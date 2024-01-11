Как семье с детьми сэкономить на ипотеке

В ноябре ставка по базовым ипотечным программам превысила 17%. В декабре ключевую ставку ЦБ, от которой зависят условия ипотеки, снова подняли. Это значит, что ипотечные займы будут дорожать, и пока покупка своего жилья для многих так и останется мечтой. Но семьи с детьми сегодня в более выгодном положении — они могут воспользоваться поддержкой, которая делает ипотеку доступнее. О том, какие льготы можно использовать в 2024 году, «Газете.Ru» рассказал юрист, генеральный директор «ЕЮС» Андрей Голощапов.

Программа для молодых семей

С помощью программы «Молодая семья» можно получить субсидию на погашение части ипотеки. Претендовать на такую помощь могут семьи, где оба супруга не старше 35 лет.

Участники программы с детьми (при наличии минимум одного) могут рассчитывать на покрытие до 35% стоимости жилья. Но в разных регионах итоговые размеры и условия субсидий могут отличаться — их устанавливает региональное законодательство. Однако общие правила действуют для всех.

Во-первых, возраст участников программы важен не только в момент постановки на учет, но и при фактическом получении субсидии. То есть, если за время ожидания один из супругов достиг 36 лет, то поучаствовать в программе уже не получится.

Во-вторых, молодая семья должна быть семьей по документам, то есть важно, чтобы брак был официальным.

В-третьих, для участия в программе семью должны признать нуждающейся.

Молодой семье необходимо обратиться в администрацию по месту постоянной регистрации с заявлением и документами, перечень которых устанавливается муниципальными органами.

close 100% Андрей Голощапов, юрист, генеральный директор Европейской Юридической Службы Личный архив

Как правило, это паспорта, свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, выписки из Росреестра о наличии или отсутствии жилого помещения, справки о составе семьи, ипотечный договор. Но дальнейшие порядок и условия в разных регионах могут различаться, поэтому о них стоит узнавать у местных властей.

Решение выносится органом местного самоуправления в течение месяца.

Семейная ипотека

Другой вид господдержки — это семейная ипотека. Программа точно будет действовать до 1 июля 2024 года, но власти уже заявили, что планируют продлить ее после этого срока.

Программа семейной ипотеки пользуется большим спросом. Так, она позволяет семьям оформить ипотечный кредит (или рефинансировать ранее полученный) по ставке не более 6% для покупки жилья на первичном рынке или для строительства жилого дома. В сегодняшних реалиях такой процент выглядит очень выгодно.

Для того, чтобы семья стала участником программы, в ней должны быть дети.

Льготная ставка доступна семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился ребенок или к моменту получения субсидии в семье есть двое и более детей младше 18 лет.

Еще одно условие — новое жилье (готовое или строящееся) можно покупать только у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Перечень необходимых документов для оформления такой ипотеки каждый банк устанавливает самостоятельно. Но первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья будет необходим при оформлении в любой кредитной организации.

Льготы для IT-специалистов

Если в семье есть IT-специалист, он может претендовать на льготную ипотеку со ставкой до 5%, которую можно оформить до 31 декабря 2024 года. Это предложение для семьи даже немного выгоднее семейной ипотеки.

Первоначальный взнос для участия в программе должен быть минимум 20%.

Также важно подтверждение работы в IT-сфере — член семьи должен быть официально трудоустроен в IT-компании, аккредитованной Минцифры России.

Еще одно условие — уровень заработной платы. Сотрудники до 35 лет могут претендовать на льготную ставку с любым заработком, а работники в возрасте от 36 до 50 лет должны получать (до вычета налогов):

• от 150 тысяч в Москве;

• от 120 тысяч в городах-миллионниках;

• от 70 тысяч в городах с населением менее 1 млн человек.

На Госуслугах можно изучить условия программы и требования, предъявляемые к заемщику, а также ознакомиться со списком уполномоченных банков и ответами на частые вопросы.

Налоговый вычет

Еще один вариант сэкономить — оформить налоговые вычеты, вернуть часть потраченных средств и использовать их на погашение ипотеки.

Сегодня по ипотеке можно вернуть до 260 тысяч рублей от стоимости недвижимости и до 390 тысяч за уплаченные проценты. Итого максимальная сумма — 650 тысяч на человека.

Если жилье было приобретено в браке и его стоимость более 4 млн рублей, то оба супруга могут воспользоваться вычетом с максимальной суммы (13% от 2 млн каждый).

Вычет с процентов по ипотеке обычно растянут по времени, но в случае, когда общая сумма выплаченных процентов составит 6 млн рублей, оба супруга смогут воспользоваться максимальным вычетом с процентов (13% от 3 млн каждый).

Важно учитывать, что воспользоваться вычетом может только человек с официальной зарплатой. А значит, если супруга находится в декрете (в отпуске по уходу за ребенком), то получить вычет она сможет только после выхода на работу.

Для получения налогового вычета необходимо подготовить комплект документов: это договор купли-продажи; акт приема-передачи; выписка из ЕГРН; документы, подтверждающие оплату; ипотечный договор; справка из банка о сумме выплаченных процентов по ипотеке; копия свидетельства о заключении брака; соглашение о распределении имущественного налогового вычета между супругами. Документы нужно направить в налоговую вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ.

Маткапитал

При рождении ребенка россияне получают государственную поддержку в виде материнского капитала.

Если прибавление в семье случилось после 1 января 2020 года, размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей. При рождении второго или последующих детей – 775,6 тысяч.

Маткапитал можно направить на ипотеку, даже если семья берет льготную — законодательством это не запрещено.

Для погашения ипотечного кредита или уплаты первоначального взноса нужно подать заявление о распоряжении средствами маткапитала:

• через любой территориальный орган СФР (Социальный фонд России),

• через МФЦ,

• через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере, предоставившие указанные кредиты (займы),

• через Госуслуги.

Список нужных документов можно найти на Госуслугах, но и в перечисленных госучреждениях, и банках дадут четкую инструкцию.

После приема заявки и документов СФР принимает решение в срок до 10 рабочих дней с даты приема заявления. Если принимается положительное решение, то перечислить средства маткапитала на счет кредитной организации должны в течение пяти рабочих дней.

Субсидия для многодетных

Для многодетных есть еще одна дополнительная мера поддержки — разовая выплата в размере 450 тысяч. Использовать ее можно только для погашения ипотеки.

Выплату могут получить семьи, в которых после 1 января 2019 года появился третий или последующий ребенок. А ипотечный договор должен быть заключен до 1 июля 2024.

Для получения выплаты необходимо обратиться в банк с заявлением и документами (список документов можно узнать там же). Погашение части ипотеки происходит после рассмотрения документов и одобрения АО «ДОМ.РФ».

Таким образом даже в новых условиях и с учетом роста ипотечных ставок семьи с детьми могут найти подходящий для себя вариант. Главное — внимательно изучать условия и знать свои права. А нужную информацию и перечень действий сегодня легко найти на Госуслугах.