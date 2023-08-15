Заботливый отчим или чужой человек: должен ли новый муж матери заботиться о ее детях

Многие россиянки ожидают, что их новые мужья будут выделять деньги из своего заработка на их детей от других браков и возить на кружки вместо того, чтобы поспать утром в свой выходной. А должен ли отчим содержать детей своей жены от предыдущих отношений и помогать в их воспитании – по совести и по закону? На эту тему «Газете.Ru» высказались психологи и юрист.

«В семье с ребенком мужчина принимает на себя обязательства»

Юлия Токарчук, психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ

— Когда мужчина решает стать частью семьи, в которой уже есть ребенок, он в любом случае принимает на себя определенные обязательства. В дальнейшем супруги должны обсудить, каким образом будут распределены обязанности и бюджет, в том числе относительно ребенка. Если супруги принимают решение о совместном бюджете, логично, что и расходы на ребенка будут разделяться соответственно. Потребности ребенка должны учитываться в любом случае.

В вопросах воспитания же позиции супругов могут принимать различные формы.

1. Отчим может принимать участие в воспитании ребенка на равных с матерью. В таких случаях, как правило, отсутствует разделение как «свой» и «ее» ребенок, семья воспитывает ребенка в новом составе.

2. Отчим может принимать участие на уровне решения бытовых вопросов, однако принципиальные решения относительно жизни ребенка, будь то выбор детского сада, школы и так далее, принимает его мать. То есть отчим признает, что его жена имеет преимущество в вопросах воспитания, так как ребенок прежде всего «ее».

Помимо этого, в обоих случаях возможно дополнительное разделение родительских обязанностей, оговариваемое заранее. Например, мама проводит с ребенком беседы на интимные темы, папа помогает разрешить конфликты со сверстниками, мама учит ребенка готовить, папа учит кататься на велосипеде и так далее.

3. Отчим может формально присутствовать в жизни ребенка, ответственность за него полностью лежит на плечах матери.

В целом выбор стратегии воспитания зависит от того, насколько отчим готов включить ребенка жены в свою жизнь.

«С помощью заботы о ребенке своей жены мужчина демонстрирует любовь к ней»

Ольга Романив, семейный психолог, основатель клуба знакомств для создания семьи «Классика отношений»

— Подобные вопросы не должны возникать, если мы говорим об отчиме – человеке, который официально взял на себя обязанности по содержанию и воспитанию ребенка (детей) путем усыновления/удочерения. Как правило, в подобных случаях ребенок не общается с отцом и алиментов на свое содержание не получает. Тогда права и обязанности отчима по отношению к ребенку являются абсолютно такими же, как у родного отца.

Если родной отец осуществляет свои родительские обязанности по отношению к ребенку, то отчим имеет право самостоятельно решить, как себя вести. Здесь нет никаких правил, так как этот человек никому и ничего не должен.

Конечно, отчим может по своему усмотрению принимать участие в процессе воспитания: заботиться, дарить подарки, выделять дополнительные суммы в бюджет. Но у этого ребенка есть родители – отец и мать, – которые несут за него ответственность.

Бывают ситуации, когда родной отец как бы есть (возможно, даже выплачивает какие-то суммы на содержание ребенка), но в жизни ребенка совсем не участвует. Женщина выходит замуж повторно, но ее новый муж не горит желанием брать на себя обязанности по обеспечению и воспитанию ребенка. В этой ситуации все вопросы, касающиеся ребенка, решаются на уровне договоренностей.

Да, это очень благородно, когда мужчина прекрасно относится к ребенку от первого брака своей жены: забирает из детского сада, может пойти с ним на прогулку, оплачивает отпуска и так далее. Мужчина не должен этого делать, но делает, потому что любит женщину и с помощью заботы о ее ребенке демонстрирует эту любовь. Он это делает по собственному желанию, а не из чувства долга, потому что этому ребенку он ничего не должен.

Соответственно, «рамки» финансового и иного участия, помощи, подарков определяются мужчиной. А женщина может соглашаться или не соглашаться – это ее право.

«Фактически – это чужой человек»

Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners

— В соответствии с Семейным кодексом РФ (ст. 80) законные представители несовершеннолетнего ребенка обязаны его содержать. Если мужчина не является биологическим отцом ребенка и не усыновил его, то он не считается его законным представителем, несмотря на то, что находится в браке с его матерью. Соответственно, он не должен нести никакой ответственности по отношению к такому ребенку. Фактически – это чужой человек.

Если с матерью что-то произойдет, то закон не обязывает отчима заботиться о ребенке или содержать его. Это вопрос скорее моральной ответственности, чем юридической. Даже в сложной ситуации, например, если мать попала в больницу, отчим не обязан следить за несовершеннолетним, который не является ему родственником: кормить, тратить на него время и деньги. Он может просто собрать свои вещи и уйти.

Однако если мужчина совершит какие-то действия, которые нанесут вред здоровью ребенка, то для него наступит уголовная ответственность. Например, если мать уехала, а отчим запирает дверь и оставляет ребенка в доме без еды и воды, в результате чего несовершеннолетний пострадает, то это могут расценить как преступление (глава 16 УК РФ, Преступления против жизни и здоровья). Если ребенка некому передать, а мужчина не собирается о нем заботиться, ему следует сообщить в полицию или органы опеки о том, что ребенок остался один.