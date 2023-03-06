После развода отец не хочет общаться с детьми: психологи – о том, как это объяснить детям

Что рассказывать детям, если отец ушел из семьи и не хочет поддерживать с ними связь – горькую правду или красивую легенду? О том, как повести себя в таких обстоятельствах, чтобы не разрушить психику ребенка, «Газете.Ru» рассказали психологи.

«Детские фантазии о расставании почти всегда намного тревожнее реальности»

Владимир Зуев, семейный психолог:

Причины расставания должны быть объяснены детям понятно, но честно. Для описания используйте позитивные фразы. Но негативные, травмирующие эмоции все равно возникнут, это естественно…

В случае ухода отца из семьи травмы ребенку не избежать – это вопрос времени. Рекомендую идти путем правды и объективной порционной информированности ребенка.

Помните, что ребенку важно пережить чувства потери и разлуки. Дети должны знать, что произошло и почему все стало так, как стало. Им должно быть позволено помнить, тосковать, любить и оплакивать. Прежде всего, им должна быть предоставлена возможность поддержать «старые» отношения – до тех пор, пока это доступно.

Не будет объяснений – ребенок нафантазирует. Эти фантазии почти всегда намного тревожнее реальности, главным образом потому, что большинство детей считают себя виновными в расставании родителей.

Помните, что в таких обстоятельствах с ребенком важно быть чуткими, терпеливыми, уравновешенными, оптимистичными и ласковыми.

«Нужно оставить ребенку шанс контактировать с отцом, даже если тот объявится через длительное время»

Кристина Дюран, психолог:

При разводе детям стоит объяснить, что мама и папа решили, что больше не могут жить вместе, что их чувства к друг другу угасли и они больше не муж и жена. При этом важно подчеркнуть, что они остаются мамой и папой: «Мы по-прежнему оба очень сильно тебя любим, так же будем оберегать, общаться и проводить время вместе!»

В ситуации, когда отец ушел из семьи и не хочет поддерживать связь, важно поговорить с ребенком об этом в соответствии с его возрастом, так как замалчивать это событие опасно. Если взрослый что-то скрывает, он постоянно находится в напряжении, а дети это легко считывают, испытывают необъяснимую тревогу (часто она становится патологической).

Можно сказать ребенку, что, возможно, папе требуется время, чтобы разобраться со своими чувствами, что, возможно, он не выдержал ответственности. Обязательно в этом разговоре нужно сделать акцент на том, что конфликт произошел между родителями и что к ребенку он не имеет отношения.

В случае, когда отец уходит еще во время беременности или сразу после рождения ребенка, скрывать этот факт тоже не стоит. Можно объяснить, что папа не справился со своей ролью, испугался – такое тоже случается. Но упомянуть о том, что, возможно, наступит момент, когда они смогут общаться, на мой взгляд, следует.

Сыну или дочери нужно оставлять шанс контактировать с родителем, даже если тот объявится через длительное время. Отец «существует» внутри самого ребенка, поэтому, «исключая» его из своей жизни, ребенок исключает часть самого себя – это негативно сказывается на психике, приводит к подавленности и не дает ему реализовываться по жизни.

Однако идеализировать фигуру отца не стоит. В противном случае ребенок может пострадать от неоправданных ожиданий или винить в расставании свою мать.

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«Вы не должны искать поддержку у своих детей. В данной ситуации мама – единственный взрослый»

Евгения Глебова, клинический, когнитивный, перинатальный психолог:

Иногда мужчина в порыве эмоциональной самозащиты обрывает отношения не только с женой, но и с детьми. Мать остается единственным источником информации для ребенка.

Помните, что дети воспринимают все ситуации через наблюдение за эмоциональной реакцией близких взрослых, в первую очередь – мамы. И если мать дает понять, что «все пропало», то ребенок воспринимает ситуацию как критическую и непреодолимую. Так закладываются психотравмы.

Другое дело, когда мать говорит: «Да, мне сейчас сложно, но жизнь продолжается несмотря ни на что». В таком случае ребенок понимает, что даже уход отца можно пережить, что это всего лишь эпизод в череде жизненных событий, хотя и очень печальный.

Говорить ли детям, что отец не хочет с ними общаться? Будьте готовы быть искренней, но не стоит озвучивать претензии и обвинения в сторону отца детей. Наберитесь мужества и терпения и объясните детям истинную причину расставания.

Объясните, что так бывает, что мужчина и женщина влюбляются, хотят быть вместе, но с годами выясняется, что только влюбленности для дружбы и крепких отношений недостаточно. Расскажите, что у вас тоже так произошло, и вы не справились, запутались, не смогли решить все спорные ситуации. Никто не виноват – это обычная жизнь. Вы решили жить отдельно, а папа какое-то время не сможет общаться – он тоже сильно переживает, просто по-своему. Ему нужно «побыть в тишине», чтобы разобраться со своими чувствами.

Не забывайте, что вы не должны искать поддержку у своих детей. В данной ситуации мама – единственный взрослый, который остается для детей эмоциональной опорой и защитой. Дети в жизни столкнутся с похожими ситуациями расставания и не один раз. Разрешить себе поплакать, побыть печальным – это нормально. Главное, не провалиться в состояние «я в трауре» и не вовлечь в это детей.

Займитесь обычной жизнью. Делайте рутинные дела, сохраняйте привычное для всех расписание: детский сад, школа, секции, спорт, походы в гости, прогулки вместе с детьми и друзьями, хобби, кино, театр. Дайте детям пример для проживания подобных сложных ситуаций. Они поймут, что своей жизнью можно управлять несмотря ни на что. Поддерживая детей, вы вместе быстрее выйдете из стресса расставания.