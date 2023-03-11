Не семейное дело

Ответ на этот вопрос зависит от организационно-правовой формы бизнеса, намерения (или его отсутствия) супругов договориться мирно, от количества участников бизнеса.

В силу статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Это правило распространяется в том числе на доходы каждого из супругов от предпринимательской деятельности. Общим имуществом супругов признаются также приобретенные за счет общих доходов недвижимость, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и др. Таким образом, по общему правилу активы бизнеса, организованного в период брака, делятся между супругами поровну независимо от того, был ли второй супруг участником компании и какое участие он принимал в управлении.

Однако из этого правила есть исключения.

Нельзя поделить бизнес, признанный личным имуществом супруга на основании статьи 36 СК РФ. Например, если бизнес унаследован либо передан супругу в дар; если бизнес приобретен на личные средства супруга, принадлежавшие ему до брака; если бизнес приобретен на средства, вырученные от продажи унаследованной либо приватизированной недвижимости.

Особые правила раздела бизнеса супруги могут установить по договоренности.

Ее, к примеру, расписывают в брачном договоре, в который можно включить положения о режиме раздельной собственности супругов. Например, закрепить положения о том, что приобретенные в браке доли в ООО после развода остаются в собственности одного из супругов. Согласно ст. 41 СК РФ брачный договор может быть заключен еще до брака либо в любое время в период брака.

Также особые правила можно закрепить в оглашении о разделе общего имущества, нажитого супругами.

Остановимся на еще одном способе защиты бизнеса. В уставе компании можно закрепить «защитные формулировки», позволяющие исключить возможность вхождения в бизнес бывших супругов. Так, п. 10 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» позволяет закрепить в уставе необходимость обязательного получения согласия участников ООО на переход доли в уставном капитале к третьему лицу.

На практике часто используются следующие варианты раздела бизнеса.

Первый: бизнес остается одному супругу, а второй получает компенсацию. Если один из них не планирует принимать реальное участие в деле, этот способ раздела будет наиболее подходящим.

Второй: реорганизация бизнеса. Этот способ используется в случае, когда оба супруга планируют остаться в бизнесе. Как правило, при разводе проводят реорганизацию в виде разделения на две компании, реже в виде выделения. В первом случае компания прекращает существование, а ее права и обязанности переходят к новым юрлицам. При реорганизации путем выделения бизнес продолжает действовать, но созданной на его основе компании переходят часть прав и обязанностей реорганизованной компании.

Третий: продажа бизнеса и раздел денежных средств. В этом случае супруги продают активы заинтересованным лицам, а вырученные средства делят между собой.

С точки зрения сохранения бизнеса наиболее безболезненно проходит раздел ООО. В такой ситуации при несогласии других участников бывший супруг не сможет стать участником общества, однако сможет получить компенсацию.

В случае с АО при отсутствии у супругов претензий друг к другу портфель ценных бумаг делится в равных долях. Однако на практике при наличии договоренности весь портфель остается одному из супругов, а второму выплачивается денежная компенсация.

Ситуация с ИП в целом гораздо сложнее, поскольку такой бизнес нельзя разделить в натуре. Иными словами, сам по себе бизнес одного из супругов разделить невозможно, но можно поделить все доходы от бизнеса, полученные в браке.

Мы рекомендуем супругам предусматривать особый режим раздела бизнеса в брачном договоре или соглашении о разделе общего имущества. Этот способ позволит учесть интересы каждой из сторон и заранее определить судьбу бизнеса на прозрачных для каждого из супругов условиях. В другом случае надо обращаться за помощью к юристам.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.