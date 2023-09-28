«Пытается в чисто поле выписать»: как звезды судятся из-за имущества после развода

Бывшая супруга Федора Бондарчука Светлана спустя семь лет после расторжения брака подала иск против режиссера в суд. Речь идет о разделе совместно нажитого имущества. «Газета.Ru» рассказывает об этой и других парах знаменитостей, которые продолжают выяснять отношения, хотя развелись несколько лет назад.

Светлана Бондарчук и Федор Бондарчук

close 100% Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Светлана Бондарчук была замужем за режиссером Федором Бондарчуком с 1991 по 2016 год. У них два общих ребенка — сын Сергей 1991 года рождения и дочь Варвара, появившаяся на свет в 1999 году. У дочери знаменитостей — синдром ДЦП.

В 2016 году Светлана развелась с мужем. Сначала об этом стало известно благодаря ее личной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — до официального объявления о разрыве с супругом она сменила ник в соцсетях и стала Рудской, вернув свою девичью фамилию. Позже знаменитость снова взяла фамилию Бондарчук.

Пара перестала появляться вместе на светских мероприятиях, а вскоре Светлана сообщила на сайте Hello! (она была его главным редактором с 2006 по 2020 год. — «Газета.Ru»), что разводится с режиссером.

«С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись — за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями», — отмечалось в заявлении пары.

Некоторые СМИ предположили, что супруги расстались из-за измен режиссера. Сразу после расставания со Светланой ее муж начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой, на которой женился в 2019 году. Однако все утверждения о неверности Бондарчука Светлана опровергла в своем YouTube-шоу «Света вокруг света».

«В нашем случае не было третьих лиц, которые на это повлияли. Просто мы перешли ту грань, когда можно было сохранить семью в том формате, в котором она должна быть. Это сложно», — призналась она.

Развод прошел мирно: при разделе имущества Светлане досталась квартира на Патриарших прудах. Кроме того, телеведущая получала алименты от бывшего мужа.

У Федора Бондарчука осталась трехкомнатная квартира в Москве и загородный дом на Рублевке.

В сентябре 2023 года Светлана Бондарчук подала иск в суд на бывшего супруга с требованием раздела совместно нажитого имущества. Детали судебного разбирательства неизвестны, однако СМИ предполагают, что причиной этого шага может быть попытка Федора Бондарчука продать дом или квартиру.

По словам юристов, Светлана имеет право попросить компенсацию, даже несмотря на то, что их развод с режиссером завершился несколько лет назад.

Олег Сирота и Пелагея Стерлигова

close 100% Артем Геодакян/ТАСС

Бизнесмен Олег Сирота на протяжении 11 лет был женат на Пелагее Стерлиговой — дочери известного российского предпринимателя Германа Стерлигова. В браке у супругов родилось четверо детей: Варвара, Ефросинья, Мария и Киприан. Однако в 2021 году пара объявила о расставании.

О разводе в соцсетях сообщил Олег Сирота, опубликовав совместный снимок с женой.

«Наша с Пелагеей супружеская жизнь подошла к концу. Мы не смогли справиться. Однако человеческие и дружеские отношения надеюсь сохранятся. Пожалуйста, не звоните мне», — прокомментировал он фото.

Позднее Пелагея заявила, что инициатором разрыва стал Олег. В интервью kp.ru она рассказал, что бизнесмен захотел жить отдельно, потому что устал. Также Пелагея выяснила, что у него есть другая женщина.

Между ней и Олегом Сиротой был заключен брачный контракт. Женщина рассказывала, что подписала документ, только-только родив четвертого ребенка. По договору, в случае разрыва все имущество доставалось матери Олега Сироты и ему самому.

«Я достала брачный договор: семь лет назад, когда я родила Киприана, и мы с ним только выписались из реанимации, я еще не была уверена, что сын будет полноценным, у нас был резус-конфликт — Олег принес мне документ.

Я тогда вообще не соображала, что подписываю, а он говорил: «Это режим раздельной собственности: каждому принадлежит то, что на него записано. Мало ли, вдруг меня в тюрьму посадят, я буду все записывать на тебя». И оказалось, что на меня не записано ничего, все на него и его маму», —объясняла Пелагея.

В 2022 году Пелагея и Олег Сирота подписали алиментное соглашение.

«Две недели назад мы с Пелагеей подписали алиментное соглашение на 1,5 млн рублей ежемесячных выплат и ряд ситуативных, например, на старт собственного бизнеса и т. д. Также достигли ряда имущественных договоренностей, но не стали их фиксировать на бумаге, хотя я был готов. Для меня эта сумма очень большая, но я на нее согласился, т. к. это мои дети и моя ответственность, и я готов заботиться о них в полной мере», — рассказал предприниматель в соцсетях.

Однако в августе 2023 года Пелагея сообщила, что ее бывший муж нарушил соглашение и подал иск на уменьшение алиментов.

«Нам он хочет давать 250 тысяч в месяц, и хватит...», — уточнила она.

Олег Сирота объяснил, что подал иск в суд на уменьшение алиментов, так как влез в долги:

«Брать в долг по полтора миллиона в месяц — это, конечно, здорово, но как их потом отдавать? Именно поэтому я подал иск в суд. А вовсе не для того, чтобы не платить своим детям алименты. Как установлено в суде, на детей не расходуется и 500 тысяч. И этих денег не хватает Полине (настоящее имя Пелагеи Стерлиговой. — «Газета.Ru»), чтобы купить детям к 1 сентября нерваные колготки, подобрать обувь и отвести детей к парикмахеру».

Валерий Дидюля и Евгения Дидюля

close 100% didula_ddl/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Белорусский гитарист Валерий Дидюля в 2013 году женился на Евгении Костенниковой. После свадьбы пара заключила брачный контракт о раздельном семейном бюджете. В том же году у супругов родилась дочь.

Осенью 2020 года Евгения подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах. Согласно брачному договору, экс-супруга музыканта должна была вернуть все подарки, купленные мужем во время брака. Однако в интервью Daily Storm женщина сообщила, что из подарков у нее осталось только «серебряное ситечко для заварки» — все остальные вещи она приобрела на свои деньги.

«Он алчный человек до мозга костей. Он расчетливый и жадный. Он даже себе не купит нормальную вещь, будет ходить в рванье и старье, пока я не психану и не приобрету ему все сама», — рассказывала Евгения о муже.

В 2023 году Евгения Дидюля заявила в передаче «Жизнь после шоу. Б16», что до сих пор судится с бывшим супругом, так как тот не платит алименты на дочь. Кроме того, он хочет выписать ее и ребенка из квартиры, где они проживают:

«Я пошла, подала на развод, подала на алименты и до сих пор идут суды. Он пытается то нас в чисто поле выписать с дочкой из квартиры, то от алиментов убегает».