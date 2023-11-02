Конфликты, двойки, переезд. Психолог – как и зачем менять школу ребенку

Переход в новую школу – стресс не только для ребенка, но и для родителей. Психолог в Филипповской школе Камилла Ахмедова рассказала «Газете.Ru», когда нужно менять учебное заведение, как это правильно сделать и как помочь ребенку адаптироваться к новым условиям.

Новая школа — всегда испытание

Стресс от смены обстановки сложен для всех. Достаточно вспомнить коллег, которые постоянно говорили об увольнении, но почему-то медлили. Расставаться с чем-то привычным непросто и взрослому, что уж говорить о ребенке.

Дети испытывают стресс на разных уровнях, даже если сами готовы и хотят перейти в новую школу.

Новая среда, адаптация к незнакомому – все это может обострить разные тревоги: «примут ли меня учитель и одноклассники», «вдруг там будет больше домашнего задания», «а что если я не справлюсь» и так далее.

Перевод в новую школу происходит не без потерь. Даже если он был обусловлен нездоровой атмосферой в классе, ребенок наверняка успел обрести себе друга или найти любимого учителя, кружок. С этим приходится прощаться, и это сложно.

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Кроме того, часть тревог ребенок берет от родителей, потому что психоэмоциональное состояние взрослого сильно влияет на состояние ребенка.

Когда нужно менять школу

Иной раз перевод требуется срочно, а иногда проблемы вполне можно решить и в текущей школе, просто нужно время.

Первое, что необходимо сделать родителю, прежде, чем принять решение о переводе, – трезво и без паники оценить ситуацию.

Например, ребенку сложно дается профильный предмет в школе: уклон математический, а школьник более расположен к изучению языков. Можно ли подтянуть основной предмет, не допустив отставания по другим дисциплинам? Если да, то торопиться с переводом не стоит. Напротив, разрешение подобной ситуации поможет ребенку не стать заложником избегающего поведения и выученной беспомощности.

В случае, когда отставание есть не только по профильному, но и по многим другим предметам из-за нехватки времени и сил, лучше все-таки сменить школу. Выбрать ту, программа которой больше подойдет ребенку с его интересами.

Если вдруг ваш ребенок подвергается буллингу со стороны одноклассников или учителя, каждый день возвращается из школы со слезами на глазах, а ситуация явно не идет к разрешению, то, конечно, лучше как можно быстрее сменить школу и избавить ребенка от стресса.

Весомой причиной для перевода может стать удаленность школы от дома. Если вдруг вы переехали в другой район города, а дорога до школы стала занимать 1,5 часа вместо привычных 20 минут, — это повод рассмотреть что-то поближе. Путь должен быть комфортным для ребенка: некоторые дети утомляются даже от долгих поездок на машине, не говоря об общественном транспорте и часе пик.

Как выбрать правильный момент

Хорошо, когда есть логическое завершение на старом месте и своевременное начинание на новом. Тут нужно смотреть на ребенка: если переход «не горит», то можно начать с нового учебного года. Так будет время попрощаться с друзьями, отдохнуть, узнать побольше о новой школе.

К тому же не стоит забывать, что бывают вступительные испытания. Особенно при переводе в лицей или гимназию. И, если вы понимаете, что ребенок истощается весной или часто заболевает, лучше не переводиться в это время года: следует избегать дополнительных нагрузок на организм. Если менять школу все-таки нужно срочно, постарайтесь создать благоприятный эмоциональный фон и помочь ребенку безболезненно адаптироваться к новым условиям.

Кстати, раньше бытовало мнение, что подросткам переход дается сложнее, чем младшим школьникам. Сейчас это не совсем актуально, потому что подросток может по-прежнему поддерживать контакт с одноклассниками с помощью гаджетов и социальных сетей. Здесь, скорее, все зависит от индивидуальных особенностей ребенка: насколько он эсктравертирован или интровертирован.

Как помочь ребенку адаптироваться

Сон, питание, режим дня – то, чему точно стоит уделить внимание. Физическое здоровье сильно влияет и на психоэмоциональное состояние ребенка, что особенно важно в такой непростой для него ситуации, как смена школы.

Не стоит забывать и про подготовку, если ребенка ждут сложные вступительные испытания. В идеале должен быть баланс, при котором школьник не перегружен подготовкой, но при этом ее достаточно для успешной сдачи вступительного экзамена.

Лучший способ помочь – это моральная поддержка и информирование. Ребенок должен знать, почему он переходит в новую школу. Если он переоценивает свои возможности и уверен, что может ездить в старую школу по 1,5 часа, нужно объяснить, что в его возрасте это невозможно.

Проговорите все этапы: сначала посмотрим здание школы, потом познакомимся с директором, дальше с тобой пообщается учитель и так далее. Это непросто, поэтому нужно набраться терпения.

Ребенок также может переживать и об одноклассниках, и здесь, к сожалению, все складывается по-разному. В любом случае объясняйте, что это – сверстники, и у них наверняка найдется много общего. А что касается старых друзей, то, помимо общения онлайн, можно также приходить в старую школу в качестве гостя.

И не стоит бросаться из крайности в крайность. Иногда мы можем фиксироваться на негативе («Там будет много домашки», «Учись усердней») или обещать воздушные замки («Тебе там точно понравится», «Новый класс даже лучше предыдущего»).

Ориентируйтесь на вполне вероятный позитивный опыт и на то, что с негативом можно справиться. Здравое позитивное мышление без иллюзий и приукрашиваний – лучший инструмент.

Онлайн vs офлайна

У меня есть опыт наблюдения за ребятами, которые после долгого посещения офлайн-школы вынуждены были перевестись в онлайн. И наоборот, когда после длительного карантина и дистанционного формата возвращались в обычную школу.

Перевод из офлайна в онлайн может быть сложным из-за потери контакта с друзьями и педагогами, к которым привык. И некоторые дети могут почувствовать себя изолированными. Во втором случае переход для ребенка еще более непростой, потому что он вынужден заново адаптироваться к темпу и режиму, учиться общаться с одноклассниками и проводить с ними целый день.

Что касается перевода в школу такого же типа, что и текущая, мне лично кажется, что сложнее в офлайне. В физическом пространстве очень много факторов, к которым нужно адаптироваться: дорога до школы, новое здание, класс, сосед по парте, учителя и так далее.

В онлайне ребенок остался бы дома, продолжил работать в своей комнате, на своем компьютере, пусть и в составе нового класса.

Тревожные сигналы в поведении ребенка

Плаксивость, застенчивость, замыкание в себе могут быть характерны для ребенка на первых порах. Нужно знать его реакции, понимать, что именно для него нетипично.

Например, обычно разговорчивый ребенок вдруг замолкает: раньше рассказывал о школе, а сейчас молчит. Здесь не стоит паниковать, нужно внимательно изучить реакцию. Это может быть признаком стресса или, наоборот, способом проявить самостоятельность.

В моей практике был такой случай: мама переживала, что ребенок мало рассказывает о новой школе. Оказалось, что он просто проявил самостоятельность, побыл сам за себя. Школа стала для него тем миром, куда мама не залезет, поэтому он и перестал о ней рассказывать.

Затяжное снижение успеваемости, мотивации, изменение структуры личности ребенка – это уже явные признаки того, что перевод дается тяжело.

Можно нанять репетиторов, пообщаться с психологами, если есть проблемы. Ну и, конечно, не забывайте работать с собственными тревогами и уделять время самопознанию, чтобы можно было объективно оценивать происходящее вокруг и принимать ребенка таким, какой он есть.