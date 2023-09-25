Сожгли общие фотографии и станцевали под Меладзе: как известные пары разводились в сентябре

Пока одни пары, вроде Софи Тернер и Джо Джонас, скандалят и каждый день раскрывают прессе подробности своего развода, другие, вроде Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс, не комментируют разрыв отношений, а третьи, как Вячеслав Малафеев и его бывшая жена Екатерина, — устраивают из расставания праздник. «Газета.Ru» вспоминает, кто из знаменитостей недавно решился на развод.

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Актриса Софи Тернер познакомилась с музыкантом Джо Джонасом в 2016 году в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Они подписались друг на друга, а в скором времени пошли на первое свидание. Долгое время пара встречалась тайно, не появляясь вместе на светских мероприятиях и не публикуя совместных снимков.

В январе 2017 года знаменитости разместили первое совместное фото — и раскрыли детали отношений. В 2019 году состоялись две их свадьбы — в Лас-Вегасе и во Франции.

В 2020 году СМИ сообщили, что супруги ждут ребенка. В июле 2020 года Софи Тернер родила дочь Уиллу. 15 июля 2022 года у звезды «Игры престолов» и ее мужа родилась вторая дочь, имя которой знаменитости до сих пор не раскрывают.

В начале сентября издание TMZ сообщило, что Джо Джонас подал на развод. Близкий к паре источник рассказал журналистам, что в последнее время у пары были трудности в отношениях.

«Каждый из них давно уже живет своей жизнью», — рассказал инсайдер People.

В последнее время Софи Тернер была на съемках в родной Англии, в то время как Джонас был в туре с группой Jonas Brothers. Обе дочери проводили больше времени с отцом.

После начала бракоразводного процесса Софи Тернер заявила, что муж не позволяет ей вывезти детей из США в Англию. Актриса подала в суд на бывшего возлюбленного.

«Паспорта детей принадлежат отцу. Он отказывается вернуть паспорта и отказывается отправить детей домой в Англию вместе с матерью», — говорилось в иске.

22 сентября журналисты заметили Софи Тернер на прогулке со старшей дочерью в США. В то же время суд Флориды вынес постановление, которое запрещает обоим родителям переселять детей и вывозить их из страны.

До конца неизвестны причины развода знаменитостей. В сентябре 2023 года Джо Джонас и Софи Тернер опубликовали в соцсетях заявления о своем расставании, сказав в нем, что «разводятся полюбовно». Но появились намеки на то, что солист Jonas Brothers хочет сделать пиар на своем расставании. Об этом, например, сообщила в Twitter писательница Роксана Гей, которая поддержала Софи Тернер.

«То, как Джо Джонас просчитался со своей популярностью, открыто манипулируя пиаром, особенно когда Север все помнит, — это поразительно», — написала Гей, намекая на роль Королевы Севера, которую Тернер сыграла в сериале «Игра престолов». Она также осудила Джонаса за то, что он удерживал у себя двоих детей, не давая Тернер видеться с ними.

В защиту Тернер выступила и певица Тейлор Свифт, которая ранее встречалась с Джо Джонасом. Артист расстался со Свифт «по телефону за 27 секунд». 20 сентября Тейлор Свифт и Софи Тернер вместе отправились на ужин в Нью-Йорке.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

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В отличие от Софи Тернер и Джо Джонаса, эти знаменитости разошлись без скандала. О разводе Хью Джекман сообщил журналистам People.

«Сейчас наши пути меняются, и мы решили расстаться, чтобы продолжить развиваться по отдельности», — процитировало артиста издание.

В дальнейшем источник, близкий к актеру и его жене, рассказал Daily Mail, что пара разводится, поскольку их отношения стали больше напоминать дружбу, чем любовь. Все началось во время пандемии коронавируса.

«По прошествии последних нескольких лет любовь, которую они испытывали друг к другу, превратилась скорее в дружбу, которая была разрушена во время COVID, поскольку карантин совсем не помог их браку и сильно осложнил их отношения», — заявил инсайдер.

При этом, несмотря на развод, артисты договорились быть «хорошими родителями» для своих двоих приемных детей — сына Оскара и дочери Авы Элиот.

Артисты отказываются комментировать развод. Недавно Хью Джекмана заметили на прогулке в Нью-Йорке, к нему подошел один из папарацци и стал спрашивать о расставании с Деборрой.

«Я не очень-то люблю говорить об этом на улице. Это трудное время», — отметил актер.

