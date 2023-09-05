«После секса он попросил у меня деньги за презервативы». Истории про мужскую жадность

Щедрость регулярно занимает топовые места в опросах про главные мужские качества. Наши читательницы рассказали о партнерах, которые были напрочь лишены «широты души», дарили подарки с зелеными ценниками и забирали домой остатки праздничного ужина.

Ирина, 37 лет, про деление на два

Один из моих поклонников, Егор, был, что называется, «пополамщиком». Я нормально отношусь к тому, чтобы разделить счет в ресторане на первом свидании или купить самой себе билет в кино, но поведение этого мужчины переходило все границы.

В остальном Егор мне очень нравился: умный, симпатичный, с чувством юмора. Но отношение к деньгам – это что-то. Он делил счет в ресторане, сумму на такси, пельмени, когда мы ужинали, при этом приговаривал, что чем точнее счет, тем крепче отношения.

Апогеем стало, когда он встретил меня с работы на машине, мы поехали ко мне, был хороший секс, а потом он написал с сердечками и смайликами: «Милая, кинь рублей 300 на бензин и 200 за контрацептивы». Я не выдержала и заблокировала, а перед этим перевела тысячу. Уверена, это его утешило.

Олеся, 28 лет, про скидки и акции

Мы познакомились с Мишей у общих друзей, его мне отрекомендовали как хорошего хозяйственного парня. Но я даже не представляла, до какой степени может доходить его хозяйственность!

Я сама не транжира, поэтому сначала позиция Миши мне импонировала: он все знал про акции и кэшбэки и помог мне выбрать крутой велосипед и миксер с хорошей скидкой. Но со временем экономия начала надоедать: то Миша купит билеты в театр на места, откуда ничего не видно (зато дешево!), то предложит взять кофе с собой, а не сидеть в кафе (зато выгодно), то предлагает топать по лужам куда-то, потому что так такси будет на 20 рублей дешевле.

Это была даже не жадность, а какая-то принципиальная мелочность: он радовался как ребенок, если удавалось урвать три творожка по цене двух или пломбир по акции.

Последней каплей стал подарок на день рождения: он купил мне набор неплохой косметики, но в мятой упаковке и с истекающим сроком годности. На коробке красовалась надпись Sale и Миша с гордостью сообщил, что новая такая же стоила на две тысячи дороже! Мне кажется, он так и не понял, почему я предложила расстаться.

Женя, 31 год, про романтический ужин

Есть щедрые люди, есть бережливые, я нормально отношусь к обеим позициям. Но терпеть не могу тех, кто норовит поживиться за чужой счет. Вадик был как раз таким. Когда он пришел в наш офис, моментально всех очаровал.

Он быстро влился в коллектив: обаятельный, компанейский, играет на гитаре, забавно шутит.

Мы начали ходить обедать вместе, флиртовать, иногда гулять по вечерам.

Со временем я поняла, что у Вадика есть одна неприятная черта: любовь к халяве. Проявлялось это в мелочах. Например, наши офисные кофеманы скинулись на хорошую кофемашину и раз в месяц закупали зерна.

Вадик деньги сдавать не стал, уверяя, что пьет чай, но то и дело делал чашку капучино.

Если у кого-то был день рождения, он не сбрасывался на подарок, уверяя, что хочет поздравить лично (и потом не поздравлял), а ел и пил за четверых. Таскал домой офисную бумагу и карандаши. Я пыталась поговорить с ним, но он только отшучивался: зачем тратить свои деньги, если можно чужие.

Однажды я пригласила его на ужин. Он пришел с дорогим ликером, коробкой конфет и цветами. Во время ужина сообщил, что алкоголь и конфеты – от сестры, она врач и не знает, куда это добро девать. А после ужина спросил, нужны ли мне остатки алкоголя и сладостей. Если нет – он заберет. И торт очень вкусный, он бы тоже взял пару кусков! Торт я упаковала, а вот отношения продолжать передумала.

Светлана, 29 лет, про раздел туалетной бумаги

Говорят, чтобы узнать человека, нужно с ним расстаться. Подпишусь под каждым словом! Мой бывший муж не был сказочно щедрым человеком, но и патологически жадным я бы его не назвала. Подарки дарил скромные, на цветах экономил, но копейки не считал.

Зато когда мы расходились, причем по его инициативе, разверзлась бездна: он взялся делить то, что подарили нам на свадьбу, высчитывать, сколько стоила мебель и посуда.

Квартира, к счастью, была моей еще до брака, зато он высчитал, сколько вложил в ремонт, и вынес в качестве компенсации всю технику.

Я уезжала на выходные к маме, а вернулась – дома как Мамай прошел. Нет телевизора, кофемашины, велотренажера – ну это ладно. Но он разделил ровно напополам все тарелки, бокалы, забрал пасту, шампуни и мыло, даже туалетной бумаги не было! Плюс в этом один – я быстро отошла от развода. Невозможно долго грустить по человеку, который забирает начатую пасту и рулон бумаги.

Лера, 27 лет, про романтику

Я долго не замечала жадность Никиты, была совсем юной и очень влюбленной. Никита был старше меня и женат, конечно же, неудачно и на той, которая его совсем не понимала, была меркантильная, равнодушная. Не то, что я!

Конечно, я очень хотела показать, что другая. Это было несложно: на меня он денег не тратил вообще, хотя я была бедной студенткой, а он хорошо зарабатывал.

Ухаживал Никита очень красиво: дарил букеты из цветов или листьев, писал неплохие стихи, несколько раз даже песни сочинил. Мы гуляли по парку, пили чай из термоса, который я брала с собой, и он рассказывал, что я чудо и сокровище. Когда я однажды потеряла кошелек со стипендией, Никита долго и красиво утешал меня и привез вафельный торт «скрасить потерю», но не предложил ни рубля.

Иногда он брал меня на дачу к своим друзьям: я была так горда, что он не прячет меня хоть от кого-то, что даже не задумывалась, почему мы ни разу не поехали, например, в дом отдыха или не полетели на море вместо того, чтобы добираться на трех электричках к старому приятелю.

Никита обычно садился вспоминать молодость, а я чистила грибы, которые мы насобирали по пути в качестве гостинца. Подруги спрашивали, почему он не снимет квартиру, чтобы нормально встречаться, я злилась: как можно, разве это главное!

Расстались мы, потому что мне надоело вранье, на память у меня осталась пачка писем и смешных открыток. Позже я поняла, что была невероятно удобным вариантом – и обожание, и семейный бюджет цел. Очень обидно, что позволяла так с собой обращаться.