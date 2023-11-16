Работает или уволилась – разница большая. Юрист – о пособиях беременным

Имеет ли право работодатель интересоваться у соискательниц планами на беременность? Обязаны ли продлить будущей матери срочный договор? На какие меры поддержки россиянки могут рассчитывать во время вынашивания ребенка и после родов? На эти и другие вопросы в интервью «Газете.Ru» ответил управляющий партнер юридического бюро «Лабазнов и партнеры» Антон Лабазнов.

— Имеет ли право работодатель на собеседовании задавать вопрос о планах на беременность?

— Ни один закон не запрещает работодателю задавать вопрос о планах соискательницы на материнство. Но при этом женщина не обязана на него отвечать. Вне зависимости от ответа у работодателя не будет никакой возможности проверить данную информацию. Не говоря уже о том, что планы у человека могут меняться.

— Может ли женщина отстоять свои права, если ее не приняли на работу в связи с беременностью или планами не нее?

— В 3 статье Трудового кодекса РФ закреплено, что никто не может быть ограничен в трудовых правах или получать какие-либо преимущества от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Планы в отношении материнства не относятся к деловым качествам, поэтому отказ в связи с ними является незаконным.

В административном порядке оспорить действия работодателя в настоящее время не получится, так как в 2022 году были введены серьезные ограничения на проверки, в силу которых трудовые инспекции не могут принимать действенных мер в подобных ситуациях. Поэтому обращаться целесообразно только в суд.

Однако следует учитывать, что в официальном отказе работодатель может в качестве причины указать совершенно другие обстоятельства (например, отсутствие необходимой квалификации и специальных знаний в той или иной области, недостаточный опыт работы и так далее).

В этом случае доказать в суде, что отказ в трудоустройстве был обусловлен именно планами соискателя на материнство, будет крайне сложно.

Суды в таких ситуациях, как правило, встают на сторону работодателей, мотивируя это тем, что заключение трудового договора должно быть основано на свободном волеизъявлении сторон (в том числе и работодателя).

Поэтому соискательнице стоит быть готовой к тому, что настоящую причину отказа работодатель вряд ли назовет. На стороне работодателя, как правило, действуют профессиональные юристы, которые знают, как отказать соискателю в трудоустройстве и при этом свести к минимуму правовые риски.

close 100% Антон Лабазнов, управляющий партнер юридического бюро «Лабазнов и партнеры» Личный архив

— Если у женщины заканчивается срочный договор и она узнает о беременности, обязаны ли ей его продлить?

— Данные вопросы регулируются статьей 261 Трудового кодекса РФ. Работодатель обязан по письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей беременность, продлить срок действия трудового договора на весь период беременности.

Сотруднице необходимо по запросу работодателя (но не чаще одного раза в три месяца) предоставлять медицинскую справку, подтверждающую беременность. Иные документы (например, результаты медицинских анализов) не учитываются.

— Возможно ли продление договора на время отпуска по беременности и родам?

— При желании женщины взять отпуск по беременности и родам работодатель обязан продлить договор до его окончания.

Но если сотрудница вместо отпуска продолжает работать, то работодатель имеет право расторгнуть с ней трудовой договор в течение недели.

Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 70 календарных дней до родов (84 – при многоплодной беременности) и 70 календарных дней после родов (86 – в случае осложненных родов, 110 – при рождении двух или более детей). Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью, независимо от количества дней, фактически использованных женщиной до родов.

— Какие сейчас действуют меры поддержки россиянок во время беременности и после родов?

— Беременным женщинам и недавно родившим матерям положены несколько видов пособий (условия их назначения зависят от уровня дохода семьи и наличия официального трудоустройства):

• Единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках (назначается малообеспеченным семьям и не зависит от официального трудоустройства) в размере 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания.

• Пособие по беременности и родам трудоустроенным женщинам (100% среднего заработка); студенткам, обучающимся по очной форме обучения (в размере стипендии); женщинам, проходящим службу (в размере денежного довольствия). В ряде случаев выплата рассчитывается на основе МРОТ: уплачивающим добровольные страховые взносы в СФР индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам и занимающимся другой частной практикой.

Пособие выплачивается единовременно за весь период отпуска по беременности и родам.

Если женщина состоит в трудовых отношениях с несколькими работодателями и работала у них же в течение двух предшествующих календарных лет, то она вправе оформить пособие по беременности и родам с каждым из работодателей.

• Единовременная выплата при рождении ребенка, размер которой в 2023 году составляет 22 909 рублей (не зависит от официального трудоустройства).

• Ежемесячные выплаты на ребенка до 1,5 лет для официально трудоустроенных женщин (40% от среднего заработка).

• Единое пособие для детей до 17 лет (точная сумма пособия зависит от нуждаемости семьи).

• Ежемесячная выплата из материнского капитала (равна величине регионального прожиточного минимума для детей, например, 18 770 рублей в Москве, 14 641 рублей в Санкт-Петербурге).

• Единовременная выплата многодетным семьям на погашение ипотечного кредита (до 450 000 рублей, но не более остатка задолженности по ипотечному кредиту).

— Какие существуют выплаты для матерей-одиночек?

— Для одиноких матерей в России также существуют меры поддержки.

