Моноциты повышены у ребенка. Причины: от насморка до лейкоза

При каких заболеваниях у ребенка наблюдается повышение уровня моноцитов в крови (моноцитоз) и какой анализ необходимо сдать для выявления данного показателя? Об этом «Газете.Ru» рассказали педиатры и детский гематолог.

Какую функцию выполняют моноциты в организме ребенка

По словам педиатров, моноциты играют важную роль в иммунной системе ребенка, защищая организм от различных патогенов.

Педиатр Детской клиники «РЖД-Медицина» Ольга Голыжникова рассказала, что моноциты являются одним из видов белых кровяных клеток (лейкоцитов):

«Они способны поглощать и уничтожать бактерии, вирусы и другие патогены. Моноциты также участвуют в процессе регенерации тканей и «ремонте» поврежденных тканей, играют роль в регуляции воспалительных ответов и иммунного равновесия. Кроме того, моноциты вырабатывают биологически активные вещества для привлечения других клеток иммунной системы к участию в воспалительном процессе».

Врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина назвала моноциты первой линией защиты организма от инфекций:

«Это макрофаги (клетки, способные переваривать чужеродные для организма частицы), которые помогают организму при проникновении в него и бактериальной, и вирусной инфекции. Поэтому при инфекционных болезнях происходит увеличение количества моноцитов в крови».

Почему важно следить за уровнем этих клеток? По словам врачей, моноцитоз (увеличение числа моноцитов в крови) может быть показателем состояния иммунной системы ребенка, которая борется с какими-либо заболеваниями. Это помогает медикам в постановке правильного диагноза и назначении лечения.

Какой анализ надо сдавать, чтобы оценить уровень моноцитов в крови

Педиатр Голыжникова объяснила, что для оценки уровня моноцитов необходимо провести клинический анализ крови (исследование ее состава):

«Лучше всего сдавать кровь утром натощак. Однако допустимо через два часа после еды. Можно и нужно пить обычную воду по желанию. Перед сдачей крови ребенок должен быть отдохнувшим – не стоит бежать в поликлинику, лучше прийти заранее, посидеть 20-30 минут спокойно. Частота сдачи анализа определяется врачом в зависимости от состояния здоровья».

Детский гематолог «СМ-Клиника» Ирина Максимкина объясняет, что моноцитоз бывает двух видов: абсолютный (повышение абсолютного цикла – моноцитов более 0,8 х 109) и относительный (более 11%). Однако врач уверяет, что эта информация только для врача и при отклонении от нормы важно обратиться к специалисту.

Гематолог подчеркивает, что анализ крови – это скрининговый анализ, и по одному показателю диагноз не ставится:

«Оценивать нужно не один показатель в анализе, а совокупность данных (и лимфоциты, и моноциты, и другие показатели). Также учитывать, какие еще есть изменения в анализе, жалобы, клинические проявления. Например, у ребенка три дня назад были сопли, а сегодня в анализе моноцитоз. Исходя из каждого конкретного случая назначается или не назначается дополнительное обследование. Выводы о здоровье ребенка может сделать только врач».

Причины повышенных моноцитов у ребенка

Как объяснили специалисты, основные причины моноцитоза связаны с проникновением в организм патогенов: вирусов и бактерий. Также отклонение от нормы бывает при глистных инвазиях, грибках, а в некоторых случаях моноцитоз может указывать на заболевания аутоиммунного характера и даже онкологические заболевания.

Марьям Сайфулина перечислила возможные инфекционные болезни при моноцитозе: «Среди частых причин увеличения моноцитов у детей – острые респираторно-вирусные инфекции, гриппы, парагрипп, аденовирусная, риновирусная инфекция, которая сопровождается незначительным моноцитозом. Причиной стойкого и высокого моноцитоза могут стать, например, вирус Эпштейна-Барра и цитомегаловирусные инфекции. Если мы говорим о моноцитозе, вызванном бактериальными инфекциями, в первую очередь к ним относятся туберкулез, бруцеллез, сифилис. В подростковом возрасте моноцитоз бывает при подостром бактериальном эндокардите (воспаление внутренней оболочки сердца). Моноцитоз также может наблюдаться при паразитарных инфекциях (например, лейшманиоз, малярия)».

Педиатр Голыжникова добавила, что у ребенка повышение уровня моноцитов может быть связано с вирусами ветрянки, гриппа или вирусного гепатита, а также с бактериями, вызывающими стрептококковую ангину. Доктор отметила, что у детей нередко бывают глистные инвазии, которые также могут быть причиной повышенных моноцитов.

Детский гематолог Максимкина подтвердила, что самые частые причины увеличения числа моноцитов – это вирусы и бактерии, а также протозойные инфекции (то есть вызванные простейшими), в меньшей степени – грибковые инфекции. Гематолог добавила, что существуют и неинфекционные причины моноцитоза:

«Среди них системные заболевания крови (например, острый миелоидный лейкоз); системные заболевания соединительной ткани (коллагенозы); аутоиммунные заболевания; саркоидоз; неспецифический язвенный колит».

Есть и другие неинфекционные причины моноцитоза. Так, педиатр Сайфулина упомянула такие аутоиммунные заболевания, как системная красная волчанка, системная склеродермия, полимиозиты. Врач уточнила, что данные болезни чаще встречаются у подростков и взрослых, нежели у детей раннего возраста. То же самое касается злокачественных болезней крови (лимфогранулематоз — то есть лимфома Ходжкина, лейкоз моноцитарный и хронический миелолейкоз).

Еще одной причиной моноцитоза, по словам Сайфулиной, может стать отравление такими веществами как фосфор, тетрахлорэтан или длительный прием лекарственных препаратов глюкокортикоидов.

Может ли моноцитоз быть нормой

Педиатр Голыжникова объяснила, что нормальный уровень моноцитов у детей зависит от их возраста, и у новорожденных количество моноцитов в крови обычно выше, чем у детей старшего возраста и взрослых.

Детский гематолог Максимкина подтвердила, что у младенцев есть такая индивидуальная особенность: «В норме повышение моноцитов может возникнуть в период новорожденности – первые 28 дней жизни ребенка (до 15%)».

Врачи уточнили, что это связано с несовершенством иммунной системы у детей самого раннего возраста.

Как лечить ребенка при повышенном уровне моноцитов в крови

Специалисты подчеркивают, что при выявлении моноцитоза необходима консультация доктора, который назначит обследование, а уже потом лечение.

«Запрещено самостоятельное назначение антибактериальных, противовирусных и других препаратов. Это может повлиять на клиническую картину, привести к ухудшению состояния, осложнить постановку диагноза и отсрочить начало адекватной специфической терапии», – предупреждает детский гематолог.

Какие методы лечения могут применяться? Педиатр Марьям Сайфулина уверила, что тактика зависит от причины моноцитоза:

«Если это вирусные инфекции — противовирусная терапия и реабилитация в течение двух недель может привести к снижению уровня моноцитов в крови. Но так бывает не всегда: например, после перенесенного вируса Эпштейна-Барра или цитомегаловирусной инфекции моноцитоз может сохраняться до 6-12 месяцев. Если мы говорим о бактериальной инфекции, то врачи подбирают антибиотики. Если речь идет о злокачественном заболевании, то тут нужна специфическая терапия метотрексатами и комплексная схема лечения. В каждом конкретном случае моноцитоза лечение всегда подбирает доктор».