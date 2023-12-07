«Укусил бабушку за то, что отобрала телефон». Когда ребенку можно купить личный смартфон

Современные дети, еще не научившись читать и писать, умело справляются с гаджетами родителей. Они знают, как играть, смотреть видео, фотографировать. И все же собственный телефон — это большая ответственность. Когда его покупать, каким он должен быть и о чем следует позаботиться перед покупкой, «Газете.Ru» рассказала Наталия Дербенева — детский психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники.

Когда пора покупать телефон ребенку

Торопиться с телефоном для ребенка не нужно, особенно со смартфоном. Самое подходящее время для появления первого телефона – пять-семь лет.

Конечно, ребенок, засматриваясь на сенсорные гаджеты сверстников, может попросить у вас такой же. Однако будет лучше, если первым телефоном станет самый простой, кнопочный.

Следует понимать, что любой гаджет — это серьезный отвлекающий фактор для ребенка. Все родители, приходящие на консультации, жалуются, что их дети не участвуют в жизни семьи и не общаются с родителями и сверстниками, потому что сидеть в телефоне им интереснее.

И это легко объяснить: с помощью телефонов мы очень быстро и безо всяких усилий получаем порцию дофамина, и, к сожалению, становимся зависимыми от такого простого удовольствия.

Соответственно, ребенок, который уже привык, что можно насладиться игрой в телефоне или мультиком, вряд ли выберет в качестве досуга книгу или прогулку со сверстниками. Со временем такое поведение может нарушить его развитие и эмоциональный интеллект.

Причем чем младше ребенок, тем негативнее влияет на него использование гаджетов на постоянной основе, а зависимость формируется быстрее. Все это приводит к тому, что механическое отучение от телефона вызывает истерики, катание по полу, агрессивное поведение и так далее. Это настоящая «ломка», и о таких случаях мы регулярно узнаем на консультациях с родителями. К примеру, один из наших воспитанников не так давно пнул и укусил свою бабушку за то, что она отобрала у него телефон. Да так, что повредил ей сухожилие на руке. При этом ребенок уже достаточно взрослый (девять лет), совершенно нормотипичный и прекрасно развитый для своего возраста.

Родителям необходимо помнить, что даже для пользования простым телефоном ребенок должен обладать некоторыми навыками и знаниями. Например, знать цифры и владеть простым счетом, знать имена родителей, их телефоны и домашний адрес, обладать общими знаниями об окружающем мире и природе вещей. Поэтому торопиться с покупкой высокотехнологичного устройства нет необходимости.

Как подготовить ребенка к покупке телефона

Если вы все-таки покупаете смартфон, то опыт его использования нужно сделать как можно более безвредным для ребенка. Для этого следует установить некоторые правила. Они помогут не только детям, но и самим родителям научиться ответственному отношению с гаджетами и расстановке приоритетов.

Установите время и место, в которых можно пользоваться телефоном. Например, у нас в саду действует полный запрет на гаджеты: в начале дня оставляешь телефон или смарт-часы, а в конце — забираешь. Вы также можете запретить использование телефона в школе или во время подготовки домашнего задания. Это важно сделать, чтобы ребенок научился концентрироваться на чем-то еще, кроме телефона.

Если самостоятельно прийти к этому сложно, попробуйте установить временное ограничение на использование телефона или приложений на нем. Так вы научите ребенка правильно распоряжаться своим временем.

Не забывайте об информационной гигиене. Эта практика полезна не только для ребенка, но и для родителей, она поможет ограничить использование гаджетов.

Например, можно взять за правило, что пользоваться телефоном во время еды или перед сном нельзя. При этом очень важно, чтобы правила работали для всей семьи. Если никто из взрослых не будет их придерживаться, то такая практика не даст никакого результата. А может, даже негативно скажется на коммуникации ребенка с родителями.

Личный пример – самое важное. Этот пункт тесно связан с предыдущими, поскольку дети копируют все то, что делают значимые для них взрослые. Когда мать или отец вместо книги берутся за телефон или листают соцсети за семейным обедом, то и ребенок начнет так делать.

Не нужно ждать, что он вдруг возьмется за книгу или паззлы, пока вы проводите вечер со смартфоном.

Если же вы сами зависимы от гаджета, но пытаетесь объяснить ребенку обратное — это настоящие двойные стандарты. Противоречие между словами и действиями родителя скорее всего подорвет доверие ребенка и при этом не научит его правильному обращению с телефоном.

Совсем избежать гаджетов не получится, ведь мы живем в век технологий, однако можно сделать опыт покупки телефона ребенку достаточно комфортным для всей семьи. Очень важно объяснить правила информационной безопасности и гигиены, донести, что вы с удовольствием поможете ребенку во всем разобраться. Телефон, когда он куплен в подходящем возрасте и с соблюдением правил, — это возможность научиться самостоятельности и ответственности, принятию взвешенных и взрослых решений, а также обращению с личными вещами.