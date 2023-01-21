Роман с мужем Кафельниковой, дружба со Слепаковым: что известно о личной жизни Светланы Ходченковой

Актриса театра и кино Светлана Ходченкова редко рассказывает о своих отношениях с противоположным полом. Она считает, что информация о романах в прессе может помешать зрителям воспринимать ее на киноэкране. Сегодня, в день 40-летия знаменитости, «Газета.Ru» вспоминает, с какими мужчинами когда-то связывали отношения Светлану Ходченкову.

Замужество

Во время учебы в Театральном институте имени Бориса Щукина Светлана Ходченкова познакомилась с Владимиром Яглычем. Они стали встречаться после того, как сыграли вместе в фильме «Тихий московский дворик» в 2003 году.

В 2005 году актеры поженились. Свадебная церемония состоялась 13 декабря. На торжестве были только друзья и родственники пары.

«Мы не хотели привлекать журналистов к нашей церемонии, поэтому обошлись минимумом гостей и без всей этой угнетающей торжественности. Хотелось нормального праздника для души, а не для зрителей. Общее количество приглашенных составило около сорока человек — вполне достаточно для того, чтобы нормально повеселиться», — цитирует Ходченкову сайт Spletnik.

После свадьбы актриса взяла фамилию мужа, однако продолжила появляться в кино, как Светлана Ходченкова. В начале брака актеры жили в съемной квартире, о чем актриса рассказывала в интервью.

«Мы в Москве снимаем квартиру. Конечно, хотелось бы иметь свою жилплощадь, но пока это не представляется возможным», — заявляла Ходченкова.

В интервью 2005 года знаменитость призналась, что хочет ребенка от супруга.

«Возможно, для полного счастья нам не хватает ребенка», — отметила актриса в беседе с журналистами.

close 100% ИТАР-ТАСС

Развод

Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч прожили в браке до 2010 года. Они не рассказывали о разводе журналистам целый год. В 2011 году вышел фильм «Пять невест», где снялись Ходченкова и Яглыч. На премьере актриса появилась в компании предпринимателя Георгия Петришина. Тогда же журналисты узнали о разводе знаменитости.

«С кем же мне идти на важные мероприятия, как не с любимым? Хотя Егору и не очень это нравится. Он, конечно, делится мнением, что для меня очень ценно», — рассказала Ходченкова журналистам StarHit.

Карен Оганесян, режиссер картины «Пять невест», отметил, что на площадке экс-супруги Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч вели себя как профессионалы.

«Картина снималась год назад, о разводе ребят не было известно, на площадке никто ничего не почувствовал. Вообще Света и Владимир по работе пересекались мало — снимались вместе один день максимум. Отыграли спокойно, как и подобает профессионалам», — говорил Оганесян.

Владимир Яглыч, комментируя развод с актрисой, отметил, что они с экс-супругой не сошлись характерами.

«Решение принимали вместе. Поняли, что однажды просто поубиваем друг друга», — цитирует актера «Собеседник».

Сейчас Владимир Яглыч состоит в отношениях с Антониной Паперной. У пары двое детей: дочь Ева (2018 год) и сын Давид (2020 год).

Несостоявшаяся свадьба

В 2011 году Светлана Ходченкова рассказывала журналистам StarHit о романе с Георгием Петришиным. Она говорила, что ей комфортно рядом с ним. Кроме этого, актриса отметила, что любит проводить время с возлюбленным за азартными играми.

«Если я начну рассказывать, придется отказаться от остальных рубрик в этом номере журнала — места не хватит. Одно замечу: мне c этим человеком очень комфортно... Мы любим азартные игры. А вообще между нами что-то большее, чем просто страсть к игре. Нечто эфемерное, словами не скажешь», — отвечала Ходченкова.

В этом же интервью актриса призналась: возлюбленный принимает, что она много работает. Во время их отношений Петришин часто посещал с ней светские мероприятия. Он также поддержал Ходченкову в 2011 году, появившись с ней на кинофестивале в Венеции.

close 100% svetlana_khodchenkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)





«Егор летал со мной на фестиваль в Венецию, где я представляла картину «Шпион, выйди вон!». Он очень меня поддерживал, все-таки мероприятие ответственное. Мы были там совсем недолго — три дня, один вечер даже провели вдвоем — гуляли по городу», — рассказала актриса.

В мае 2015 года Георгий Петришин сделал предложение Светлане Ходченковой на сцене Театра киноактера. Знаменитость ответила согласием. Однако в 2016 году Петришин и Ходченкова расстались. Как сообщает StarHit, причина их разрыва связана со старой ссорой.

Сейчас Георгий Петришин женат на модели Алесе Кафельниковой. В 2021 году у супругов родилась дочь Киара.

Тайна личной жизни

После расставания с Георгием Петришиным Светлана Ходченкова начала скрывать личную жизнь. Она появляется на светских мероприятиях в одиночестве, а в интервью говорит, что не хочет рассказывать о новых отношениях из-за своей карьеры, утверждая, что чем меньше люди знают о ее романах, тем больше доверяют персонажам на экране.

«Они не проводят параллели между героиней в кино и мною настоящей, не говорят: «Она встречается с тем-то, ездит на такой-то машине, как она может играть такую роль?». Мне кажется, это лишняя информация для зрителя, и я абсолютно сознательно о таких моментах не рассказываю», — объясняла Ходченкова в 2018 году в интервью Hello!

В 2019 году СМИ писали о том, что актриса встречается со сценаристом Семеном Слепаковым. Однако Ходченкова призналась, что они всего лишь друзья.

close 100% ТАСС

«Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись. Юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна уже как слон! Ну сколько можно!» — объяснила она в интервью «ОК!».