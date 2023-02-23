Чуть не поссорилась с Томом Крузом, вышла замуж за парня из «Офиса»: как сложилась жизнь 40-летней Эмили Блант

Брак с актером Джоном Красински и двое детей, участие в благотворительности, а еще большое желание отказаться от «сильных женских персонажей» — в юбилей актрисы Эмили Блант рассказываем наиболее интересные факты из ее биографии.

Поборола заикание, а теперь помогает другим

Эмили Блант родилась 23 февраля 1983 года в Лондоне — в семье актрисы и учительницы Джоанны Блант и адвоката Оливера Бланта. В детстве будущая голливудская знаменитость страдала заиканием. В 12 лет классный руководитель посоветовал Эмили Блант принять участие в школьной театральной постановке, чтобы побороть страх сцены и научиться правильно говорить. Театральная деятельность помогла Эмили избавиться от нарушения речи, которым актриса страдала с 7 до 14 лет.

«В детстве у меня была серьезная проблема с заиканием. Мои родители водили меня к речевым тренерам и тренерам по релаксации. Это не работало. Затем одному из моих учителей в школе пришла в голову блестящая идея, и он сказал: «Почему бы тебе не говорить с акцентом в нашей школьной пьесе?» Я дистанцировалась от себя через этого персонажа и так раскрепостилась, что мое заикание пропало, и это стало настоящим чудом», — призналась актриса в интервью изданию W.

Сегодня Эмили Блант принимает участие в различных мероприятиях благотворительных организаций, помогающих людям в борьбе с заиканием. Летом 2022 года актриса провела гала-концерт Американского института заикания. Выступая перед гостями вечера, Эмили Блант вспомнила, какие методы борьбы с недугом перепробовали ее родители. Звезда рассказала, как мама заставляла ее ходить к остеопату, а также слушать пение дельфинов по ночам, надеясь, что это поможет справиться с нарушением речи.

«Она (мама) не могла смириться. Только представьте: вы не знаете, что это такое и вы не знаете, как помочь своему ребенку»,

— цитируют Эмили Блант журналисты Variety.

В своем выступлении на гала-концерте Эмили Блант призналась, что до сих пор на съемочной площадке иногда испытывает страх заикания.

«Ситуация, когда нужно быть убедительной и общительной по-прежнему довольно сложна для меня», — рассказала актриса.

«Помирилась» с Томом Крузом

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В декабре 2022 года Эмили Блант приняла участие в записи подкаста SmartLess. Актриса рассказала о том, как в 2014 году снималась в фильме «Грань будущего» вместе с Томом Крузом. Знаменитость вспомнила, как во время одной из сцен ей и ее партнеру по киноэкрану нужно было надеть тяжелые костюмы, которые весили 85 фунтов (38,5 кг — «Газета.Ru»).

«В первый раз, когда я надела костюм, я просто начала плакать, просто начала плакать перед Томом (Крузом), а он не знал, что делать», — призналась Эмили Блант.

Актриса рассказала, что в тот момент Том Круз посмотрел на нее и сказал лишь одну фразу: «Давай прекращай вести себя как девчонка, окей?».

После того, как Эмили Блант рассказала эту историю в подкасте SmartLess, многие поклонники возмутились поведением голливудского актера, пишет People. Актриса же призналась, что ее слова были вырваны из контекста, а сама она со смехом вспоминает время съемок «Граней будущего».

«Я обожаю Тома, он мой дорогой друг и настоящая жемчужина для меня. Он сказал это в шутку, чтобы рассмешить, что и получилось», — отметила Блант.

Породнилась со Стэнли Туччи

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Партнер Эмили Блант по фильму «Дьявол носит Prada» актер Стэнли Туччи с 2012 года женат на родной сестре актрисы — литературном агенте Фелисити Блант. У супругов двое детей: сын Маттео (2015 год) и дочь Эмилия (2018 год).

Эмили Блант часто рассказывает в интервью о своем зяте. В 2022 году в разговоре с журналистами People актриса отметила, что Стэнли Туччи всегда выглядит идеально.

«Я никогда не видела его в носках. Он всегда одет с иголочки», — признавалась Эмили Блант.

Актриса делилась с журналистами, что ее зять не только хороший актер, но и прекрасный повар, замечательный художник, великий барабанщик, а еще человек с подъемом ноги, которому могла бы позавидовать Джейн Фонда.

«Он человек эпохи Возрождения, который знает путь к сердцу каждого», — описывала его Эмили Блант.

В 2018 году Стэнли Туччи диагностировали рак ротовой полости, однако актеру удалось побороть болезнь. В 2021 году актер опубликовал мемуары «Вкус: моя жизнь через еду», где рассказал о своей встрече с болезнью и о том, как любовь к еде помогла ему в борьбе с раком.

Актер ведет кулинарный блог в соцсетях: выкладывает видеоролики с рецептами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Эмили Блант рассказывала на передаче «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», что они с мужем, актером Джоном Красински, часто ходят в гости к семейству Туччи-Блант.

«Он (Стэнли) потрясающий повар, но она (Фелисити) тоже восхитительная кухарка», — призналась актриса.

Вышла замуж за сотрудника «Офиса»

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С 2010 года Эмили Блант замужем за актером сериала «Офис» Джоном Красински. У супругов двое дочерей: Хэйзел (2014 год) и Вайолет (2016 год). В декабре 2022 года Джон Красински рассказывал в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером», что его дочери знают о карьере матери, однако думают, что отец работает в офисе.

«Однажды я провожал их в школу, подошел какой-то очень милый парень и воскликнул: «Джим! Из «Офиса»! Ну я сказал: «Да». А он: «Боже мой, как я рад тебя видеть», — рассказал Джон Красински.

После этого случая дочери Эмили Блант и Джона Красински подумали, что их отец действительно работает в офисе. Актеру пришлось показать несколько серий «Офиса», однако дети все равно не до конца поверили в то, что на экране их отец.

«Моя 6-летняя дочь все время спрашивала: «Это ты? Ты выглядишь совсем по-другому», — вспоминает Джон Красински.

При этом Хэйзел и Вайолет смотрели несколько фильмов с участием их знаменитой мамы, например, кинокартины «Мэри Поппинс» и «Круиз по джунглям».

В интервью E News! Эмили Блант признавалась, что дочери не являются поклонниками творчества своих родителей.

«Они действительно не хотят видеть нас на экране. У них есть потребность в нас как в родителях», — объясняла Эмили Блант.

Устала от сильных женских персонажей

В конце 2022 года Эмили Блант рассказала журналу The Telegraph, что устала от «сильных женских персонажей». Она отметила, что такие героини созданы «невероятно стойкими», поэтому ей приходится говорить «жесткие слова», и играть таких персонажей тоже «жестко».

«Это самое худшее, когда ты читаешь сценарий и видишь слова «сильный женский персонаж». Такое заставляет меня закатывать глаза, я сразу пас. Мне скучно», — призналась Эмили Блант.

Актриса отметила, что одна из ее последних ролей, леди-аристократка Корнелия Локк в сериале «Англичанка», не относится к этой категории.

«Она невинна, но не наивна, что превращает ее в силу, с которой считаются», — признавалась Эмили Блант.

В 2023 году актриса появится на киноэкране в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»: Блант сыграла женщину-ученого по имени Кэтрин. Кроме этого, актриса участвует в съемках фильма «Каскадеры» — киноадаптации сериала 1981 года. Компанию по съемочной площадке Эмили Блант составил Райан Гослинг.