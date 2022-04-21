Сигналы бедствия: как понять, что подростку срочно нужна помощь психолога

Переходный возраст пугает многих родителей: интересы и поступки подростка кажутся странными, лишенными логики и даже пугающими. Рассмотреть серьезные ментальные проблемы за таким поведением бывает достаточно сложно. О сигналах того, что ребенку нужна срочная психологическая помощь, «Газете.Ru» рассказала Мария Попова – эксперт просветительского проекта, в рамках которого была разработана программа ментального здоровья для подростков 14-18 лет.

«Все нормально» на любой вопрос

Подростки не любят рассказывать о своих делах, но, если ребенок на все ваши вопросы отвечает «Все нормально», значит, на самом деле его что-то очень сильно тревожит, считает Мария Попова – клинический психолог, консультант программы «Ментальное здоровье», эксперт петербургского Музея здоровья.

«Подростковый возраст – время бунта, поэтому всегда спокойный и замкнутый подросток – это сигнал задуматься о психическом состоянии ребенка».

Разговоры по душам не всегда помогут выяснить, с какими трудностями столкнулся ребенок – часто подростки сами не осознают, что с ними происходит и какие эмоции они испытывают на данный момент. В таком случае поможет специалист.

Усталый вид с самого утра

Усталость может быть обусловлена физиологическими особенностями: из-за скачков роста организму не хватает витаминов и микроэлементов.

Попова подчеркивает, что родителям важно обратить внимание на «разбитость» подростка утром и вечером: «Если ребенок засыпает с трудом, просыпается среди ночи, утром не чувствует себя отдохнувшим – все это говорит о том, что он испытывает повышенное чувство тревожности. Также стоит обратить внимание на смену состояния ребенка днем и к вечеру: если днем подросток бодрый, учится, общается с друзьями, а к вечеру его состояние резко меняется – это повод задуматься о психологе».

Резкая смена пищевых привычек

Нарушение пищевого поведения, навязчивое желание похудеть или сильный страх перед набором веса – яркие сигналы того, что подросток не в силах справиться со своими внутренними проблемами.

«От булимии, компульсивного переедания и анорексии страдают 95% молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет. Именно расстройства пищевого поведения желательно корректировать как можно раньше, поскольку психологические причины этой проблемы часто имеют пролонгированный характер и могут мешать уже во взрослой жизни», – предупреждает Мария Попова.

Участие в пугающих челленджах в соцсетях

Психолог подчеркивает, что самоповреждающее поведение поощряется некоторыми тематическими группами в социальных сетях: «Сейчас в соцсетях среди подростков популярны челленджи и игры типа «правда или действие», но только далеко не всегда в безобидном варианте. В случае проигрыша придется исполнить действие, которое влечет за собой унижение достоинства ребенка. Например, подросток проиграл и вынужден запостить себе на страничку картинку с текстом «каждый, кто сюда зашел, может написать мне любое оскорбление или написать, что бы он со мной сделал, допускается любая жесть». Это реальный текст со страницы VK девочки 13 лет».

close 100% Pexels

Отношения в интернете вместо обычного общения

Попова объясняет, почему подростки ищут друзей в интернете: «Причины, почему в реальной жизни у ребенка нет друзей, могут быть самыми разными: от буллинга и социально неблагополучного окружения до особенностей психики самого ребенка. В любом случае, вопрос социализации и адаптации подростка к общественным системам чрезвычайно важен, и психолог может помочь разобраться с причинами дезадаптации».

Агрессия по отношению ко всем без исключения

Клинический психолог отмечает, что в подростковом возрасте проявления агрессии – распространенное и даже закономерное явление. В этот период ребенок меняется физиологически и психологически, как результат – ощущение внутреннего дискомфорта и невозможность справиться с эмоциями, которые выливаются в деструктивное поведение или агрессию.

Однако Мария Попова обращает внимание, что все хорошо в меру: «Когда подросток начинает вести себя грубо со всеми – родителями, учителями, одноклассниками, незнакомыми людьми – провоцировать ссоры и драки, то это уже тревожный сигнал».

Внезапная перемена в отношениях с кем-то из близких

По статистике, педофилы в основной своей массе выявляются среди родственников или друзей семьи.

close 100% Pexels

«Задайте ребенку вопрос: чувствует ли он себя безопасно с этим человеком? Или просто – чувствует ли он себя в безопасности? Обратитесь к специалисту за помощью, если не уверены в своих силах. К сожалению, не только малыши, но даже подростки часто умалчивают о таких проблемах, им стыдно про это говорить, сложно объяснить родителям, в том числе из-за страха, что им не поверят или не поймут», – советует родителям Мария Попова.

Резкая смена стиля

Например, раньше ваша дочь носила платья, а теперь стала одеваться исключительно в одежду черного цвета и слушать грустные песни. Клинический психолог рекомендует не упускать такую деталь из виду: «Это может сигнализировать о внутренних проблемах, с которыми подросток не справляется».

Снижение успеваемости без причины

Бить тревогу надо, если серьезные трудности возникли резко:

«Если раньше все было хорошо, и внезапно стали появляться проблемы в усвоении материала и ухудшилось обучение – это повод обратить внимание на своего ребенка. Причин для таких изменений может быть множество, и здесь лучше обратиться к психологу для правильной диагностики проблемы».

Болезни без диагнозов

Большинство людей болеют и сезонными заболеваниями, и хроническими. Для определения психологического состояния подростка нужно учитывать определенные детали. Например, ваш ребенок часто (почти каждый месяц) болеет ОРВИ. Или внезапно один-два раза в месяц у него проявляются проблемы с ЖКТ – зачастую это психосоматика.

Для наглядности клинический психолог привела случай из практики: «Подросток учился в школе, средний балл по всем предметам: 4. В 8-м классе начались частые боли в области кишечника, несколько раз школьника госпитализировали в стационары с подозрением на аппендицит, но обследования ничего не выявляли. В результате общения с мальчиком психологи выяснили, что у него был конфликт с одним из педагогов в школе, о котором он умалчивал и все переживания носил в себе».