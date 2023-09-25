«Был то с Лидой, то со мной»: как жили четыре женщины Василия Шукшина

Василий Шукшин и Лидия Федосеева в фильме «Какое оно, море?», 1964 год

Официально Василий Шукшин был женат один раз — на учительнице Марии Шумской, однако его жизнь была связана с несколькими возлюбленными — среди них редактор журнала «Москва» Виктория Софронова, студентка ВГИКа Лидия Чащина и актриса Лидия Федосеева-Шукшина, которая сегодня отмечает 85-летний юбилей. «Газета.Ru» рассказывает о судьбах четырех избранниц культового советского режиссера.

Сельский роман

С первой женой Марией Шумской Василий Шукшин познакомился в родном селе Сростки (Алтайский край — «Газета.Ru»). На момент их первой встречи будущему артисту было 15 лет, а ей — 14. Мария переехала в Сростки вместе с родителями из села Березовки.

Троюродная сестра Василия Шукшина Надежда Ядыкина вспоминала, какое впечатление произвело появление Марии в школе, где учился ее брат.

«Волнистые светло-русые волосы ниже пояса, легкий румянец на пухленьких щечках, красные губки, глаза сине-серые с поволокой. Стройная... Скромная, воспитанная, голос не повысит. Но самое главное, чем она отличалась ото всех, — была очень хорошо одета для тех послевоенных лет. Сатиновая юбка в складку, белая блузка, добротный шевиотовый пиджачок и сапоги хорошие! Девочки, ходившие буквально в лохмотьях, не имевшие зимней обуви, ей завидовали», — цитирует женщину «7 Дней».

Взаимная симпатия между Василием и Марией возникла сразу. Когда в 1946 году Шукшин ушел в армию, девушка писала ему письма и ждала возвращения домой. Долгое время Василий Шукшин находился на службе в морском флоте. В родную деревню он вернулся в 1952 году — куда был комиссован из-за язвы желудка. После этого Василий Шукшин сдал экзамены на аттестат зрелости в сростинской средней школе № 32, а затем пошел работать учителем русского языка в школу. Тогда же они с Марией стали везде появляться как пара. Односельчане часто обсуждали отношения Шукшина с девушкой.

close 100% Мария Шумская olgavolosovtseva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Никто и подумать не мог, что Мария решится на такое! Я имею в виду, что она позволила себе близкие отношения до свадьбы», — цитирует «7 Дней» подругу Шукшиных Анастасию Пряхину.

После возвращения из армии мать Василия Шукшина Мария Сергеевна и его возлюбленная Мария Шумская лечили язву будущего режиссера. Тогда же отношения Василия с Марией стали еще ближе.

Однако после выздоровления Шукшин объявил, что собирается в Москву, учиться во ВГИКе — в последствии он успешно сдал экзамены в институт и поступил на режиссерский факультет. Когда Шукшин уехал в столицу, Мария продолжала его ждать и верила, что тот вернется.

Окончив первый курс, Василий Шукшин навестил родное село. Сестра Наталья убедила брата жениться на Марии.

«Вася, в Москве ты живешь или не в Москве, но раз уж вы с Машей «пролетели» (так на селе называли людей, которые вступили в интимные отношения до свадьбы. — «Газета.Ru»), ты должен с ней расписаться», — цитирует женщину «7 Дней».

Два двоюродных брата Василия Шукшина также настаивали на свадьбе. В итоге артист женился на Марии. Сразу после свадьбы Шукшин предложил молодой жене уехать с ним в Москву, но та отказалась — Шумская была из обеспеченной семьи в отличие от Шукшина, и не хотела бросать пожилых родителей. Василий же обиделся на девушку из-за отказа.

«Она думала, что пусть Вася сначала в Москве там кем-то станет, а там уж видно будет. К тому же Маша очень любила отца и мать, была у них единственная дочка, и ей с ними очень хорошо жилось», — вспоминает подруга Шукшиных Анастасия Пряхина.

В Москве Василий Шукшин потерял паспорт и получил новый документ — без штампа. В 1957 году артист писал домой, что встретил другую женщину и хочет развестись — эти письма по ошибке попали в дом Шумских, но Мария не поверила в намерения мужа. Только в 1964 году Василий Шукшин вернулся в село Сростки. Он приехал в компании журналистки Виктории Софроновой, которая ждала от него ребенка. Артист просил Марию дать развод, но та отказалась.

