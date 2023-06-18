«Муж лишил меня машины, потому что вместо сына я родила ему дочь»

Знаете старый анекдот про отца, который спрашивает, сын ли у него родился, слышит, что нет, и с недоумением переспрашивает: «Кто же тогда?!» Реакция моего мужа на рождение дочери оказалась именно такой.

Сильный и мужественный

Не люблю, когда женщины говорят, что современные мужчины выродились, не умеют обеспечивать семью и принимать решения. Просто выбирать надо достойных! Я всегда знала, что Сергей – человек, на которого можно положиться. И сильный, и надежный, и руки откуда надо – сам поклеит обои и соберет шкаф. А если времени нет, то найдет деньги, чтобы заплатить профессионалам. Да и вообще любые проблемы решит!

Да, жизнь с таким мужчиной требует определенных вложений со стороны женщины.

Я хорошо готовлю, не пилю мужа по пустякам и всегда выгляжу как принцесса, а не как подросток в папиной толстовке и с пучком на голове.

Всегда похвалю, где надо, включу девочку-девочку. Но зато меня встречают с работы на машине и дарят цветы и украшения, а не считают «своим парнем».

Жду наследника и только его

Я знала, что Сергей будет не только хорошим и правильным мужем, но и отличным отцом. Он всегда говорил, что хочет сына, а когда увидел две полосочки на тесте, устроил настоящий праздник – отвез меня в ресторан, подарил серьги и заявил, что за рождение ребенка подарит мне машину.

Муж оплачивал мои походы в частную клинику, сопровождал на УЗИ, а когда врачи подтвердили, что будет сын, не помнил себя от восторга. Конечно, на роды Сергей не пошел – не мужское это дело. Но телефон, как врачи говорили, в приемном отделении буквально оборвал. Родила я довольно легко, но не сына, а дочь.

Что поделаешь, все ошибаются, даже врачи. Для меня разницы не было, главное, ребенок здоров. А вот Сергей расстроился. По телефону говорил мрачно – мол, ждал наследника, а не девицу. Да и на работе будут смеяться, он уже всем рассказал. И наклейки под сына на машину купил!

И тут – надо же такое – я первый раз от обиды за дочь пошла наперекор. Высказала, что это глупая позиция, считать девочку менее достойной. Даже голос повысила!

В общем, Сергей затаил обиду. На выписку пришел мрачнее тучи, на ребенка едва взглянул, а когда я спросила про подарок, усмехнулся: «Раз девочки и мальчики одинаковы, сама и покупай машину!».

Думала, муж отойдет, но ничего подобного. Конечно, он берет дочку на руки, улыбается ей, но периодически роняет «жаль, не пацан». Мне в такие минуты хочется плакать от злости, но понимаю, что ничего сделать не могу. Хуже всего, что Сергей завел разговор о наследнике, который у него обязательно должен родиться через пару лет. А если опять девочка? Что я буду делать?