и взрослого. При первых признаках ОРИ у ребенка вызывайте педиатра и следуйте его рекомендациям, а при назначении ингаляций используйте небулайзеры.

Прикладывание капустного листа или холодной газеты ко лбу

Регина Григорьева, педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской:

— Союз педиатров России утверждает, что единственными безопасными препаратами для снижения температуры тела у детей являются парацетамол и ибупрофен в дозировке, рассчитанной по весу ребенка.

Когда температура не сбивается жаропонижающими средствами, в ход идут и народные методы лечения — и капустный лист, и холодная газета, и обертывание тела в прохладное полотенце. Все это физические способы снижения температуры, которые облегчают состояние ребенка, так как регулируют теплообменные процессы.

Действительно, капустный лист, приложенный ко лбу, является дополнительным способом, который совместно с жаропонижающими средствами быстрее помогает снизить температуру ребенку.

А вот холодную газету лучше не использовать, вместо нее более эффективны обтирание или компресс на лоб, но как дополнительные методы снижения температуры.

Что касается избавления от головных болей с помощью прикладывания ко лбу чего-либо охлаждающего, то это не оправдано. В таком случае от народных средств лечения лучше вообще отказаться. Вместо этого необходимо обратиться к педиатру и неврологу для проведения диагностики и выяснения причин головных болей у ребенка.

Выведение бородавок яблочным уксусом или соком чистотела

Даниил Протопопов, дерматовенеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге:

— Сок чистотела и яблочный уксус действительно часто фигурируют в списках средств, которые якобы подходят для домашнего лечения бородавок. Однако как врач я категорически против удаления бородавок и любых кожных образований средствами наружного применения и тем более — народными методами.

В подавляющем большинстве случаев такое «лечение» приводит к химическим ожогам и провоцирует осложнения заболевания.

Особенно если речь идет об участках лица или тела с чувствительной кожей.

Важно понимать, что подобные «народные рецепты» не имеют доказанной эффективности. Все аргументы в пользу таких средств основаны исключительно на субъективном опыте отдельных людей. Но они не имеют ничего общего с клиническими испытаниями. Иными словами — если вашей бабушке в детстве помог чистотел, это не означает, что у вас и вашего ребенка он не вызовет ожог, который придется долго и мучительно лечить.

Детям я бы рекомендовал лазерное или радиоволновое удаление бородавок. Ребенку от семи лет и старше процедуру можно проводить с использованием местной анестезии. Для малышей укол местного анестетика может показаться чересчур болезненным, в этом случае более предпочтительным вариантом станет масочный наркоз с применением ингаляционных анестетиков. Если же бородавок слишком много, то, помимо лечения у дерматолога, стоит обратиться к врачу-иммунологу.

Парение ног в тазу с водой

Марьям Сайфулина, врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга):

— Если под понятием «парить ноги» подразумеваем теплые ножные ванночки, то при кашле, насморке, боли в горле, переохлаждении, а также при первых признаках «простуды» это может быть полезно.

Однако температура воды не должна превышать 50°C, а продолжительность процедуры — 15 минут, так как потом вода уже остывает, и может быть обратный эффект.

После парения, или так называемой ножной теплой ванночки, обязательно нужно просушить ноги ребенка полотенцем, надеть шерстяные носки и уложить в постель. При отсутствии аллергии можно предложить чай с лимоном или с малиной. Хотя бы два часа после ножной теплой ванны ребенок не должен выходить на улицу.

Важно понимать, что для этой процедуры имеются противопоказания, например высокая температура тела, какие-либо травмы, порезы на коже, непереносимость некоторых компонентов для ножных ванночек.

По рекомендации врача можно проводить ножные ванночки с добавлением трав (шалфея, ромашки, мяты) при отсутствии на них аллергии.

Заваривать по столовой ложке каждой травы (или три столовые ложки одной из перечисленных) на один литр воды и томить в течение 20 минут. Затем сцедить, добавить четыре литра обычной теплой воды (до 55°C). Здесь двойной эффект: и согревающий (за счет тепла малый круг кровообращения разгружается), и положительное воздействие на дыхание (благодаря эфирным маслам).

Лечение насморка перекисью водорода

Наталья Лопушанская, педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC):

— В народе бытует утверждение: «Если насморк лечить, он пройдет за семь дней, если нет, то за неделю». Но эта мудрость актуальна только для вирусного заболевания, а бактериальный или аллергический ринит требуют более внимательного подхода.

Сегодня для облегчения симптомов и лечения насморка есть немало средств — с развитием науки эти препараты становятся более эффективными и безопасными, а вот от старых методов постепенно отказываются.

Если раньше для лечения насморка у детей использовали перекись водорода, то сегодня ни один грамотный отоларинголог не назначит маленькому пациенту это средство.

Подобной рекомендации нет и в международных протоколах лечения.

Перекись водорода обладает антиоксидантной активностью, то есть работает как антисептик. При соприкосновении со слизистой или поврежденной кожей высвобождается активный кислород — внешне это проявляется образованием множества пузырьков. На коже, с которой можно легко устранить остатки лекарства, этот эффект используют для обеззараживания раны и устранения кровянистых корочек. А вот использование пероксида водорода в полостях, например в носу, не предусмотрено инструкцией: препарат из закрытых полостей устранить гораздо сложнее, особенно у детей. Попадание этого вещества в дыхательные пути с током воздуха может привести к неприятным последствиям: малыш может закашляться и даже начать задыхаться.

Поэтому перекись водорода можно использовать на ватной палочке только при носовом кровотечении — только для того, чтобы остановить кровь.

Ношение чеснока на груди в киндер-сюрпризе

Татьяна Заносова, врач-педиатр:

— В традиционной народной медицине чеснок пользовался спросом за его потенциальные бактерицидные и противовирусные свойства. Один из популярных мифов — использование «амулета» с чесноком в качестве профилактики против вирусных инфекций.

Чеснок содержит активное вещество под названием аллицин, которое, как показали некоторые исследования, обладает антимикробным и противогрибковым эффектами. Кроме того, американские микробиологи утверждали, что у аллицина есть и противовирусное действие.

Однако эффективность чеснока, скорее всего, возможна только в случае прямого контакта аллицина с микроорганизмами.

В 2016 году научные работники Университета Флориды провели исследование: 120 здоровых добровольцев разбили на две группы. Первой предлагали экстракт чеснока, второй — плацебо. Эксперимент продолжался 90 дней в период сезона гриппа и ОРВИ. Несмотря на схожее количество заболевших в обеих группах, те, кто употреблял чесночный экстракт, болели менее тяжело и восстанавливались быстрее, чем те, кому предлагали плацебо.

Тем не менее, ученые обобщили данные разных работ на эту тему и пришли к выводу, что определенная польза от чеснока для профилактики ОРВИ есть, но для того, чтобы говорить об этом уверенно, нужны дальнейшие, более обширные и надежные, исследования. А научного подтверждения защитных свойства чеснока через ингаляции пока нет.

Амулет с чесноком, висящий на шее, теоретически может насыщать воздух веществами, которые обладают некоторыми антисептическими свойствами. Однако убедительных исследований, подтверждающих, что эти молекулы могут остаться активными в воздухе достаточно долго или иметь возможность проникнуть достаточно глубоко в дыхательные пути для оказания значимого антивирусного эффекта, совсем немного.

Где действительно может быть значительная польза от чеснока — так это при включении его в свой рацион. Постоянное употребление чеснока в пищу может укрепить иммунную систему, а значит, улучшить защиту от вирусных инфекций.