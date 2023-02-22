Часы за 1,5 миллиона и поездка на Мальдивы: что дарят звездам на 23 февраля и 8 марта

Кто-то из звезд мечтал о большом путешествии на День защитника отечества, а кто-то о часах Rolex в Международный женский день. Специально для «Газеты.Ru» российские знаменитости рассказали о самых роскошных подарках на гендерные праздники.

Артем Качер, певец

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— Я придерживаюсь мнения, что для подарка — и не важно, какая у него стоимость, — повод не нужен. Зачем ждать праздника, если ты хочешь сделать сюрприз сейчас?! Но если привязываться к мужскому празднику, то самым запоминающимся подарком были выходные на островах.

Понятно, что презент был не только для меня (смеется), но он оказался в тему — я не переношу холод, а февраль можно сказать пятый холодный месяц в нашей стране. Несколько дней стоили около 100 тысяч рублей. Не сказать, что сумма большая, но в сравнении с полученными эмоциями этот подарок был бесценным!

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— Самый дорогой подарок, который я получил на 23 февраля — микрофон для студии. Подарившая его девушка — никакого, кстати, отношения к музыке не имеющая, — очень тщательно изучила вопрос, я радовался как ребенок в «Детском мире».

Стоимость сейчас около четырех тысяч евро, думаю. Я на ценник подарка не смотрел, пока вы не спросили.

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— Однажды 23 февраля мне приходит сообщение в мессенджер от моей жены. Как сейчас помню заголовок: «Билет в небо», а текст был такой: «Здравствуйте, Саша. Желаем вам прекрасно полета и отличного настроения». Это был подарочный сертификат на прыжок с парашютом. Благо, что прыжок был с инструктором, иначе деньги были бы потрачены зря (смеется). Но сразу отмечу, что прыгнуть с парашютом я мечтал еще с детства, чтобы побороть страх высоты.

Я несколько раз переносил дату: то мне плохо, то не успеваю, то еще что-нибудь. В итоге я решился уже к концу осени, когда дождь шел вперемешку со снегом. Прыгнул! Не пожалел! Хочу еще! Страх высоты, кстати, не прошел, а стоил такой подарок 35 тысяч рублей.

Артемий Каташинский, трехкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион России по спортивным бальным танцам

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— Мой старший брат однажды подарил мне автомобиль. Так получилось, что в начале года я активно занялся карьерой, ездил на занятия и проводил мастер-классы. Но своего авто у меня не было. Планы я настроил самые грандиозные, но они могли не осуществиться. Поделился своими опасениями со старшим братом. Через несколько дней звонок: «Ты дома? Жду тебя внизу». Спускаюсь, а там автомобиль Volvo. Брат решил поддержать меня и сделал такой роскошный подарок. А поскольку дело было в феврале, мы все шутили, что это он так меня поздравил с Днем защитника Отечества.

Автомобиль стоил 3,5 млн рублей. В те времена я и мечтать о таком не мог. Авто отработало себя полностью: я осуществил все задуманное. Безумно благодарен брату. Теперь Volvo — моя счастливая марка машины.

Марк Тишман, певец и композитор

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— В какой-то момент я понял, что вместе с родителями путешествовал только в детстве — и то это были веселые поездки на машине из нашей квартиры в Махачкале на побережье Каспийского моря. Родители, несмотря на благородный возраст, работают, наши графики сложно совместить. Однажды я решил сложить праздники на 23 февраля и 8 марта и поехать с родителями в Стамбул.

Я забронировал для них султанский люкс с хаммамом и видом на тысячелетние стены дворца Топкапи. Папа сопротивлялся — его трудно вытащить из привычных ему дел и обстоятельств, но мы его уговорили и ни секунды не пожалели. Во-первых, мы с детства не проводили столько времени вместе, с утра до вечера. Родители без устали за день проходили по 20 тысяч шагов (им, на секундочку, 73 и 76). Экскурсии, турецкая кухня, прогулки пешком и на катере по Босфору: могу сказать, что это был лучший подарок не только для родителей, но и для меня, потому как время родителей со взрослыми детьми — редкая и бесценная привилегия.

Перелет был регулярным рейсом «Аэрофлота». Еда — ужин в ресторане 5000 рублей за человека. Индивидуальная экскурсия целый день на четырех человек с посещением музеев и достопримечательностей и гидом — 400 долларов.

CHEBANOV, музыкант

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— Самый ценный сюрприз на 8 марта — это когда я привез маму и сестру в наш загородный дом, где приготовил для них цветы и подарки. Все выходные мы провели вместе, ходили в ресторан, много гуляли. И своей жене Даше я каждый год на 8 марта дарю ее любимые цветы — розы «Джульетта».

