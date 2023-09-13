«Участие в Reflex — один из лучших периодов моей жизни»: интервью с Женей Малаховой

Экс-солистка группы Reflex Женя Малахова в 2022 году стала матерью и на какое-то время «ушла в тень», чтобы посвятить себя сыну. Однако рождение дало и новый толчок карьеры — сегодня она активно снимается в кино, записывает новые песни и подумывает о сотрудничестве с группой Reflex, в которой когда-то пела. «Газета.Ru» созвонилась с Женей Малаховой и расспросила ее о воспитании сына и творческих планах.

— Вы часто путешествуете вместе с сыном Федором, которому в феврале исполнится два года. Расскажите, как он переносит путешествия? Есть ли у вас советы для родителей, которые до сих пор боятся отправляться на море с маленькими детьми?

— Я с Федей первый раз поехала в отпуск, когда ему было полтора года. Считаю, что это идеальное время, когда стоит начинать путешествовать с ребенком. До этого малыш большую часть времени проводит в коляске. И дело не в том, что он чего-то не увидит, а в том, что физически ему будет тяжело находиться в коляске в жарком климате.

Безусловно, путешествия важны — ведь ребенок учится познавать мир. Видя разные условия, обстоятельства, предметы, он впитывает все как губка.

— Стоит ли брать ребенка в путешествия, если предстоит долгий перелет?

— Все индивидуально. Некоторые дети гиперактивны и, конечно, длинные расстояния будут даваться им тяжело. Недавно мы были на Кипре, перелет получился долгим из-за пересадок. Что могу сказать: надо уметь развлекать своего ребенка, и заранее подготовить его к долгим путешествиям. Например, прежде чем брать сына за границу, мы ездили с Федей на небольшие расстояния в машине. Не упустите этот момент обучения. Хотя, конечно, есть исключения — дети, которых укачивает в машине. В таком случае, не нужно насиловать ребенка постоянными поездками.

— Как вы развлекаете сына в дороге?

— Стараюсь подгадывать, чтобы время полета пришлось на время его сна. Но если не получается… Я против гаджетов в обычной жизни, но в полете можно. На планшете Федя и мультфильм посмотрит, и поиграет, и порисует.

Еще я беру в дорогу много еды — для сына это любимое развлечение. Ну и потом, как говорят: сытый мужчина — довольный мужчина. Вот это про моего Федора (улыбается).

— В конце августа вы с мужем отметили три года со дня свадьбы. Как отпраздновали годовщину?

— На мой взгляд, годовщины — отличный повод поддержать страсть и романтику в отношениях. В этом году все пошло не по плану: мы оба забыли про день свадьбы, так как были заняты работой. О празднике напомнил мой папа, который позвонил утром. Отмечали втроем с сыном.

close 100% Женя Малахова с сыном Федором Личный архив

— Вы не показываете лица сына и мужа в соцсетях. Почему?

— Они у меня такие симпатичные, так что пусть остаются моими (шучу). У публичного человека должно быть что-то непубличное. Хотя у меня дико харизматичный, артистичный Федор.

— Недавно отвечая на вопрос подписчика, вы сказали, что ваш город-мечты — Лос-Анджелес. Город, где живет ваш младший брат Дмитрий, который в этом году окончил американский университет. Когда вы виделись с ним в последний раз?

— Два года назад. Да, это моя боль. Я очень скучаю по Диме! Он должен был прилететь на мои роды, но не получилось и он до сих пор не видел Федю вживую. Хотя они регулярно общаются по видеосвязи и подружились. Но вы очень в тему спросили про Диму, потому что на этой неделе мы с ним встретимся в одной из стран. Всей семьей будем обниматься!

— В продолжение вопроса о Лос-Анджелесе и Голливуде. Хотели бы вы попробоваться в голливудское кино?

— Когда-то давно я мечтала переехать в Лос-Анджелес, но это было так давно…Потом я поступила во ВГИК и осталась в России. Сегодня вся моя семья, за исключением брата, живет и работает в Москве.

Даже если бы поступило предложение о съемках в Голливуде, я бы, наверное, отказалась. Невозможно усидеть на двух стульях, и я себя уверенно чувствую в своей стране.

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— Расскажите о ближайших творческих проектах? Видела в соцсетях, что в скором времени вы планируете выпустить несколько песен.

— Действительно для меня сейчас начался интересный период. Я просто разрываюсь на части — постоянно хочу спать, но не хватает времени на отдых, потому что есть ребенок и работа. Плюс ко всему у меня еще бизнес — сервис доставки еды.

Недавно я начала сотрудничество с продюсером, который дал возможность выступать с его песней. Плюс у меня проекты в кино. Вообще все как-то внезапно закрутилось — некоторое время я очень хотела ребенка, и весь настрой был только на это. Сейчас Федор занимает все место в моем сердце и очень много времени, потому что я этого хочу. Буквально на днях полетим с ним в отпуск без няни. Это осознанное решение, я хочу быть в другой стране с сыном, где смогу посвятить ему все время. Но, вернувшись в Москву, мы запустим с моей командой новые песни, — и всех удивим.

— Получается, что рождение ребенка повлияло на перерождение вашей карьеры?

— Да, абсолютно. До родов я сказала себе, что не хочу заниматься творчеством — и полностью посвятила себя семье. У меня вообще не было желания заниматься искусством. А потом прошло где-то полгода после рождения Феди, и я снова почувствовала творческий импульс.

Вчера мы встречались с моим бывшим продюсером Вячеславом Тюриным и с Ирой Нельсон (Вячеслав Тюрин — продюсер группы Reflex; Ирина Нельсон — солистка группы Reflex. — «Газета.Ru»). Они сказали: «Боже, как ты горишь! Это так круто!».

close 100% Участницы группы «Reflex» Ирина Нельсон, Евгения Малахова и Алена Торганова Alexander Keltik/Global Look Press

— Кстати, в следующем году группе Reflex исполнится 25 лет. Как я поняла, вы до сих пор общаетесь с ее участниками. Как часто?

— Со всеми по-разному. С Ирой Нельсон вот виделись вчера. Со Славой Тюриным тоже часто. Настя Студеникина — моя лучшая подруга, поэтому с ней я на связи через день. Общаемся и с Аленой Торгановой.

Я вообще очень люблю людей, с которыми меня связывали теплые отношения. Участие в Reflex — один из лучших периодов моей жизни. Может быть даже какие-то творческие проекты мы еще сделаем вместе (улыбается).

— Вы очень быстро пришли в форму после родов. Когда дело касается питания, вы соблюдаете диету? Или генетика позволяет вам есть и не толстеть?

— Похудела я благодаря спорту, прогулкам с коляской. Не было такого, что я ела торт ложками и сидела на диване. Было интуитивное питание. Я себя называю: «Женька — торт на утро». Если вы хотите сладкое — ни в коем случае не отказывайте себе, съешьте кусок торта, но утром.

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А что касается секретов красоты: перед сном я очень долго умываюсь, делаю всевозможные процедуры для лица. Плюс — генетика. Моя бабушка, которая недавно умерла, дожила до 97 лет — была в абсолютном уме и здравии, просто случилось так, что она упала и дальше пошли необратимые процессы. Если бы этого не случилось, я уверена, мы бы отмечали ее 100-летие. Так что генетику никто не отменял.