Алкоголь, наркотики, психбольницы: судьбы звезд 90-х, которым помогали влиятельные бизнесмены

Наталья Лагода записала музыкальный клип «Маленький Будда» на деньги бизнесмена Александра Карманова, а Елена Бонд завоевала титул «Миссис Москва 1999» с помощью стараний миллионера Юрия Мамонова. Рассказываем, каким еще известным женщинам 90-х удалось подняться благодаря влиятельным кавалерам.

close 100% Кадр из клипа «Маленький Будда»

Певица Наталья Лагода родилась в городе Черкассы на Украине. В 1992 году она вышла замуж за Эдуарда Фисака. В 1993 году у супругов родился сын Дмитрий. Однако вскоре Лагода и Фисак расстались.

В 1994 году Наталья Лагода вместе с сыном переехала в Москву. В столице она устроилась работать в стриптиз-клуб «Dolls», который в то время принадлежал бизнесмену Александру Карманову.

Между предпринимателем и стриптизершей завязался роман. Александр Карманов решил помочь Наталье Лагоде сделать музыкальную карьеру. Благодаря его спонсорству она выпустила дебютную песню «Маленький Будда», а также клип на эту композицию. Девушке удалось выступить на нескольких телевизионных передачах, в частности на «Утренней звезде» и «Песне года». Об этом сообщается в передаче «Центрального телевидения» — «Голые Золушки. Девяностые».

В 1998 году Наталья Лагода появилась на обложке российской версии журнала Playboy. Кроме этого, она выпустила еще три клипа — на песни «Марсианская любовь», «Я сама от тебя ушла» и «Врут твои мне глаза».

Однако в это же время Наталья Лагода стала злоупотреблять алкоголем. Об этом рассказывал ее брат Сергей Лагода в интервью «Центральному телевидению».

«Наседала на пиво. Я знаю, что даже Александр (Карманов) прятал от нее», — рассказывал Сергей Лагода, брат Натальи в программе «Голые Золушки. Девяностые».

В 2001 году Александр Карманов расстался с Натальей Лагодой и ушел от нее к певице Ольге Орловой. В своем последнем интервью 2015 года для НТВ Наталья Лагода признавалась, что подозревала о новом романе бизнесмена.

«Просто стал приходить поздно, перестал ночевать. Я подумала: «Кто-то есть». И тут Орлова приходит. Я узнаю, что она беременная», — вспоминала Лагода.

После того, как Александр Карманов расстался с ней, певица попыталась покончить с собой. Врачам удалось спасти Наталью Лагоду. Артистка восстанавливалась на протяжении восьми лет.

Последние годы жизни Наталья Лагода провела в Луганске. Она переехала туда после того, как вышла замуж за своего одноклассника Виталия Семененко. Новый супруг продал квартиру Лагоды в столице, и попросил ее уехать вместе с ним.

29 мая 2015 года Наталья Лагода скончалась от запущенной формы пневмонии. После третьего замужества звезда 90-х страдала алкогольной зависимостью.

«12 раз она в наркологии была. А что я мог сделать?» — признавался Виталий Семененко в интервью «Центральному телевидению».

Елена Бонд

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В 17 лет Елена (настоящее имя Эльвира Ибрагимова) переехала в Москву из Ташкента. В столице девушка стала работать фотомоделью. У нее был подписан контракт с одним из модельных агентств — и Елене удалось поработать за границей, например в Италии. В это же время она встретила первого супруга — бизнесмена Алексея Бондарева. Брак продлился недолго, после развода Елена оставила фамилию мужа, превратив ее в псевдоним — Бонд.

В 1990-х Елена Бонд познакомилась с бизнесменом и депутатом ЛДПР Юрием Мамоновым. Они встретились на его дне рождения, куда модель попала за компанию с подругой. Юрий Мамонов и Елена Бонд стали встречаться, а вскоре поженились.

В интервью Борису Корчевникову Елена Бонд рассказывала, что Юрию Мамонову принадлежала идея сделать из нее звезду.

«Это была его идея сделать из меня звезду. Он даже другу предложил вложиться в меня», — признавалась она.

В этом же интервью Елена Бонд признавалась, что благодаря Юрию Мамонову, а также его другу, бывшему владельцу Черкизовского рынка, Тельману Исмаилову, она получила первое место на конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Миссис Москва 1999». По ее словам, призовое место было куплено за 25 тыс. долларов.

