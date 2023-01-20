«Планировал вернуться и застрелить его»: жуткие истории о фанатах, которые были помешаны на своих кумирах

Попросить автограф или фотографию — этот вариант не устроил героев нашего материала. Они пошли дальше и решились на преступление, пытаясь привлечь внимание кумира к своей персоне. «Газета.Ru» рассказывает о самых известных одержимых поклонниках.

Марк Чепмен, убил Джона Леннона

close 100% Global Look Press/ Департамент полиции Нью-Йорка

Марк Чепмен родился в Техасе. С самого детства он был большим поклонником группы The Beatles. Когда ему было 10 лет, он стал собирать все, что связано с их музыкой, а кроме этого сам занимался творчеством и играл в школьной рок-группе на гитаре.

После школы Чепмен был связан с религиозным движением «Возрождение». Автор книги «Кто убил Джона Леннона?» Лесли-Энн Джонс рассказывала, что Марка возмутила музыка бывшего участника The Beatles, в частности песни «God» и «Imagine».

«Я слушал эту музыку и злился на него за то, что он сказал в песне «God», что не верит в Бога, что он просто верит в него и Йоко, и что он не верит в The Beatles. Это еще одна вещь, которая меня разозлила несмотря на то, что эта запись была сделана как минимум десять лет назад. Мне просто хотелось громко закричать: «Кем он себя возомнил, говоря все эти вещи о Боге, небесах и The Beatles?», — цитирует Джонс убийцу Леннона.

В 1970-е Чепмен поступил в Пресвитерианский колледж искусств в Джорджии. Во время учебы в университете у него завязались романтические отношения с девушкой. Поскольку церковь не одобряла отношений до брака, Чепмен расстался с возлюбленной. Он впал в глубокую депрессию и даже попытался покончить с собой. Некоторое время Марк Чепмен лежал в психиатрической больнице.

В конце 1970-х он женился, нашел работу. Вместе с супругой Марк проживал на Гавайях.

В конце октября 1980 года Чепмен отправился в Нью-Йорк, чтобы убить Джона Леннона. Однако вскоре вернулся домой на Гавайи и рассказал жене, что собирается убить музыканта. При этом женщина не сообщила о намерениях мужа в полицию. Об этом писал журналист Джеймс Р. Гейнс для People.

В декабре 1980 года Марк Чепмен снова приехал в Нью-Йорк. Утром 8 декабря он стал караулить Джона Леннона рядом с многоквартирным домом «Дакота», однако отвлекся и не заметил, как музыкант уехал оттуда вместе с Йоко Оно. Чепмен вернулся к дому в дневное время и увидел, как няня гуляет с Шоном Ленноном — сыном Джона и Йоко.

В 22:00 Леннон вместе с женой вернулись в «Дакоту» на лимузине. Пока они направлялись домой, Марк Чепмен выстрелил в музыканта из револьвера 38-го калибра. Джон Леннон скончался на месте до приезда скорой.

Марк Чепмен не прятался от полиции. Он оставался на месте происшествия и читал книгу «Над пропастью во ржи»: Чепмен ассоциировал себя с главным героем Холденом Колфилдом.

Журналист Джеймс Р. Гейнс писал, что преступник планировал убить не только Джона Леннона.

«Список оказался длинным: Пол Маккартни («Пока я не узнал, что Леннон более доступен»); Элизабет Тейлор («Просто ее личность…. Я презираю людей, которые выставляют себя напоказ»); Джордж С. Скотт («Я пошел на спектакль, в котором он играл, в первом ряду, справа от сцены, и я планировал вернуться и застрелить его на сцене. Не знаю почему. Он мне нравится. Он великолепен»); мужчина, которого видел на улице в Нью-Йорке («я просто не знаю почему»); и Рональд Рейган («Я не думаю, что хотел убить его на самом деле, просто сорвать инаугурацию, сделав несколько выстрелов»)» — цитировал журналист убийцу Леннона.

Марка Чепмена приговорили к пожизненному лишению свободы. Он 11 раз подавал прошение о помиловании, однако всегда получал отказ.

«Насколько я понимаю, он изолирован от других заключенных из-за угрозы возможного причинения ему вреда. Что ж, во внешнем мире есть еще люди, сильно огорченные тем, что он сделал. Они посчитали бы несправедливым, что «субъект» ведет нормальную жизнь, в то время как Джон потерял свою», — цитировали в 2000 году BBC Йоко Оно, когда Чепмен подал очередную просьбу о помиловании.

Джон Хинкли-младший, преследовал Джоди Фостер

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В детстве Джон Хинкли-младший увлекался музыкой. В 1975 году он посетил Лос-Анджелес, где надеялся получить работу в качестве автора песен, однако вернулся к родителям в Эвергрин, Колорадо.