Хью Джекман познакомился с Деборрой-Ли Фернесс в 1995 году на съемках сериала «Корелли». Он стал ухаживать за австралийской актрисой, а вскоре сделал ей предложение — в 1996 году они поженились. Артисты на протяжении четырех лет пытались завести ребенка, однако Деборра пережила несколько выкидышей. В 2000 году Джекман и его супруга усыновили мальчика Оскара. В 2005 году они удочерили девочку Аву Элиот.

Тимур Родригез и Анна Девочкина

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Шоумен Тимур Родригез в 2006 году на выходе из ночного клуба познакомился с Анной Девочкиной. Артист уже вовсю участвовал в Comedy Club, однако девушка при встрече с Тимуром понятия не имела, кем он работает. Юморист пригласил Анну на кофе, а в скором времени они стали встречаться.

В 2007 году Тимур и Анна поженились.

У Тимура Родригеза и Анны Девочкиной двое детей — сыновья Мигель и Даниэль.

Долгое время артист рассказывал о своем браке в интервью и делился секретом счастливых отношений. В прошлом году он высказался о ссорах с супругой в интервью «Леди Mail.ru».

«Каждый раз, когда происходит конфликтная ситуация, я не могу сказать, что мы выходим из нее быстро, как любые нормальные люди, мы не можем спрогнозировать реакции друг друга, но при этом какой бы сильной ни была ссора, нужно задать себе вопрос: «Ты готов даже сейчас, когда ты на пике негатива, к тому, чтобы этот человек завтра исчез из твоей жизни?» Вот это главный вопрос, который люди должны задавать каждый раз, когда они ссорятся. В эти секунды ты снижаешь уровень агрессии, своего гнева и понимаешь, что вообще все, что происходит, не имеет никакого значения. То, что у нас есть, – это гораздо важнее. Любовь побеждает все!» — говорил шоумен.

В сентябре 2023 года Родригез сообщил, что разводится с женой после 16 лет брака. Он не раскрыл причины расставания и попросил с пониманием отнестись к этому известию.

Спустя время Тимур Родригез вышел на связь с подписчиками в соцсетях и отметил, что его удивило количество хейта в связи с новостью о разводе.

Ольга Дибцева и Роман Бочаров

close 100% stoudenova_photo/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева рассказала в соцсетях, что разводится с мужем — бизнесменом Романом Бочаровым. Причина — отсутствие любви между ней и супругом.

«Это был долгий процесс и долгая обоюдная борьба за отношения, к сожалению, она не увенчалась успехом. По жизни я боец и, мне казалось, у нас кризис, за отношения надо бороться, за любовь нужно бороться. К сожалению, это мешало мне увидеть реальность — отношений уже никаких нет, и мы просто мучаем друг друга, не решаясь сделать шаг», — заявила она.

При этом артистка отметила, что они с супругом расстались в хороших отношениях — без скандалов, оскорблений и дележки имущества. Кроме того, звезда «Холопа» призналась, что она и ее бывший муж сохранят дружбу из-за дочери.

Ольга Дибцева была замужем пять лет. Их дочь Серафима родилась в 2019 году. В 2022 году артистка заявляла, что они с мужем мечтают о еще одном ребенке.

«Сейчас у меня много работы. Но вообще я, конечно, хотела бы. Муж тоже не против», — говорила она изданию Teleprogramma.

Вячеслав Малафеев и Екатерина Малафеева (Комякова)

close 100% malafeev16ru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист Вячеслав Малафеев был женат дважды. С 2001 по 2011 год он состоял в браке с Мариной Безбородовой. В союзе с ней у спортсмена родились дочь Ксения и сын Максим.

В 2013 году футболист женился на Екатерине Комяковой. У них есть общий сын Алекс.

В 2020 году у пары начались проблемы в отношениях после потери ребенка (в 2020 году Екатерина Комякова была вынуждена прервать беременность из-за осложнений — «Газета.Ru»).

В 2021 году Малафеев и его супруга сообщили, что подают на развод, но так и не смогли расстаться окончательно. Пара развелась только в 2023 году, отметив событие вечеринкой с друзьями.

«Это начало новой жизни для каждого из нас. Спасибо тебе за эти годы прекрасные, я счастлив, что был с тобой», — прокомментировал спортсмен в соцсетях фотографии с празднования.

Во время прощальной вечеринки бывшие супруги сожгли совместные фотографии, станцевали медленный танец под песню Валерия Меладзе и разрезали праздничный торт. В конце вечера экс-возлюбленные сняли обручальные кольца и выкинули их.