В 2003 году Елена Бонд записала свой первый и единственный музыкальный альбом, работая с продюсером Василием Козловым.

В браке с Юрием Мамоновым у Елены Бонд родился сын. По словам «Миссис Москвы» в интервью «Центральному телевидению» во время совместной жизни с Мамоновым, она и ее супруг снимали дом на Рублевке.

«Мы жили на Рублевке. Он снимал дом за 55 тыс. долларов. Так как он был депутатом, ему давали скидку», — признавалась она.

Однако в 2000-е Юрий Мамонов развелся с Еленой Бонд. Причиной расставания стала измена с ее стороны.

«Он ей постоянно изменял, а она попыталась ему отомстить, и с кем-то переспала», — рассказывала в программе «Королевы красоты. Девяностые» Алена Филомьева, бывший директор Елены Бонд.

После развода с Мамоновым, Бонд вышла замуж во второй раз и родила еще одного сына. Однако и с новым супругом брак продлился недолго. В 2010-х Елена снялась в эротическом фильме «Юлия», правда, по словам Алены Филомьевой, получила небольшой гонорар за участие в этом проекте.

В беседе с журналистами «Центрального телевидения» бывшая модель признавалась, что экс-супруги не помогают ей финансово: Бонд живет на деньги от аренды квартиры, которую получила после развода с Мамоновым.

В 2010-е Елена Бонд начала сотрудничать с продюсером Александром Валовым, но вскоре обвинила его в мошенничестве. В свою очередь мужчина рассказал «Центральному телевидению» о психических проблемах бывший королевы красоты.

«Она психбольная. Лечилась в Кащенко (Психиатрическая клиническая больница №1 имени П. П. Кащенко. — Прим. «Газета.Ru»). При этом она все делает: красится, ездит на машине. Слава богу, что никого еще не сбила», — признался Валов в интервью.

В 2021 году Елена Бонд рассказала журналистам, что никогда не лечилась в психиатрической больнице. Кроме этого, она призналась, что хочет перезапустить свою карьеру: сейчас бывшая модель учится в школе телевидения и мечтает себя попробовать в роли телеведущей.

close 100% Телеканал «Россия 1»

Лариса Шепелева переехала в Москву в 1990-х годах. В 1993 году она встретила 26-летнего бизнесмена Андрея Черникова и вышла за него замуж. Супруг знал, что девушка мечтает стать певицей, поэтому стал помогать ей строить карьеру в шоу-бизнесе.

«Андрей знал мою мечту. Он мне помогал: оплачивал съемки видеоклипов, запись на хорошей студии», — рассказывала Лариса в интервью «Центральному телевидению».

В 1994 году Лариса Черникова впервые выступила в Лужниках с песней «Музыка дождя». В 1995 году вышел ее дебютный альбом «Одинокий волк». А летом 1996 года Лариса Черникова записала второй альбом «Подари мне ночь».

Певица и ее муж Андрей Черников были вместе три года: 3 апреля 1996 года мужчина был найден с огнестрельным ранением в голову. Следствие решило, что это было самоубийство, однако звезда 90-х считает иначе.

«Скорее всего его заставили совершить самоубийство. Сам он не мог этого сделать», — признавалась Лариса Черникова в интервью.

По словам Черниковой, после смерти ее мужа, пришлось разбираться с долгами, которые он оставил. Певица рассказывала журналистам «Центрального телевидения», что к ней домой приезжали мужчины и просили вернуть деньги. Однако со временем бандиты отстали.

Лариса Черникова уехала из России в Таиланд, там встретила своего второго мужа — американца Джеймса. У пары родился сын Кирилл, все вместе они стали жить в США. В скором времени Лариса Черникова развелась с американским мужем. После расставания некоторое время певица встречалась с сотрудником службы спасения Ричардом Джонсоном.

Начиная с 2016-го Лариса Черникова все чаще стала появляться на российском телевидении. В 2021 году она дала интервью Борису Корчевникову, где рассказала о том, что у нее есть второй сын.

«Я впервые об этом говорю. У меня есть второй ребенок. Я родила его от донора, от русского. Нас судьба свела с этим человеком. У нас не было отношений с ним. Надеюсь, что он станет хорошим человеком. Если мне встретится хороший мужчина, то я еще рожу», — призналась Лариса Черникова в интервью.

Сейчас Лариса Черникова живет в США. Там она она занимается фермой, которую купила много лет назад.