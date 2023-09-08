«Мы с дочкой очень похожи. И это даже пугает»: интервью с танцором и телеведущим Евгением Папунаишвили

Евгений Папунаишвили уже давно вышел из статуса просто танцора — он все чаще появляется на телевидении в качестве телеведущего, эксперта или гостя. Например, в программе про путешествия «По секрету всему свету» он объездил много стран, а в интеллектуальном игровом шоу «Пятеро на одного» — играет в команде звезд. Девятого сентября его можно будет увидеть в новой программе для всей семьи о звездных питомцах «В кругу друзей» на телеканале «Россия». «Газета.Ru» созвонилась с артистом накануне премьеры шоу и разузнала о его домашнем питомце Хлое, отношениях с 5-летней дочерью Софией и любви к косметологам.

— Евгений, прежде всего хочется поговорить про премьеру шоу «В кругу друзей». Поделитесь впечатлениями?

— Прекрасно, что появилась такая замечательная, добрая программа. Я очень люблю взаимодействовать с животными — те эмоции, которые они дают, сложно с чем-то сравнить. Программа получилась невероятно теплой, искренней, в ней много историй о любви, а также интересных фактов о питомцах — в студию помимо звезд приглашаются еще и зоопсихологи, кинологи.

— В эфире в первом выпуске вы снялись со своей дочкой Софией, а также питомцем — русским той-терьером Хлоей. Вы писали, что обе девочки очень волновались на съемках. Для вашей дочери это была первая съемка на телевидении?

— Для Софии это была вторая в жизни съемка. Первая была не так давно, поэтому дочь ждала, считала дни, когда окажется на площадке «В кругу друзей». Ей очень понравился съемочный процесс.

А вот для Хлои это была первая съемка. Она явно нервничала, хоть и не подавала виду (улыбается).

close 100% Евгений Папунаишвили с дочерью Софией и питомцем Хлоей на шоу «В кругу друзей» В кругу друзей/Телеканал «Россия-1»

— Мне показалось, что вы больше собачник…

— Я не совсем собачник. Первым моим питомцем был кот Дымок, порода британская голубая. У меня самые теплые воспоминания о нем. Это был мой друг, и я сильно переживал его смерть, поэтому долгое время в нашей семье не было животных.

В подростковом возрасте появилась первая собака очень редкой на момент 90-х породы — кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Замечательный пес, который прожил долгую жизнь: он был со мной вплоть до студенчества.

— А как в вашей жизни появилась Хлоя?

— Она появилась благодаря бывшей жене Салиме. Когда Салима жила в Италии, она завела Хлою. Удивительно, что собака родилась в Минске, и в Италию она попала оттуда. Потом уже когда Салима переехала работать в Москву, перевезла и Хлою.

Мы сразу очень подружились с Хлоей. Это замечательная собачка, очень добрая, ласковая. С самого рождения она рядом с Софией. Не могу сказать, что Хлоя быстро приняла дочку –– у маленьких собак есть небольшая ревность, когда рождается ребенок, но потом Хлоя быстро привыкла к Софии. Сейчас они лучшие друзья.

— Вашей дочери пять лет. Какой она растет? Занимается ли танцами, как ее отец?

— София — очень эмоциональный ребенок, очень добрый и открытый.

Конечно, я понимаю, несмотря на ее юный возраст, она переживает, и сейчас осознает развод родителей. Она чувствительна, любит маму и хочет, чтобы между родителями все было хорошо.

София пробует себя в разных сферах. Занималась и танцами, и музыкой, и гимнастикой. Не могу сказать, что сейчас увлечена чем-то серьезным. Но она в целом очень увлекающийся ребенок.

— Вы, как профессиональный танцовщик, не настаиваете на том, чтобы отдать дочь в танцы?

— Нет, единственное, я считаю, что танцы в принципе очень полезны для человека любого возраста. Тут речь и о здоровье, и о пластичности, и об осанке — плюсов миллион. Люди, которые занимаются танцами, чувствуют себя гораздо свободнее, увереннее, чем те, кто не танцует.

close 100% Личный архив

Что касается самоопределения ребенка, родители помогают детям понять, что им нравится, а что нет. Не надо фанатично подходить к этому вопросу, особенно, когда вы видите, что у ребенка что-то не получается.

Софии нравится танцевать — она любит показывать новые движения, которые где-то увидела. Она очень активный ребенок, чему я радуюсь, у нее нет зажимов, стеснения.

— Насколько я знаю, ваша дочь — билингва. Она с детства говорит на двух языках — русском и итальянском.

— Да, и на самом деле это круто и мило видеть, когда такая малышка свободно говорит со взрослыми итальянцами (улыбается).

— Вы с дочерью родились в один день — 11 декабря. По характеру вы с Софией похожи?

— Мы очень с ней похожи. Где-то это даже пугает (смеется). Наблюдаю за ее реакциями, эмоциями — это невероятно.

close 100% Евгений Папунаишвили с дочерью Софией e_papunaishvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

— А если говорить о национальности — в ней больше итальянских или грузинских черт характера?

— Это такая смесь. В Софийке так много кровей. Она эмоциональна, открыта, иногда даже чересчур. В этом есть и плюсы, и минусы. Я к тому, что, когда ей весело — она радуется по-максимуму, но, когда грустит, расстраивается тоже сильно.

— Вы сейчас задействованы во многих телевизионных проектах, как эксперт, ведущий, гость. А как часто сейчас вам удается заниматься вашим любимым делом — танцами?

— Танцы остаются моей основной работой, моим любимым делом. Я безумно счастлив, когда даю уроки, когда танцую. Это буквально каждый день за исключением съемочных. Сегодня у меня весь день была съемка одного проекта, а после я давал частный урок.

Интересно, что сейчас ко мне обращаются различные компании, чтобы я провел мастер-классы для их сотрудников. Это очень здорово –– люди прорабатывают физические и эмоциональные зажимы через движение. Я вижу, как многие преображаются после классов. Танцы на работе сейчас очень востребованы. Люди нервничают, устают, выгорают. В свою очередь, руководство переживает за сотрудников и обращается ко мне, чтобы я помог им через танец.

close 100% Евгений Папунаишвили в программе «По секрету всему свету» По секрету всему свету/Телеканал «Россия-1»

— Как вам удается расслабляться в таком напряженном графике? Что вас отвлекает?

— У меня всегда была проблема с отдыхом — всю сознательную жизнь я максимально загружен. Конечно, сейчас мне не 25-30 лет, к вечеру чувствуется усталость, особенно, когда ты весь день на ногах. Я же не просто сижу и указываю, что делать ученикам, я и сам обязательно танцую — это энергозатратно. У меня замечательное окружение, которое помогает мне справляться с напряжением, я живу с любимым человеком. Я расслабляюсь, когда приезжаю домой и растворяюсь в теплых семейных ощущениях.

— Еще я знаю, что вы любите посещать салоны красоты — это тоже момент расслабления, как мне кажется. Почему, на ваш взгляд, мужчине важно ухаживать и следить за собой в любом возрасте?

— Мир полон стереотипов. Многие думают, что мужчина не должен посещать салоны красоты — это так же, как и думать, что мужчина не танцует. Огромное количество успешных мужчин сегодня занимаются танцами — приходят с женами, девушками, да просто в одиночестве, ведь танцы — это развитие.

Что касается ухода за собой, я убежден, что мужчина должен следить за здоровьем, кожей, да за всем! Это обязательная история. Я с большим удовольствием, когда есть время, посещаю косметолога. У меня потрясающий специалист, который назначает процедуры. Единственное, все должно быть в меру, конечно.