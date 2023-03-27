«Хочешь его?» Почему мужчины без спроса присылают фото своих пенисов

Многие россиянки сталкивались с тем, что в социальных сетях или мессенджерах им приходили сообщения с фотографиями мужских половых органов – дикпики. Почему мужчины без спроса отправляют снимки своих пенисов в переписке с дамой и как реагировать женщине, если такое фото пришло от знакомого? На эти и другие вопросы «Газете.Ru» ответили психологи и сексологи.

«Дикпик может выступать в качестве одной из форм эксгибиционизма»

Анастасия Елисеева, психолог, сексолог.

Однажды, открыв сообщение с незнакомого номера, я увидела там фотографию полового члена. Шок, который я в тот момент испытала, мне даже сложно описать словами. Тогда я еще не знала, что у этого «развлечения» очень много поклонников и даже есть свое название – дикпик, что буквально значит «фото пениса».

Дикпик может выступать в качестве одной из форм эксгибиционизма. В таком случае мужчину может заводить воображаемая реакция девушки: испуг, интерес, удивление. Основное отличие фото-эксгибиоцинизма от демонстрации своих интимных органов на публику в том, что мужчина чувствует себя в безопасности и не ждет никаких негативных последствий.

Дикпик может быть попыткой привлечь к себе внимание и заинтересовать таким странным образом объект симпатий. Некоторые мужчины искренне считают, что с помощью эротического снимка они подчеркнут свою мужественность и силу, возможно, получат комплимент от женщины и даже подтолкнут ее к общению. При этом сам способ такого самовыражения позволяет в любой момент пойти на попятную и сказать, что это не его половой орган.

Мужчины и женщины по-разному реагируют на дикпики. И если мужчины зачастую были бы не против получить аналогичные фото от девушек, то девушки чаще всего испытывают только неприязнь и отвращение.

Поэтому мужчинам хочется сказать: перед отправкой постарайтесь на сто процентов убедиться, что получательница будет рада вашему фото, иначе вы рискуете приобрести репутацию извращенца.

«За желанием «пошалить» прячется комплекс неполноценности, неуверенность в отношении размера, формы своего фаллоса»

Ярославна Самсонова, психолог, сексолог, сооснователь закрытого женского клуба «Искусство быть женщиной».

В наше время такое явление как дикпик стало очень популярно ввиду доступности цифровых технологий связи.

Дикпик принято считать видом секстинга – обмена интимными сообщениями и фотографиями. С одной стороны, эта практика может добавить пикантности в отношения, с другой – разрушить их либо стать предметом манипуляций и шантажа.

Для чего мужчины делают это? Однозначного ответа нет. За каждой фотографией стоит свой комплекс, сексуальное расстройство или же крайне неуместная, грубая форма самовыражения.

Автор дикпика может видеть в своем действии шалость. Он испытывает некий восторг от свершенного акта. А за желанием «пошалить» прячется комплекс неполноценности, неуверенность в отношении размера и/или формы своего фаллоса. И с помощью кнопки «Отправить» мужчина снимает напряжение, запуская механизм компенсации, или же хвастается предметом своей гордости в ожидании похвалы и оценки.

Каким бы ребячеством это ни казалось, за этими проявлениями стоит психосексуальный травматизм. А вот что действительно не назовешь ребячеством, так это эксгибиционизм, к формам которого можно отнести дикпики. Разница лишь в том, что мужчина демонстрирует свои гениталии в «цифре», а не публично.

Несмотря на серьезность вопроса, мужчины часто не понимают негодование женщин, искренне веря в то, что делают своего рода комплимент, который женщина должна принять с восторгом и восхищением. Или же с завистью, если мы говорим о фаллоцентризме.

Рассылка дикпиков против воли получателей скорее говорит о сексуальных девиациях, комплексах и психотравмах у их авторов. Справиться с этими состояниями поможет психолог и сексолог.

«Если не было разговора на темы, близкие к сексу, то у знакомого лучше спросишь: «А зачем ты мне это прислал?»

Антон Орлов, психолог-сексолог, тренер центра сексуального образования Secrets.

Многие мужчины — визуалы. Мы воспринимаем все через зрительный образ. Вижу красивую девушку — надо хватать и тащить в пещеру. А до чувств, эмоций, энергетики — дела нет. Что совершенно противоположно женщинам. Исходя из этого, мотивация отправить своего «героя» может быть простой: «На, посмотри, влюбись, захоти...» Но на деле, как правило, это производит совершенно другой эффект.

Еще одной мотивацией может послужить повышение самооценки. Ведь получатель может отреагировать восторженно, чтобы хотя бы не обидеть. Ну или приблизиться к сексу... Да, ведь можно считать, что дикпик — это скрытый вопрос: «Хочешь его?»

В любом случае, отправка любых подобных фото как с мужской стороны, так и с женской — это нормально, но только в случае ролевой игры, флирта и предварительного запроса на подобного рода фотографии. Все остальное выходит за рамки культуры и «культуры секса» в частности.

Для правильной реакции нужно понимать контекст и статус ваших отношений.

Если не было ни намека, ни разговора о сексе или темах к нему приближенным, то самым правильным ответом будет: «А зачем ты мне это прислал?» Без смайликов и эмоций. Или «Неожиданно конечно. А какова цель?»

Такой вопрос сразу обескуражит и заставит «начинающего эксбициониста» задуматься: «А действительно, зачем я это сделал?» И какой бы ни был ответ — он и будет объяснением сего поступка.

Если человек вам не так дорог, в личном общении можете смело уличить его в низком культурном развитии: «Это не так приятно видеть, как ты это себе представляешь. Я была о тебе лучшего мнения».

А дальше пусть с ним разбираются психологи.