Мария Шумская так и оставалась единственной официальной женой писателя и актера. Она переехала в деревню Майма, окончила педагогический университет и всю жизнь проработала учительницей немецкого языка в сельской школе. У Шумской не было детей, но дважды она находилась в отношениях.

close 100% Мария Шумская olgavolosovtseva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мария Шумская редко давала интервью и вспоминала в них своего известного мужа. В 2021 году женщина умерла в селе Рыбалка на Алтае.

Встреча в доме литераторов

Одна из возлюбленных Василия Шукшина, Виктория Софронова, выросла в интеллигентной семье — ее отец был писателем. Сама женщина работала литературным редактором журнала «Москва». Писатель встретил свою возлюбленную в Центральном доме литераторов, куда та пришла на мероприятие, посвященное выходу новой книги Шукшина.

После окончания встречи Виктория с друзьями пошли в кафе, где оказался и Василий Шукшин.

«Заказали столик, и вдруг туда же заходит Шукшин. С Беллой Ахмадулиной. У них тогда заканчивался роман, и это был их прощальный вечер. С ними были еще Андрей Тарковский с женой. Случайно или нет, но мы оказались с Шукшиным за столиком лицом к лицу. И весь вечер смотрели друг другу в глаза», — цитирует Софронову автор книги «Свет погасших звезд. Люди, которые всегда с нами» Федор Раззаков.

На тот момент Виктория недавно развелась, детей от прошлых отношений у нее не было.

Шукшин и Софронова стали встречаться, а затем съехались. По воспоминаниям Виктории, артист часто был в разъездах. При этом она рассказывала, что когда писатель бывал дома, они часто спорили на тему политики — Шукшин критиковал советское правительство, так как у него был репрессирован отец, а Виктория всегда защищала действующую власть.

close 100% Василий Шукшин и Виктория Софронова «Василий Шукшин. Последний день»/Телеканал «Звезда»

Вместе с Шукшиным Софронова посещала село Сростки. Она вспоминала, что мать и сестра артиста приняли ее.

«Мать и сестра Василия мне показались строгими, но хорошими», — приводит ее слова в своей книге Федор Раззаков.

В 1964 году Виктория Софронова забеременела. Но к этому времени писатель охладел к журналистке.

В феврале 1965 года у Василия Шукшина и Виктории Софроновой родилась дочь Екатерина. Несмотря на появление ребенка, артист часто оставлял семью и проводил время с актрисой Лидией Чащиной, с которой был знаком со времен учебы во ВГИКе.

«Он жил то с Лидой, то со мной», — вспоминала Виктория Софронова, которая позже, не выдержав, разорвала романтическую связь с артистом.

При этом с дочкой Катей Василий Шукшин общался — приезжал к ней, писал письма, заботился, как мог.

После разрыва с Шукшиным Виктория Софронова долго была одна, а затем вышла замуж за писателя Вячеслава Марченко.

Дочь Софроновой и Шукшина Екатерина в интервью «Каравану историй» вспоминала, как ее мать, узнав о смерти Василия Шукшина в 1974 году, повесила его портрет в доме: «Ее подруги ахнули: «Ты с ума сошла! При живом-то муже!». Но Виктория Анатольевна умела быть непреклонной: «У Кати есть родной отец».

close 100% Дочь Василия Шукшина Екатерина «Василий Шукшин. Последний день»/Телеканал «Звезда»

С третьим мужем впоследствии Виктория развелась. В 2000 году женщины не стало.

Старшая дочь Василия Шукшина Екатерина окончила филфак МГУ. Сейчас она работает переводчиком.

Студенческая любовь

Долгое время Василий Шукшин метался между тремя женщинами. Он жил с Викторией Софроновой, был влюблен в актрису Лидию Чащину, а также в Лидию Федосееву, с которой познакомился в 1964 году во время съемок фильма «Какое оно, море?».

У актрисы Лидии Чащиной были сложные отношения с Василием Шукшиным. Роман начался, когда они оба учились во ВГИКе, — и продолжался с перерывами до 1967 года.

Артистка вспоминала в интервью изданию «7 Дней», как артист избивал ее, когда был пьян. Чаще всего его охватывали приступы ревности.

«Говорит: «Ты чего рога мне уже в коридоре стала наставлять?» И отвешивает увесистую оплеуху, от которой в моей бедной голове еще добрых полчаса звенит», — рассказывала Лидия о случае, который произошел в общежитии ВГИКа.

close 100% Лидия Чащина в фильме «Живет такой парень», 1964 год Киностудия им. М. Горького

Также Лидия Чащина вспоминала пьяные выходки актера: он мог запустить руки в салатницу и съесть оттуда блюдо, разбить витрину магазина или настенные часы во ВГИКе. За последний проступок его даже вызывали к ректору и чуть не отчислили.

