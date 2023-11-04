«Не каждый хочет и может быть мачо»: психолог — о традиционных мужских ролях

В первую субботу ноября отмечается Международный день мужчин. «Газета.Ru» поговорила с клиническим психологом, семейным терапевтом, преподавателем «Психодемии» Виктором Богомоловым о том, как поменялось понятие «настоящий мужчина» и почему не каждый хочет и может быть мачо или делать карьеру.

— Как появился популярный образ «настоящего мужчины» и чем он плох?

— Во все века девочки и мальчики по-разному воспитывались, впитывали разный набор установок, одной из которых была так называемая токсичная маскулинность, слепое следование стереотипам о «настоящем мужике».

Еще пару поколений назад про мальчика, который дергал девочку за косички, говорили, что «он просто так ухаживает». Но о том, что от такого поведения страдают и женщины, и мужчины, заговорили совсем недавно.

Один из самых очевидных примеров: поддерживание и поощрение у мальчика, а потом и у мужчины, саморазрушительного (много алкоголя и табака, экстремальные виды спорта) или противоправного поведения (вождение в нетрезвом виде, драки).

— Можно понять, чем обусловлен образ «настоящего мужчины» как сильного и смелого защитника: при строгом разделении ролей, когда женщина постоянно рожает детей, без защитника ей не обойтись. А откуда взялось представление, что мужчина должен быть сдержанным и немногословным?

— У этой позиции довольно сложное объяснение, но если коротко, то гендерная социализация мужчин рождается из отрицания того, что традиционно считается женским.

Если женщина часто плачет, пугается, много разговаривает, то мужчина должен делать все наоборот: не плакать, сдерживать чувства, мало говорить. А еще — не любить наряды, шопинг, уход за собой. И стоит сделать шаг в сторону, и ты как будто бы станешь похож на женщину, а другие мужчины получат право смеяться над тобой и унижать. Конечно, никому этого не хочется.

— Многие женщины жалуются, что их партнеры не готовы обсуждать проблемы в отношениях и закрыты эмоционально. Но при этом воспитывают сыновей по такой же модели: не ной, не плачь, я запишу тебя на борьбу, а не на танцы. Почему так происходит?

— Думаю, эти установки передаются из поколения в поколение, поэтому не вызывают тревоги. Всегда проще обратиться к каким-то правилам, чем решать самим, что правильно, а что нет. Но сейчас психологи, в том числе, и детские, все чаще говорят, что мальчик может и плакать, и бояться, и говорить об этом.

Еще одно неочевидное качество, которое почему-то чаще приписывают мужчинам, это ответственность.

Пример тому — фраза Гоши из фильма «Москва слезам не верит» о том, что все решения будет принимать он на том простом основании, что он мужчина.

Интересно, что если перечислять список качеств абстрактного «настоящего мужчины», там непременно будет ответственность. При этом для женщины она как будто бы не обязательна, куда важнее нежность, забота и доброта. А ведь ответственность полезное качество для всех и всем бы хорошо его иметь.

— Существует теория, согласно которой поведение мужчины зависит от поведения женщины: если она будет нежная, беспомощная и в юбке в пол, то в мужчине проснется решительный защитник, который много зарабатывает.

— Да, эта идея содержит аспекты магического мышления и до сих пор популярна в эзотерических кругах. Но, конечно, никакого научного основания у нее нет, и многие со временем разочаровываются, не увидев эффекта.

— А вообще есть ли пары, которым действительно подходит такое жесткое распределение ролей?

— Поначалу может показаться, что это хорошая идея: все знают, что делать, а в чем полагаться на партнера. Но если копнуть глубже, очень многие пары чувствуют себя несчастными, потому что не каждый мужчина хочет и может быть мачо или делать карьеру, не всякая женщина счастлива, погрузившись в материнство.

Кроме того, даже если все поначалу довольны, расклад может измениться в силу внешних обстоятельств. Например, мужчина заболеет и не сможет обеспечивать семью, и вся конструкция рухнет.

Если вся его идентичность основана на том, что он добытчик, в ней нет части «отец», «друг», «сын», ему будет очень нелегко.

Вообще в зоне мужественности и женственности очень много неопределенности. Например, родители хотят, чтобы сын мог постоять за себя. Но для того, чтобы у него был такой опыт, он должен много драться, а этого уже многие не хотят.

За последние годы мы, условно говоря, попали в очень мощную зону турбулентности, которая все больше и больше усиливается, а значит, будут появляться новые модели.

— Какие изменения можно назвать самыми показательными?

— Ну, например, мужчины по всему миру стали больше сидеть с детьми, не ограничиваясь походом на футбол раз в неделю. Это идет на пользу всем и помогает мужчине развивать эмоциональный интеллект, называть чувства: с маленьким ребенком иначе общаться не получится.

— А в чем причина того, что семьи, в которых, по сути нет строгого распределения ролей, все равно держатся за внешние атрибуты. Например, в ресторане платит мужчина, даже если бюджет совместный.

— Иногда противоположное поведение может считываться как унижение, причем демонстративное. Если по какой-то причине ритуалы помогают сохранить лицо, ничего плохого в них нет.

— Если вынести за скобки социализацию, насколько сильно мужчины и женщины отличаются?

— Проблема в том, что сейчас такие исследования не очень популярны по ряду причин. Но я думаю, что важнее и надежнее обращать внимание на индивидуальные различия. По сути, все мужчины, как и женщины, очень разные, им созвучны разные роли. Поэтому, наверное, важно понимать, с кем ты общаешься, кто твой близкий человек, какие у него особенности, и какие у тебя самого.

Чем дальше мы отойдем от стереотипов в сторону большей гуманности и чувствительности, тем проще будет и мужчинам, и женщинам.