«Мать отдала меня своему мужу»: звезды, которых в детстве изнасиловали родственники

На днях актриса и блогер Анастасия Цветаева рассказала о том, что в детстве подверглась сексуальному насилию со стороны отчима. Ее мать была в курсе происходящего, однако не остановила мужа. С тех пор Цветаева не общается с матерью и считает, что родителей у нее нет. «Газета.Ru» вспомнила, кто еще из знаменитостей делал подобные признания о своем детстве.

Актриса и блогер Анастасия Цветаева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о детстве. Артистка призналась, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима с 6 до 12 лет. При этом мать будущей артистки знала о происходящем.

«Я — жертва домашнего насилия и абьюза. С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать все это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара», — вспомнила Цветаева.

Артистка отметила, что считает, что у нее нет родителей. В 12 лет Анастасия Цветаева сбежала из дома, и с тех пор не общалась с матерью.

«Родителей у меня нет. Есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату. И которая не удостоила меня своим общением с тех пор, как я окончательно сбежала из дома в 12 лет, переехав жить к бабушке. И был папа, который умер, когда мне было 4 года», — призналась актриса.

С 2010 года Анастасия Цветаева живет в Израиле. Она переехала туда после того, как вышла замуж за израильского адвоката Надава Ольгана. Актриса — многодетная мать. У нее трое детей: Кузьма (2005 год), Эстер (2012 год), Акива (2019 год).

Опра Уинфри

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Опра Уинфри родилась в городе Косциаско, штат Миссисипи. Ее мать, Вернита Ли, работала горничной. Биологический отец Опры — шахтер, ставший парикмахером, Вернон Уинфри.

До шести лет воспитанием Опры занималась бабушка, в то время как родная мать будущей знаменитости уехала на север США. Позже во многих интервью телеведущая рассказывала, что воспитывалась в строгости. Уинфри признавалась, что бабушка часто била девочку.

«Меня воспитывала бабушка и хлестала в три, четыре, пять и шесть лет», — цитируют телеведущую журналисты Daily Mail.

В 1986 году Опра Уинфри призналась, что подверглась сексуальному насилию со стороны родственников. В разное время над ней надругались двоюродный брат, дядя и друг семьи. Впервые это случилось, когда Опре было девять лет.

«В 9, 10, 11 и 12 лет меня насиловал мой 19-летний двоюродный брат. Я не знала, что такое изнасилование. Я, конечно, не знала этого слова. Я понятия не имела, что такое секс, я понятия не имела, откуда берутся дети, я даже не знала, что со мной происходит. И я хранила эту тайну», — приводят слова телеведущей Daily Mail, сказанные в интервью для Apple TV+ в 2021 году.

В этом же интервью Опра Уинфри вспомнила, что происходило после того, как ее впервые изнасиловал брат.

«Он отвел меня в магазин мороженого — кровь все еще текла по моей ноге — и купил мне мороженое», — рассказала журналистка.

В 14 лет Опра Уинфри забеременела после того, как ее изнасиловал дядя. Ребенок умер спустя две недели после родов. После этого мать отправила девочку жить к отцу в Нэшвилл, штат Теннесси. Окончив школу, Уинфри поступила в местный университет и начала строить карьеру в журналистике.

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Тим Рот родился в Лондоне. Его мать, Энн Рот, работала художницей и учительницей, а отец, Эрни Рот, занимался журналистикой.

В 1999 году, представляя фильм «Зона боевых действий», Тим Рот выступил перед журналистами и затронул тему насилия в семье. Он признался, что в детстве Эрни Рот подвергся сексуальному насилию со стороны своего отца. В свою очередь, Тим Рот в дальнейшем тоже подвергся абьюзу со стороны деда.

В 2016 году Тим Рот рассказал о насилии в интервью The Guardian.

«Он, мой отец, был ребенком, подвергшимся насилию, и у него было ужасное детство, и он воспринял это дерьмо серьезно», — отметил актер.

Тим Рот рассказал о том, как поступал в детстве с ним его дед.

«Он был чертовым насильником. Но ни у кого не было языка. Никто не знал, что делать…» — объяснил он.

Мисси Эллиот

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Рэп-исполнительница Мисси Эллиот в 2011 году в программе Behind The Music рассказывала, что в детстве ее изнасиловал 16-летний двоюродный брат. На момент случившегося Эллиот было восемь лет.

«Каждый день он хотел, чтобы я приходила к нему домой после школы. В восемь лет я понятия не имела, что такое секс, но я знала, что что-то не так», — объясняла артистка.

Мисси Эллиот призналась, что до сих пор не может избавиться от воспоминаний о том, что случилось.

«Ты помнишь это, как будто было вчера», — заявила Мисси Эллиот.

В этом же интервью артистка рассказала еще об одном ярком воспоминании из детства. Однажды она стала свидетельницей серьезной ссоры между родителями. В какой-то момент ее отец вытащил пистолет и направил на маму.

«Я кричала: «Папа, пожалуйста, не убивай маму!» — вспоминала Мисси Эллиот.

Мо'Ник

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Актриса и стендап-комик Мо'Ник родилась в многодетной семье. Она — младшая из четырех детей. В 2008 году, рассказывая журналистам издания Essence о детстве, знаменитость призналась, что с 7 до 11 лет подвергалась сексуальному насилию со стороны брата Аймса, который был старше ее почти на десять лет.

Мо'Ник вспоминала, что брат приставал к ней четыре раза. Каждый раз он совершал над ней насилие в ванной комнате.

В 15 лет Мо'Ник рассказала о случившимся родителям, однако они поверили в невиновность сына.

«Меня домогался мой старший брат. И даже когда я рассказала об этом родителям, он заявил, что я лгу, и в итоге ничего не было», — заявила знаменитость.

При этом со временем актриса простила своих родителей. Она заявила об этом в интервью Essence.

«Я не виню своих родителей, потому что я и мой брат оба были их детьми, и я просто не знаю, как они себя чувствовали», — поделилась с журналистами американская звезда.

В 2010 году брат Мо'Ник выступил на шоу Опры Уинфри и извинился перед сестрой. Аймс признался, что в тот момент у него были проблемы с наркотиками и алкоголем.

«Я домогался сестры от боли, чувства вины и стыда. Я думал, что это моя вина, что такие вещи происходят. Я усвоил это. Я спрятался за наркотиками и алкоголем. Я не чудовище. Я ее старший брат», — признался Аймс.