Актриса признавалась, что в отношениях с ней Василий Шукшин был жадным. Он не давал денег, хотя у самого было целых пять сберегательных книжек. При этом артист помогал матери и сестре: «Он водил сестру по ГУМам-ЦУМам, тюки шмоток потом еле в самолет поместились. Я же не могла выпросить у него пару рублей на чулки».

В 1960-е Чащина забеременела, но не хотела рожать от Шукшина и сделала аборт. При этом артист знал о намерении возлюбленной и поддержал ее поступок, однако чуть позже заявил, что Лидия «видимо была беременна не от него».

Окончательно Лидия Чащина рассталась с Шукшиным в 1967 году — когда узнала о его многочисленных изменах. Хозяйка съемной квартиры в Сокольниках рассказала девушке о том, что писатель водит в квартиру других женщин.

«Пока ты в институте, он сюда баб водит. Да и ко мне пристает», — вспоминала слова женщины Чащина.

После разрыва Василий Шукшин часто приходил к артистке пьяный, плакал и сетовал, как плохо устроена жизнь. Кроме того, он рассказывал Лидии о своих новых романах.

Артистка была рада разорвать связь с Василием Шукшиным, однако затем «вляпалась в почти такую же историю» — ее первый официальный муж, кинематографист Владислав Чащин, был алкоголиком.

От него артистка родила сына Дмитрия. Лидия разошлась с мужем, когда их общему ребенку был год.

Второй муж отвечал всем ее требованиям — был заботливым, жертвенным и внимательным. Чащина рассказывала, что мужчина любил ее, но не смог поладить с сыном, поэтому артистка вновь развелась.

close 100% Лидия Чащина в сериале «Певица», 2016 год Кинокомпания «Фронт Синема»

Сегодня у единственного сына Лидии Чащиной двое детей — Алевтина и Тимофей.

«Я благодарна, что сын, в отличие от меня, сумел создать семью», — признавалась она в интервью «7 Дней».

Последняя жена

Василий Шукшин остался с Лидией Федосеевой. Актриса рассказывала в интервью «Центральному телевидению», что при ней писатель часто уходил в запой. Много раз артистка находила возлюбленного пьяным у собственного подъезда, а однажды, будучи беременной, тащила мужа до квартиры на шестой этаж, так как не работал лифт. После этого Федосеева думала, что потеряет ребенка, но повезло — в 1967 году родилась абсолютно здоровая девочка, которую назвали Марией. А через год в семье Шукшиных родилась еще одна дочь — Ольга.

Василий Шукшин души не чаял в детях, и по сути благодаря им бросил пить. Однажды, гуляя вместе с маленькой Машей, он заглянул в пивную, но вернувшись домой, понял, что оставил ребенка где-то на улице. После этого случая артист завязал с выпивкой. Однако у него появилась другая вредная привычка — он злоупотреблял кофе.

close 100% Василий Шукшин и Лидия Федосеева с дочками Машей и Олей, 1974 год ТАСС

Напряженный рабочий график, многочисленные кинопроекты, отсутствие нормального сна — все это отразилось на здоровье Шукшина. В 1974 году артиста не стало из-за инфаркта.

Потеряв мужа, Лидия Федосеева взяла двойную фамилию — и стала Федосеевой-Шукшиной. А через год она вновь вышла замуж — за кинооператора Михаила Аграновича.

«Мне он нравился, но любви (поначалу) не было. Потом только я его полюбила», — рассказывала про своего мужа Федосеева-Шукшина «Центральному телевидению».

Их брак был недолгим, так же, как и союз актрисы с польским художником Мареком Межеевским.

На протяжении долгих лет у Лидии Федосеевой-Шукшиной был роман с продюсером Бари Алибасовым. В 2018 году они поженились, а в 2021 — со скандалом развелись. В СМИ писали о романе Алибасова с молодой помощницей, а также о разбирательствах, связанных с недвижимостью — супруги не могли поделить квартиру, изначально принадлежавшую Федосеевой-Шукшиной.

close 100% Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина, 2009 год Илья Питалев/РИА Новости

Летом 2023 года писали о проблемах со здоровьем актрисы. Федосееву-Шукшину госпитализировали с инсультом. Сейчас она проходит реабилитацию в одном из специализированных центров, передвигается на инвалидной коляске, и мечтает снова начать ходить.