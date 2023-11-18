Ошибаться и злиться – можно. Психолог – о том, как научить ребенка принимать неудачи

Принимать и исправлять свои ошибки под силу не каждому взрослому, а детям это дается еще сложнее. Если ребенок остро реагирует на свои неудачи, плачет, обижается, злится или даже манипулирует, пора научить его принимать поражения с достоинством. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказала Наталия Дербенева, практикующий психолог и сооснователь детского сада Infant School Хамовники.

Почему так сложно принимать собственные промахи

Желание быть первым естественно для каждого человека: выиграть партию в шахматы, забить победный гол, первым добежать до финиша или лучше всех спеть.

Изначально в нас заложена мотивация достижения, которая помогает идти к желаемым целям, достигать высоких результатов и, конечно, избегать неудач.

Когда нам, взрослым, не удается реализовать мотивацию, мы расстраиваемся, а дети – обижаются, плачут или злятся. Порой поражение может сильно потрясти ребенка и стать для него источником стресса, из-за которого он почувствует себя бесталанным, а может и вовсе забросить любимое дело.

Родители иногда и сами не замечают, как создают условия для такого поведения ребенка. Буквально недавно мне звонила мама одного из наших воспитанников, рассказала, что ребенка будто бы кто-то обидел, о чем он очень переживает. Но при этом ни мама, ни сам ребенок не могли объяснить, кто именно обидел и как. Причина тому – низкая самооценка ребенка. Он не знает, как поступить, чтобы самоутвердиться, поэтому вынужден обвинять.

Единственно верный подход, который поможет научить ребенка справляться с неудачами, – пересмотр системы воспитания. Давайте разберемся, что нужно предпринять, чтобы вырастить сильного и уверенного в себе человека.

Дайте получить личный опыт

Многие родители стремятся оградить ребенка от любой ошибки и сделать как лучше, поэтому представляются за него другим детям или одевают его на прогулку, ведь так быстрее.

Помощь и забота – это прекрасно, но не стоит забывать, что ребенок должен получать личный опыт, учиться самостоятельно, в том числе и на ошибках.

Дайте ему самостоятельно наполнить стакан соком или зашнуроваться. Да, это будет долго, да, получится не с первого раза, но иначе он ничему не научится.

Позвольте ошибаться

У каждого должно быть право на ошибку, а то и не на одну. Когда ребенок учится чему-то, не забывайте, что у него намного меньше знаний и навыков, поэтому не всегда он будет достигать тех результатов, которых ожидают от него родители.

Очень важно предъявлять адекватные требования, чтобы ребенок рос уверенным в себе и своих силах. Поймите, что младшеклассник не решит математический пример и не зашнурует ботинок так же быстро, как и вы. Дайте ему время и поддержите.

Учите извлекать уроки и помогайте искать причины неудач

Любая ошибка – важная часть нашего пути, благодаря которой мы ищем новые возможности и исправляем погрешности.

Важно донести ребенку, что ошибка – это вовсе не конец света, а шанс научиться чему-то новому, извлечь урок.

Помогите ему понять, над чем стоит поработать, чтобы в следующий раз достичь лучшего результата.

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Хвалите и награждайте соразмерно достижениям

Взрослым свойственно хвалить своих детей и сравнивать их с другими: «Ты у меня самый сильный!», «Бегаешь быстрее всех».

Похвала – очень хороший инструмент в общении с ребенком, однако она должна оставаться соразмерной достижениям и адекватной.

Хвалить следует только на основе прошлых результатов ребенка, например: «Сегодня ты пробежал быстрее», «Ты все лучше справляешься с математикой» и так далее.

Когда ребенка перехваливают дома, а потом он выходит в реальный мир и понимает, что не так хорош, как говорили ему родители, – это негативно сказывается на самооценке.

Дайте прожить эмоции

Даже взрослый расстраивается, когда ему что-то не удается. Конечно, ребенок принимает все намного ближе к сердцу и пока еще не умеет контролировать свои эмоции.

Злость, печаль, слезы – все это нормальные реакции ребенка на поражение. Не ругайте его за это: дайте немного времени, чтобы прожить эмоции, а потом обсудите, что именно произошло и как это можно будет исправить.

Подавайте личный пример

Без него, к сожалению, никуда. Взрослые должны понимать, что транслируемые ребенку ценности не должны идти вразрез с действиями. Это самая настоящая политика двойных стандартов, которая не несет никакой пользы.

Расскажу реальный пример. На детском турнире по теннису отец одного из участников бился в истерике и просил дать ребенку хоть какую-то медаль, хотя тот не занял призового места. В итоге отец попытался украсть кубок, но его поймала охрана. Он как взрослый, конечно же, знал о том, что турнир – это не «веселые старты», где каждый участник получает шоколадку. Он захотел утешить ребенка вот таким радикальным способом, хотя скорее испугал его и показал, что сам не умеет проигрывать.

Не поддавайтесь ребенку в играх

Очень здорово также применять игры, в которых есть проигравший и победитель. Например, шахматы или «музыкальные стулья». В таких играх мы можем встретиться с поражением и научиться его переживать и проживать. Например, в шахматах всегда принято пожимать руку сопернику, и подобные традиции учат нас проигрывать достойно.

Не нужно поддаваться ребенку или менять правила игры, чтобы он почувствовал себя победителем.

Лучше поддержите его, когда он проиграет, и постарайтесь объяснить, что можно сделать, чтобы в следующий раз одержать победу.