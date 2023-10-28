«К тем, кто смотрит порно до конца, есть вопросы». Врачи — о фильмах для взрослых

Недавно The Guardian привел отчет французского Высшего совета по вопросам равенства между женщинами и мужчинами. Согласно данным отчета, 90% порнографии в интернете содержит насилие в отношении женщин, которые изображаются в роликах «в соответствии с худшими сексистскими и расистскими стереотипами, подвергаются унижениям, объективации, дегуманизации, насилию, пыткам». «Газета.Ru» поговорила с кандидатом медицинских наук, гинекологом и сексологом Анной Агафоновой и сексологом, психологом Юлией Толмачевой о влиянии порно на сексуальность.

Порнография как явление — это хорошо или плохо?

По словам психолога-секолога Юлии Толмачевой, для многих людей порнография становится своего рода секс-университетом.

«Как специалист я за порнографию. К сожалению, тема секса у нас табуирована, какой-то масштабной программы сексуального просвещения нет, а в таких фильмах можно увидеть, как вообще выглядят гениталии и половой акт.

В своей практике я сталкивалась с тем, что взрослые люди не знают каких-то элементарных вещей, касающихся анатомии и физиологии, комплексуют по поводу того, что их половые органы якобы выглядят как-то не так», — объяснила Толмачева.

Она добавила, что хорошие качественные фильмы развенчивают мифы, например, о том, что размер имеет значение, а прелюдия не нужна.

Но важно, чтобы зритель понимал, что это все-таки кино, а значит, бизнес, где важна зрелищность, поэтому стоит сделать скидку на кинематографическую условность.

«Фильм могут снимать несколько месяцев и мастерски смонтировать так, что на экране это будет вариант «жаркий анал, жаркий орал и потом еще трое подоспели». Конечно, человек с минимальным критическим мышлением должен понимать, что в жизни так не бывает», — рассказала эксперт.

Кандидат медицинских наук, гинеколог, сексолог Анна Агафонова добавила, что серьезным минусом порно можно назвать развитие зависимости. «Сейчас многие люди обращаются к специалистам с проблемой зависимости от порнографии, чаще это мужчины, которые постоянно находятся в поиске все новых, более и более впечатляющих картинок и видео, и предпочитают мастурбацию отношениям с другим человеком. При этом далеко не все готовы признать проблему и начать работать над ней», — рассказала Агафонова.

На кого ориентированы порнофильмы?

По словам Юлии Толмачевой, традиционно считается, что такие фильмы предназначены для мужской аудитории, поскольку долгое время мужчины занимали более активную позицию в сексе.

«Такая разница была обусловлена как социально, так и биологически: природная программа мужчины — размножение, распространение своего генофонда. Женщина же должна потом вынашивать потомство, поэтому секс для нее — куда более серьезное решение»,— объяснила Толмачева.

По словам эксперта, со временем в обществе многое поменялось, от эффективности контрацепции до социальных ролей, и порнофильмы смотрят и мужчины, и женщины. Причем человек сам не знает, что именно его может возбудить.

Бывает, что скованный и закрытый сексуально человек испытывает яркие переживания, глядя на откровенные сцены или БДСМ, а бывает наоборот. Все очень индивидуально, а контент можно найти на любой вкус.

«Одно из исследований выявило, что женщинам не очень нравятся сцены, в которых показан минет, и гораздо больше импонируют сцены с куннилингусом или другими ласками, где мужчина выступает в активной, а не принимающей позиции.

А вообще основная задача порнофильмов — возбудить человека непосредственно перед сексом. К тем, кто смотрит порно до конца и без дальнейших действий, у специалиста могут возникнуть вопросы относительно сексуального здоровья», — рассказала Толмачева.

Если героини порнофильмов будут выглядеть как обычные женщины, это повлияет на понимание сексуальности и красоты?

По словам Юлии Толмачевой, представления о том, что красиво, постоянно меняется.

«Однажды я общалась с женщиной на два поколения старше, и она, описывая знакомую, восхищенно сказала «такая красивая женщина, такая полная!» А уже через поколение красивой считалась не очень здоровая худоба. Но при этом всегда сексуальным было желание нравиться, посыл: я хочу, чтобы ты обратил на меня внимание.

Открытые наряды, каблуки, помада выглядят как такой сигнал. А грязные волосы и тренировочные штаны говорят об обратном, поэтому не будут казаться сексуальными, даже если снять фильм с такой героиней», — объяснила она.

По мнению Анны Агафоновой, большинство людей привыкло к картинкам идеальных тел и выверенного секса, это привлекает зрителя, а производитель выпускает то, что востребовано и хорошо продается.

«Не стоит забывать и про освещение, монтаж, ракурс, которые показывают тела и сам секс в максимально выгодном виде.

Можно снять красивую эротическую историю с людьми, не похожими на моделей из порно, она найдет своего потребителя, но это будет не такой большой сегмент .

Что касается, условно, «обычных» людей, которые занимаются обычным сексом, такие сцены будут гораздо меньше востребованы, не зацепят потребителя настолько сильно. Все-таки большая часть людей обращает внимание на эффектный визуальный ряд, поэтому у массового зрителя так популярны блокбастеры и красивая реклама», — рассказала Агафонова.

Многие ли женщины в действительности получают удовольствие от анального секса или минета «глубокая глотка»?

По словам Агафоновой, есть довольно большой процент женщин, которым действительно нравится анальный секс.

«Это, конечно, не сто и не девяносто процентов, и даже не пятьдесят, но процентов двадцать точно наберется. Что касается пресловутой «глубокой глотки», для женщины это чистой воды работа: нужно подстраиваться под мужчину, все время держать в голове определенные действия. Мало того, от мужчины подобные практики тоже требуют напряжения, контроля над движениями, так что «глубокая глотка» по большому счету, хоть и популяризируется в видео для взрослых, доставляет мало удовольствия обоим участникам», — рассказала специалист.

Правда ли, что порнофильмы формируют потребительское отношение к женщинам и повышают толерантность к насилию?

«Будем честными: потребительское отношение к женщине формирует не порнография. Если говорить о равенстве полов, стоит начать с равной оплаты труда и возможности занимать руководящие должности наравне с мужчинами. Что касается насилия, не стоит путать причину и следствие: человек, который ищет контент с какими-то жесткими сценами, уже склонен к насилию», — объяснила Толмачева.

Анна Агафонова добавила, что тяга к насилию может быть следствием воспитания, каких-то общественных установок, которые широко транслируют, психологических особенностей человека, но порно как таковое вряд ли превратит бережного мужчину в насильника.