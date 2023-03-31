Записка в школу от родителей: как правильно составить и что указать

Несмотря на то, что сегодня существуют школьные чаты, электронные дневники и возможность быстрой связи с классным руководителем, в некоторых учебных учреждениях объяснительная записка от родителей все еще актуальна. Такой документ может потребоваться при необходимости пропустить учебу или уйти с уроков пораньше (например, при плохом самочувствии ребенка или по семейным обстоятельствам). О причинах требования, а также о том, как родителям правильно написать объяснительную записку, «Газете.Ru» рассказали юристы и преподаватель факультета педагогики.

Для чего нужны записки в школу от родителей

Если родители заранее знают об отсутствии ребенка в школе, например, по причине плохого самочувствия или по семейным обстоятельствам, то они могут написать объяснительную записку учителю. В данном случае записка – это документ, подтверждающий, что в семье школьника знают о его отсутствии на занятиях.

В чем смысл объяснительной записки в школу с точки зрения закона?

Юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская объясняет, что на уровне законодательства порядок написания записки в школу от родителей не установлен, нет требований и формы такого документа. Однако объяснительная записка может выполнять определенные функции.

Так, эксперт упомянула о законе N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения. Кроме того, по словам эксперта, на школу возложена и охрана здоровья обучающихся (ст. 28, ст. 41 Закона № 273-ФЗ).

«Законодательство об образовании регламентирует то, что образовательная организация своими локальными актами устанавливает правила приема, режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля. Согласно ст. 43 и ст. 44 Закона № 273-ФЗ обучающиеся и родители обязаны соблюдать требования внутренних локальных актов образовательной организации.

Поскольку школа обязана создавать безопасные условия обучения и заботиться об охране здоровья обучающихся, все это прописано в локальных актах. А участники образовательных отношений и их родители обязаны соблюдать требования школы.

То есть родителям необходимо предоставить документ или обосновать уважительную причину отсутствия ребенка в школе, либо когда ему необходимо уйти с уроков раньше», – комментирует Оксана Красовская.

Почему некоторые школы требуют не электронные, а письменные записки об отсутствии ребенка в школе

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников отмечает, что с появлением электронных дневников и мессенджеров записки от родителей, если ребенок по каким-то причинам отсутствует в школе, например, по семейным обстоятельствам или по причине плохого самочувствия, требуются все реже:

«Если в школе есть ЭЖД (электронный журнал/дневник), родителей просят отмечать отсутствие в нем и указывать причину. Дополнительно никаких документов предоставлять не надо. Во многих школах родители просто пишут учителю в мессенджеры и он сам отмечает отсутствие ребенка. Тем не менее, на территории страны еще остались школы, где практика требовать записки от родителей сохранилась.

Это делается для того, чтобы школа могла снять с себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка, если в период, когда он не пришел в учебное заведение, с ним что-то случится».

Правила составления записки: форма, содержание, язык, дата, причина отсутствия, подпись

Часто родители задаются вопросом, как по правилам составляется объяснительная записка классному руководителю о пропуске школы по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам.

По словам юриста Красовской, чтобы родителю понять, как правильно написать данную записку и что именно указать в ней, желательно ознакомиться с локальными актами школы: «Если требования к написанию такой записки не установлены и нет формы, то тогда она составляется самостоятельно родителем. На практике такие записки часто пишутся на имя директора. Зачастую родителю нужно указывать формулировку «ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время отсутствия в школе беру на себя».

Юрист Гусятников также отмечает, что объяснительная записка может составляться в свободной форме: «Никаких общепринятых правил и критериев здесь нет. Обычно в такой записке надо указать свое ФИО, ФИО ребенка, класс, в котором он учится, дату его отсутствия, причину отсутствия, дату написания записки и подпись».

Какие советы помогут сделать записку более информативной и понятной для учителей

Преподаватель факультета педагогики и психологии Университета «Синергия», психолог Елена Ельцина при составлении записки в школу от родителей рекомендует придерживаться следующих правил:

1. Пишем от первого лица, аккуратным почерком либо прибегаем к помощи компьютера. Никаких вырванных листочков, тем более клочков бумаги.

2. Соблюдаем официальный стиль, излагаем суть без «воды».

3. Не забываем о дате и подписи с расшифровкой.

4. Ключевым моментом в написании записки, если она пишется на будущее, является фраза: «Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя».

Также Елена Ельцина перечислила основные случаи, когда необходимо оповестить учителя об отсутствии обучающегося: плохое самочувствие ребенка; участие в соревнованиях и конкурсах; семейные обстоятельства.

Как избежать ошибок при написании объяснительной записки в школу

Чтобы не допускать ошибок при написании и избежать спорных ситуаций со школой, Оксана Красовская рекомендует все детали уточнить либо у классного руководителя, либо зайти на сайт школы, либо прийти непосредственно в учебное заведение и ознакомиться с локальными актами.

Елена Ельцина подчеркивает, что единого федерального закона о пропуске занятий не существует, но, как правило, устав школы регламентирует: «не более трех дней»:

«Записка от родителя действительна не более трех дней. Если ребенок будет отсутствовать в учебном заведении более трех дней, необходим больничный лист или другой документ, который подтвердит причину отсутствия ученика на занятиях».