Цифровое «обжорство», прокрастинация и бардак на столе. Нейрокоуч – о том, что крадет силы

Многим россиянам присущи привычки, которые впустую растрачивают энергию и приводят к усталости даже без активной работы. О том, что в повседневной жизни современного человека истощает психику и что сделать, чтобы этого не произошло, «Газете.Ru» рассказала исполнительный директор Центра интеллекта «Синергия», нейрокоуч Ольга Зеброва.

Привычка все откладывать на потом

Из-за этой привычки, которая называется прокрастинацией, у нас копится целый ворох незаконченных дел. Мне очень нравится аналогия с компьютером, на котором открыто огромное количество программ, и от этого он начинает медленно работать, а потом и вовсе зависать. То же самое происходит и с человеком.

В психологии есть эффект Зейгарника: когда незавершенных дел очень много, наш мозг держит фокус именно на незаконченном.

Если незаконченных дел много, то много мыслей; чем больше мыслей – тем больше в нашем мозгу очагов возбуждения; чем больше очагов возбуждения – тем больше напряжения, негативных эмоций, срывов. Я уже не говорю про плохой сон и, например, увлечение кофеином. Все это ведет к невнимательности и плохо выполненной работе.

Что делать? Выписать на бумагу все незавершенные дела, расставить приоритеты, обозначить сроки и дедлайны, а что-то утилизировать совсем.

close 100% Ольга Зеброва, нейрокоуч, исполнительный директор Центра интеллекта «Синергия» Личный архив

Цифровое «обжорство»

В век переизбытка информации нас просто разрывают на кусочки попытки объять необъятное, все прочитать и просмотреть. Нам постоянно не хватает времени. При этом у нас зачастую отсутствует навык фильтровать информацию.

В итоге многие из нас «пылесосят» всю информацию подряд, а потом начинается пресыщение, апатия и головная боль от «обжорства информационным фастфудом».

Что делать? Сесть на цифровую «диету» и хотя бы раз в неделю устраивать разгрузочный день. Мозгу, как и телу, тоже нужно отдыхать и восстанавливать свои ресурсы – важно проводить информационный детокс.

К примеру, один день в неделю я совсем не беру телефон в руки. Это позволяет замедлиться и сконцентрироваться на самом важном – общении с родными глаза в глаза, чтении, прогулках на природе.

Постоянное слежение за всеми новостями

Привычка смотреть все новости присуща тем, кто привык все контролировать. На это уходит драгоценное время, а время – это деньги. Важно понять, что если в мире что-то случится, то это и так до вас дойдет через друзей, знакомых, коллег.

Что делать? Не смотреть новости совсем или сильно ограничить этот поток – к примеру, до одного раза в неделю. Возьмите это под свой контроль и сами формируйте новостную повестку дня из своих ярких событий.

Многозадачность

Часто даже в вакансиях пишут о том, что эта компетенция должна быть развита у соискателя. Однако это большая иллюзия, что работа в режиме многозадачности эффективна. Привычка делать сразу 10 дел одновременно приводит к снижению эффективности, скорости и качества работы.

Наш мозг так устроен, что в режиме многозадачности концентрация и производительность снижается на 40%, замедляется скорость работы, увеличивается время на решение задач.

Я уже не говорю про огромные потери энергии во время каждого переключения. Кроме того, при переключении с одной задачи на другую увеличивается выброс кортизола – гормона стресса, отчего мы чувствуем себя уставшими и опустошенными, накапливается утомление и может даже развиться депрессия.

Что делать? Я использую принцип Pomodoro: 25-минутные сеты на одну задачу, 5-минутный перерыв и переход к другой задаче. Четыре таких сета, а потом – перерыв 25 минут. Это повышает качество работы, делает ее полноценной, приносит в разы больше удовлетворения от труда.

Бардак в доме и на рабочем столе

Если прямо сейчас оглянуться вокруг себя, то большая вероятность увидеть на своем столе ворох бумаг и лишних вещей. Все это сказывается на нашем внимании и концентрации. На решение обычной задачи у нас начинает уходить в два раза больше времени.

Что делать? Порядок вокруг – порядок в голове, и это открывает дорогу новым свершениям. Организуйте свое пространство таким образом, чтоб оно доставляло вам удовольствие: поставьте любимые цветы, окружите себя приятным ароматом. Заведите правило – в конце дня убирать свою «вселенную» под любимую музыку. И тогда утром, придя на работу, вы ощутите гамму положительных эмоций и почувствуете прилив энергии.

Ответ на все входящие звонки

У многих бывала такая ситуация: сконцентрировано готовишь отчет, и тут вдруг прерывает телефонный звонок. Или к примеру, вы решили заглянуть в соцсеть и посмотреть, сколько лайков поставили под вашим постом.

Если у вас есть привычка отвечать сразу на входящий звонок или часто заглядывать в соцсети, то вас постоянно как бы выдергивают из одного контекста и погружают в другой.

Ваш мозг переключился на другой отвлекающий фактор. Чем больше таких факторов и чем чаще они возникают, тем экстремальнее нагрузка на мозг. В этом случае сильно падает концентрация.

Недавно калифорнийские ученые провели исследование и выяснили, что нам требуется более 20 минут для восстановления концентрации после любого отвлекающего фактора.

Что делать? Фильтруйте звонки. Прежде чем снять трубку, задайте вопрос: «Это точно важнее того, чем я сейчас занимаюсь?» Возьмите за правило отправлять сообщения о том, что вы сейчас на встрече и перезвоните позже. Когда закончите работать над текущей задачей, вы сами определите в спокойном режиме, кому, когда и в какой очередности перезвонить. Это правило очень сильно повысило мою продуктивность в свое время. Я определяю, с кем и когда говорить – значит, что я управляю процессом и дирижирую.

Пополняйте свои резервуары энергии путешествиями, творческими вечерами, театрами, музеями, изучением нового, прослушиванием любимой музыки, рисованием, танцами, спортом. Тогда ваш валютный счет под названием «Энергия» будет расти и пополняться.