В 1976 году Хинкли-младший посмотрел фильм «Таксист» и проникся историей 12-летней проститутки Айрис. Он стал одержим исполнительницей этой роли, актрисой Джоди Фостер.

Когда Фостер поступила в Йельский университет, Хинкли-младший переехал в Нью-Хейвен и стал преследовать знаменитость. Он поступил на курс писательского мастерства Йелля, регулярно писал записки Фостер, а также звонил ей.

Поскольку актриса не реагировала на его «знаки внимания», он решил совершить преступление ради нее. В 1981 году Джон Хинкли-младший попытался убить президента США Рональда Рейгана, ранив еще трех человек, находившихся рядом с главой государства.

В последствии Джон Хинкли-младший был заключен в больницу Святой Елизаветы в Вашингтоне. В 2016 году его выпустили на свободу и разрешили жить вместе с 90-летней матерью при условии, что он не будет уходить от дома дальше 50 миль. В 2022 году его окончательно освободили. Сейчас Джон Хинкли-младший записывает песни и делится творчеством на YouTube.

Последний раз актриса Джоди Фостер прокомментировала историю с Хинкли-младшим в 1999 году в интервью Чарли Роузу.

«Я никогда не хотела быть актрисой, которую запомнят по этому событию. Это не имело ко мне никакого отношения. Но как ужасно оказаться втянутой в такую историю в 17-18 лет», — призналась она.

Джек Джордан, преследовал Уму Турман

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Джек Джордан, житель штата Мэриленд, стал следить за актрисой Умой Турман в 2005 году. Джордан звонил ей, писал письма, требовал личной встречи. Мужчина караулил звезду возле дома, а также приезжал на съемочные площадки ее новых фильмов. Однажды ему удалось проникнуть в дом знаменитости и оставить там записку.

В 2008 году Джека Джордана арестовали и осудили на два года изоляции, кроме этого он должен был проходить психиатрическое лечение. На суде Джек рассказал, что впервые увидел Уму Турман в фильме «Приключения барона Мюнхгаузена» в 1998 году, а окончательно влюбился в актрису после премьеры «Убить Билла» 2003 года.

«Я хотел, чтобы между нами развивались некие отношения», — цитирует преступника издание Courier Mail.

В 2010 году Джека Джордана повторно арестовали за то, что он вновь пытался связаться с Умой Турман. Мужчину поймали в собственном доме в Мэриленде в то время, как он искал информацию в Google про знаменитость. Об этом пишет The Los Angeles Times.

Роберт Линхарт, преследовал Мадонну

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В сентябре 2010 года Роберт Линхарт, поклонник Мадонны, устроил одиночный пикет возле дома певицы. Он установил на тротуаре плакаты «Мадонна, встреться со мной» и «Вселенная свела нас вместе». Артистка, увидев это, вызвала полицию. Роберта Линхарта арестовали, но вскоре отпустили.

В этом же году Линхарт снова оказался рядом с домом Мадонны. На этот раз он пришел к дому знаменитости с ножом. Мужчину обвинили в незаконном хранении оружия. Однако до суда дело не дошло. Только в 2013 году его приговорили в трем годам условно, пишет NDTV.

В 2017 году преследователь поп-звезды получил денежную компенсацию в размере $455 тыс. за грубое обращение с ним во время ареста в 2010 году у дома Мадонны.

«У меня было самое жестокое столкновение с полицией Нью-Йорка, присяжные увидели это и решили присудить мне деньги за избиение полицейскими», — прокомментировал решение суда Линхарт изданию The New York Post.

Джон Дубис, преследовал Дженнифер Лопес

close 100% Global Look Press/ Southampton Town Police Dept.

Бывший пожарный Джон Дубис преследовал певицу Дженнифер Лопес с 2006 по 2013 год. В 2006 году преступник оказался рядом с домом артистки: он вырезал инициалы звезды на дереве рядом с ее особняком. Мужчина сделал несколько фотографий и выложил их в соцсети.

Daily Mail пишут, что Джон Дубис регулярно проводил время рядом с домом Дженнифер Лопес и никогда не был замечен ее персоналом. По словам журналистов, соседи певицы думали, что он один из ее сотрудников.

«Я полагал, что он был просто сотрудником ее службы безопасности» — цитируют Daily Mail одного из соседей.

В 2013 году, когда певицы не было дома, Джон Дубис проник в дом и провел в нем шесть дней. Он разместил в Интернете снимки, которые доказывали его пребывание в особняке. Все посты Дубис публиковал под псевдонимом Дэвид А. Лопес Дюбуа. Мужчина считал себя мужем Дженнифер Лопес и отцом ее детей — близнецов Эммы и Максимилиана.

В 2013 году его арестовали. Джону Дубису предъявили обвинения в краже со взломом и преступном неуважении к суду, а также в двух проступках: преследовании и хранении инструментов для взлома.