• Декретные выплаты, то есть пособия по беременности и родам. Размер пособия составляет от 74 700 рублей до 383 100 рублей. Их могут получить следующие категории лиц: студентки очной формы обучения; официально трудоустроенные; военнослужащие; уволенные при ликвидации работодателя; индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, которые в добровольном порядке платят взносы на обязательное социальное страхование.

• Материальная помощь матери-одиночке при рождении ребенка. Размер выплаты в 2023 году составляет 22 909 рублей. Сумма не зависит от трудоустройства женщины.

• Единое детское пособие. Его могут получить женщины, вставшие на учет на сроке беременности до 12 недель, и родители детей в возрасте до 17 лет. Кроме того, выплаты продлеваются на время очного обучения до 23 лет. Размер пособия для беременных составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума, а для родителей детей до 17 лет — 50%, 75%, 100% от детского прожиточного минимума. Ставка 75% применяется, если при базовой выплате среднедушевой доход семьи остается меньше прожиточного минимума, 100% — если аналогичная ситуация сохраняется при пособии в 75%.

• Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет – 854 рубля.

• Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми – 949 рублей получающим ежемесячное пособие на ребенка или 380 рублей – не получающим ежемесячное пособие на ребенка.

• Выплаты малоимущим матерям-одиночкам — в рамках пособия женщина может получить субсидии на коммунальные услуги, если ее затраты на ЖКХ превышают норму, определенную в регионе. Кроме того, такие матери-одиночки получают бесплатное молочное спецпитание.

Также всем гражданкам РФ положен материнский капитал (если новорожденный ребенок является гражданином России), его сумма зависит от того, сколько детей в семье и когда они родились (или были усыновлены).

• Если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй — в 2020 году или позднее, то размер выплаты составит 775 628 рублей 25 копеек на второго.

• Если оба ребенка родились до 2020 года, то размер данной выплаты составит 586 946,72 рублей на второго.

• Если единственный ребенок родился 1 января 2020 года или позднее, размер выплаты составит 586 946 рублей 72 копеек.

• Если первый ребенок родился после 1 января 2020 года — 586 946 рублей 72 копеек, появился второй — еще 188 681 рубль 53 копейки.

• Если первый и второй ребенок родились до 2007 года, третий — в 2020 году или позднее — 775 628 рублей 25 рублей копеек на третьего.

— Если сотрудница увольняется во время беременности, может ли она рассчитывать на пособия?

— При расторжении трудового договора в некоторых случаях беременной полагается выплата выходного пособия. Однако если расторжение произошло по инициативе самой сотрудницы, работодатель не обязан ничего выплачивать.

Но женщина может рассчитывать на некоторые пособия от государства, о которых говорилось выше (если нет иных обстоятельств, препятствующих их выплате). Например, единое пособие для беременных, вставших на учет на ранних сроках, единовременную выплату при рождении ребенка. Выплаты по беременности и родам положены только в том случае, если безработная будущая мать обучается по очной форме в учебном учреждении. А вот на пособия ребенку до 1,5 лет она рассчитывать не может, так как для получения этой выплаты надо быть официально трудоустроенной.

Другая ситуация, если работница была уволена в связи с ликвидацией работодателя, а выход в отпуск по беременности и родам произошел в течение следующих 12 месяцев. В таком случае россиянка вправе оформить пособие по уходу за ребенком (в Москве – 40% от среднего заработка за последние два года, но не менее 7 677 рублей 81 копеек и не более 33 281 рублей 08 копеек) или единое пособие (размер единого пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе).

Также беременные вправе в течение 30 дней с момента прекращения трудового договора обратиться в службу занятости.

В этом случае можно получать ежемесячное пособие по безработице (в Москве максимальное пособие по безработице составляет 12 130 рублей, минимальное – 1 500 рублей) и выплаты до достижения ребенком полутора лет (размер данного пособия зависит от категории лиц, минимальный размер составляет 8 591 рубль 47 копеек).

— Можно ли сохранить пособие по уходу за ребенком при раннем выходе из декрета на работу?

— В настоящее время мать или отец в отпуске по уходу за ребенком вправе получать ежемесячное пособие до достижения ребенком полутора лет, если не выходит на работу.

На рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, который в случае его принятия в 2024 году предоставит право на специальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком родителю, даже если он решил выйти на работу до достижения ребенком возраста полутора лет.

— Могут ли родственники роженицы поделить между собой декрет, пока мать будет работать? И кому в таком случае будут платить пособия?

— По статье 256 Трудового кодекса РФ отпуск по уходу за ребенком может использовать не только мать, но и отец, бабушка, дедушка и другой родственник или опекун (полностью или по частям, то есть по очереди).

При этом пособие выплачивается только тому, кто фактически осуществляет уход за ребенком.

— Насколько близкими должны быть люди, чтобы взять декрет?

— Круг лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком, установлен в статье 256 Трудового кодекса РФ. Эта норма позволяет использовать отпуск любому родственнику ребенка независимо от степени родства.

При этом данное право имеет только лицо, состоящее с ребенком в родственных отношениях. Дружеские связи членов семьи с третьими лицами в данном случае не учитываются. Поэтому, например, подруга матери не имеет права на отпуск по уходу за ребенком, так как не является членом ее семьи.