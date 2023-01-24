«Врачи подсадили его на наркотики»: как умирал Владимир Высоцкий

Бард, советский поэт, актер театра и кино Владимир Высоцкий скончался в 1980 году в возрасте 42 лет. Сегодня, 25 января, ему могло бы исполниться 85 лет. Наркотики, алкоголь, клиническая смерть, которой на самом деле не было, — «Газета.Ru» вспоминает, как артист провел свои последние годы.

Постоянные сплетни о смерти

В СССР часто появлялись слухи о возможной смерти Владимира Высоцкого. Об этом писал Валерий Золотухин в «Таганских дневниках». Он вспоминал, как однажды услышал, что известный поэт покончил с собой.

«Сплетни о Высоцком: застрелился. Последний раз спел все свои песни, вышел из КГБ и застрелился. Звонок: «Вы еще живы? А я слышала, что вы повесились». — «Нет, я вскрыл себе вены», — пересказывал Валерий Золотухин разговор Люси — актрисы Людмилы Абрамовой — с Высоцким в 1968 году. В то время Абрамова была женой барда и матерью двух его сыновей.

Позднее Валерий Золотухин вспоминал еще один случай, связанный со слухами вокруг Высоцкого. Он рассказал, как за пять лет до смерти артиста, в 1975 году, готовился к встрече с ним, но получил весть о том, что актер умер, подавившись рыбьей костью.

«За два часа до встречи с Высоцким в Риге, на съемках у Митты, мне сообщили достоверно, что он подавился рыбьей костью», — писал Золотухин.

Сам Владимир Высоцкий однажды во время одного из концертов прокомментировал сплетни вокруг своей личности.

«Все мы в какой-то период нашей жизни страдаем от слухов... Несколько раз я уже похоронен, несколько раз уехал, несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет сто надо прожить… Одна девочка из Новосибирска меня спросила: «Правда, что вы умерли?» Я говорю: «Не знаю», — цитируют Высоцкого журналисты «Смены».

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Зависимости

На протяжении долгих лет Владимир Высоцкий страдал алкогольной зависимостью. В конце жизни к этому добавилась и наркотическая зависимость.

Владимир Новиков, автор книги в серии ЖЗЛ о Владимире Высоцком, утверждал, что его пристрастие к алкоголю связано с его окружением в период юности.

«Я не медик, но у Высоцкого была болезненная зависимость от алкоголя, которая рано или поздно проявилась бы. Да и компания Большого Каретного, где он жил в юности, отнюдь не трезвенники. Написав свою первую песню «Татуировка», Высоцкий стал показывать ее писателю и киносценаристу Артуру Макарову, конечно, за бутылкой портвейна», — рассказывал Новиков в интервью «МК».

При этом Новиков отмечал, что у Высоцкого было желание избавиться от пагубной привычки.

«В последнее свое лето 1980 года он собирался поехать к Виктору Туманову в Сибирь и там начать здоровый образ жизни», — объясняет историк.

Наркотическая зависимость Владимира Высоцкого появилась вследствие алкогольной. Один из друзей поэта, Валерий Янклович, рассказывал в документальном фильме Первого канала, что врачи подсадили артиста на морфий.

«Когда его выводили из запоя, вывести его можно было с помощью наркотиков. Врачи посадили его на это дело», — вспоминал Валерий Янклович в фильме «Владимир Высоцкий. Последний год».

В 1977 году Владимиру Высоцкому сделали первый укол морфия. Это случилось после одного из спектаклей. Женщина-врач уверила актера, что укол избавит его от похмелья. В дальнейшем артист сам начал делать себе уколы. Об этом вспоминала дизайнер Оксана Афанасьева, последняя возлюбленная Владимира Высоцкого. Она рассказывала, что артист прибегал к инъекциям после спектаклей, в частности, когда играл в «Гамлете».

«Наркотики тогда употреблял редко, только после спектаклей. Чаще всего после «Гамлета», потому что «Гамлет» его выматывал совершенно. И Володя делал себе укол, просто чтобы восстановить силы. И никаких таких эффектов — как у наркоманов — у него не было», — цитируют Афанасьеву в книге «Самоубийство Владимира Высоцкого».

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Клиническая смерть

В июле 1979 года Владимир Высоцкий приехал в Бухару, чтобы дать концерт. Во время этих гастролей вместе с ним были его друзья Валерий Янклович, Всеволод Абдулов, а также врач-реаниматолог Анатолий Федотов.

В день концерта Высоцкому стало плохо. Один из друзей артиста, Владимир Янклович, позвонил в Москву Оксане Афанасьевой и попросил ее привезти промедол — сильное болеутоляющее средство. Возлюбленная актера приехала в Бухару. Янклович вспоминает, что в этот же день Владимир Высоцкий отправился на местный базар, и во время прогулки ему стало хуже.

«Рано утром Володя пошел на рынок — искать лекарство... И где-то нашел ампулу, — у врачей... Это такая штука обезболивающая, которую колют в десну, когда удаляют зуб. Да еще поел несвежего плова. И Володя сделал укол себе — и чуть не умер тогда. Федотов его спас», — приводит слова Владимира Янкловича врач и писатель Марк Цыбульский в статье «Смерть, которой не было».

При этом Цыбульский утверждает, что не верит в клиническую смерть артиста. По его словам, у Высоцкого был всего лишь обморок. Цыбульский пишет, что врач-реаниматолог Анатолий Федотов приводил актера в сознание с помощью кофеина и промедола, а не адреналина. Кроме этого, клиническая смерть, по воспоминаниям друзей артиста, длилась больше семи минут, что не соответствовало норме: кора головного мозга не может существовать столько времени без кислорода.

Последний концерт и смерть

16 июля 1980 года состоялся последний концерт Владимира Высоцкого в Доме культуры имени Ленина в Калининграде (ныне Королев). Свидетели тех событий вспоминали, что мероприятие должно было начаться в шесть часов вечера, однако в полседьмого зал оставался полупустым. В это же самое время в НПО «Энергия» проводилось важное партийное собрание, члены которого собирались на концерт артиста. Певцу и остальным зрителям пришлось дожидаться большую часть аудитории. Об этом пишет издание «Подмосковье сегодня».

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«По воспоминаниям одних, концерт прошел триумфально: Высоцкий пел, в паузах много рассказывал о себе, о детстве, о своих песнях и о друзьях. Другие вспоминали, что певец выглядел усталым, «одутловатым» и с плохим цветом лица», — пишет автор статьи.

18 июля 1980 года Владимир Высоцкий сыграл свой последний спектакль — это был «Гамлет» в театре на Таганке.

Владимир Янклович рассказывал, что 22 июля 1980 года Владимир Высоцкий обнадежил его, сказав, что собирается лечиться от наркозависимости.

«Дозу уменьшил, чувствую себя лучше. Уже выхожу…» Позвонил Марине (Марина Влади — последняя жена Владимира Высоцкого. — «Газета.Ru») в Париж: «Я завязал, у меня билет и виза на двадцать девятое. Ты меня примешь?» – «Приезжай. Ты же знаешь, я всегда тебя жду». – «Спасибо, любимая», — цитируют поэта журналисты «Смены».

Однако 23 июля 1980 года Владимиру Высоцкому стало хуже. Он был в асфиксии — состоянии кислородного голодания. 25 июля 1980 года артист умер. Ему было 42 года. Причиной смерти, по словам врача-реаниматолога Анатолия Федотова, стал инфаркт миокарда во сне. В официальных документах говорилось об острой сердечно-сосудистой недостаточности, пишет Валерий Перевозчиков в «Правде смертного часа».