А на 23 февраля самым запоминающимся подарком от Дарьи для меня было совместное путешествие в горы. Билеты стоили где-то 17 тысяч рублей на человека, с нами летела еще няня и дети. Нам пришлось снять большие апартаменты на четыре ночи — потратили 128 тысяч рублей. Поскольку мы были с ребенком, пришлось арендовать трансфер — 20 тысяч рублей за сутки. За четыре дня выложили больше 200 тысяч рублей, но это того стоило.

В целом я очень люблю и 23 февраля, и 8 марта. Эта традиция зародилась еще от дедушки, который всегда собирал всю нашу большую семью на абсолютно все праздники. Бабушка и мама готовили праздничный ужин, мы занимались творческими номерами, дарили подарки. И сейчас я стараюсь придерживаться этой традиции и весело отмечать праздники с близкими и друзьями.

АШ 23, певец

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— Несколько лет назад на 23 февраля мне подарили сертификат на полет в невесомости за 360 тысяч рублей. Честно говоря, я даже и не слышал об этом развлечении, поэтому отнесся к презенту скептически. Думал, это аэротруба или прыжок с тарзанки. Каково было мое удивление, когда на инструктаже перед полетом начали рассказывать про какой-то самолет.

Короче, сказать, что я офигел — ничего не сказать. Отсутствие гравитации — непередаваемое ощущение. Меня очень вдохновило это состояние, я испытал что-то совершенно нестандартно новое. При возможности всем советую попробовать. И еще очень важно дарить эмоции. Это круче, чем вещи.

ERSHOV, певец

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— Я рос один, у всех друзей были младшие братья, а у меня нет. В семь лет мечта сбылась, 23 февраля у меня родился брат! Нельзя назвать это подарком от моих родителей мне, но это самое бесценное, что только могло быть. Ни одна самая дорогая вещь на свете не переплюнет то, что у меня появился такой замечательный брат. Кстати, 23 февраля теперь все внимание ему, но и я не против.

Лиза и Лев Гринкевич, солисты группы GRINKEVICH

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— Подарки в нашей семье — одна из любимых тем. Мы с Левой, конечно же, жуткие транжиры, но с годами научились это контролировать.

Самые любимые подарки от мужа, которые я помню до сих пор — сумочка Lacoste (за 25 тысяч рублей) и ботинки из «Рандеву» (за 16 тысяч рублей), что в 2016 году было очень дорогой покупкой.

Сумку я ношу до сих пор, она не потеряла свой презентабельный вид и качество, остается стильной, актуальной и яркой.

В целом на все праздники мы дарим друг другу «совместный» подарок. Да мы просто покупаем какую-то нужную, желанную штуку, которую будем использовать в работе, допустим компьютер, чтобы писать песни, наушники, чтобы было комфортней заниматься в зале — нашей последней покупкой в качестве подарка на грядущие праздники была диодная профессиональная лампа для съемок контента за 15 тысяч рублей.

Милана Тюльпанова, блогер

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— Самый дорогой подарок на 8 марта я сделала себе сама. Это были часы Rolex за 1,5 млн руб. Я давно мечтала о них и решила не ждать, когда кто-то мне подарит, а пошла и купила.

Очень важно баловать себя. Это значит быть самой для себя ресурсом, поддерживать и радовать, помогать себе. Я желаю всем не требовать и не ждать сюрпризов от окружаюших, словно вы стараетесь переложить ответственность за свои эмоции и чувство самоценности, а начинать любить и радовать себя самостоятельно.

Ирина Рудоминская, актриса театра и кино, основатель бренда одежды

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— Мне на 8 марта очень нужен был эпилятор. Я за месяц до праздника через день напоминала мужу, что хочу эпилятор, даже прислала ссылку на конкретную модель.

У нас в семье договоренность: я говорю свои пожелания о подарках, чтобы они были нужные, полезные и необходимые. Когда ты получаешь то, что хочешь, становится особенно радостно. А мужу я дарю то, что на мой взгляд ему необходимо, потому что сам он говорит, что у него все есть.

Так вот, в результате эпилятор мне не подарили, но я получила сережки из белого золота с бриллиантами и весьма симпатичные. Цену мне не сообщили, но я смогла вычислить, что сумма подарка была порядка 500 тыс руб.

Марина Каташинская, трехкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка России по спортивным бальным танцам

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— 8 марта меня пригласили в ресторан, после которого я улетела на Мальдивы (смеется). Это был самый необычный праздник. Молодой человек обещал мне сюрприз и я, если честно, рассчитывала на предложение руки и сердца. Когда он опустился на одно колено, я уже была готова сказать «да», а он вместо кольца протянул мне путевку на Мальдивы... Не знала, грустить или радоваться. Решила, что поеду. Эта поездка стоила 900 тысяч рублей и это был мой первый отдых на Мальдивах.

На самом деле, этот подарок обошелся дороже, потому что с тех пор я была на Мальдивах уже несколько раз, не могу остановиться (смеется).