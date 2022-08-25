Больше уроков истории и новые правила продленки: что изменится в российских школах с 1 сентября

С началом нового учебного года школьников ждет множество изменений. О главных из них — ритуале поднятия флага, новых ФГОС, «Разговорах о важном», уроках финансовой грамотности, усилении исторической составляющей в учебном процессе и других — читайте в материале на «Газете.Ru».

Еженедельное поднятие российского флага и исполнения гимна РФ

Церемония поднятия российского флага станет новой традицией, которую Минпросвещения вводит в школах с сентября 2022 года. Решение об этом глава ведомства Сергей Кравцов озвучил еще в апреле. По мнению министра, новая практика будет способствовать «формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения».

Как объясняет эксперт «Актион Образование» Лариса Львова, школы будут сами решать, как организовать церемонию, чтобы детям было интересно в ней участвовать. Работать над этой задачей будут учителя и советники по воспитанию.

Доверять поднятие флага будут лучшим ученикам (за особые успехи в учебе, спорте и другие достижения), работникам школы, а в исключительных случаях — родителям.

«Поднятие флага на учебную неделю означает старт плана, вектор на академические, творческие и спортивные достижения школьников. Церемония опускания флага символизирует подведение итогов недели. Для этого школа проектирует и утверждает внутренние регламенты, которые обеспечат этот процесс», — отмечает Львова.

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Новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)

С сентября в силу вступают новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. Это основополагающий документ, в котором изложены требования к содержанию образования, а также тезисы о том, каких результатов должны достичь школьники к окончанию 11-го класса.

Среди прочего во ФГОСах прописано, что теперь учителя должны делать упор на практическое применение знаний, что по некоторым дисциплинам обучение будет поделено на уровни (базовый и углубленный), предполагается введение уроков финансовой грамотности в рамках существующих дисциплин (в начальной школе это математика и окружающий мир, в средней и старшей — математика, география, информатика).

Кроме того, изучение второго иностранного языка с пятого класса перестает быть обязательным. Академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская считает, что эта новость не может не радовать. В первую очередь потому, что это показывает: в системе образования идет диалог между исполнителем и заказчиком.

«Теперь каждый родитель и его ребенок в диалоге со школой сами определяют необходимость обучения второму языку. По опросам родителей и учителей, ученики часто не успевают освоить достаточно английский язык в первых классах и когда в 5-м подключается второй язык, успеваемость снижается по обоим языкам. Многим достаточно сложно изучать родной язык и два иностранных одновременно», — напоминает Екушевская.

Усиление воспитательной роли школы в жизни детей

После принятия программы воспитания для образовательных учреждений (сейчас Федеральное учебно-методическое объединение одобрило проект примерной программы воспитания для общеобразовательных учреждений, ознакомиться с ним можно на сайте Института изучения детства, семьи и воспитания РАО), ее будут применять во всех школах страны.

Как объясняет член Общественной палаты РФ и директор Института воспитания РАО Наталья Агре, «необходимо привести в систему основы воспитания новых поколений на основе общепризнанных, традиционных российских ценностей», поэтому важно возродить единое воспитательное пространство.

Среди основных задач, которые ставит программа — воспитание у детей любви к родине и родному языку, традиционных ценностей, бережному отношению к здоровью, экологической осознанности, уважения к труду (например, предполагается введение практики коллективного творческого дела, как в СССР).

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Усиление исторической составляющей

Минпросвещения особенно внимательно подошло к изучению школьниками истории, так что изменения относительно этого предмета ждут учащихся с 1 по 11 классы.

В младших классах историческая составляющая будет усилена в рамках предметов «Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики», в старшей школе появится дополнительный курс истории, где детям расскажут о значимых событиях в жизни страны и их влиянии на становление российского государства.

Также с сентября 2022 года в школах начнут проводить киноуроки на исторические темы.

Классные часы «Разговоры о важном»

Еженедельно в школах будут проходить классные часы «Разговоры о важном». Предполагается, что на них дети будут обсуждать вопросы истории и общественно-политической жизни страны, региона, муниципалитета. Занятия могут проводить советники по воспитанию, классные руководители, учителя истории и обществознания, руководители школьных музеев.

Как объясняет учитель русского языка и права в московской школе «Интеллектуал», член профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий, в связи с введением новых классных часов нагрузка на учителей увеличиться не должна.

«С точки зрения трудового права и договоров, который учитель заключает со школой, «Разговоры о важном» проходят в рамках классных часов. На мой взгляд, в этом случае о дополнительной нагрузке речь не идет, во всяком случае не должно идти», — подчеркивает Луховицкий.

Также учитель добавляет, что для проведения часов есть методички, которые по его словам представляют «очевидную халтуру». «Надеюсь, учителя не будут их использовать. Там все виды манипуляций. Дается цитата — будто бы это мнение Добролюбова, а на самом деле это издевательство Добролюбова над персонажем его статьи. Так что придется тем, кто захочет взять готовенькое, все перепроверить», — комментирует Луховицкий.

Эксперт напоминает, что это занятие предполагает свободную дискуссию, содержание которой не может быть заранее прописано в методичке. «Единственная сложность, над которой учителю придется подумать до начала этих занятий: если на них предполагается разговор на околополитические темы, педагогу надо помнить, что у детей есть родители и свое окружение, которое не менее важно, а иногда и важнее, чем школа. Так что навязывание детям какой-либо позиции недопустимо хотя бы с точки зрения педагогической этики», — заключает учитель.

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Проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) осенью

Из-за риска распространения коронавируса Рособрнадзор перенес сроки проведения ВПР с весны 2022 года на осень. Расписание появится до 5 сентября 2022 года.

Предположительно контрольные пройдут с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

В начале июля 2022 года в Рособрнадзоре сообщили, что в скором времени ВПР могут претерпеть изменения.

«Поскольку обновленный ФГОС основного общего образования по ряду предметов содержит требования базового и углубленного уровней, мы начали подготовку к поэтапному введению ВПР по программам углубленного изучения предметов», — рассказали в ведомстве. Математику школы смогут апробировать осенью, но в целом проведение ВПР углубленного уровня по математике и физике Рособрнадзор будет вводить с весны 2023 года.

Новый подход к темам итогового сочинения

Минпросвещения, Рособрнадзор и Совет по вопросам итогового сочинения установили новые правила написания итогового сочинения. Ведомства больше не будут публиковать новые направления для подготовки, а дадут ученикам темы прошлых лет (всего эксперты будут выбирать из 1,5 тысяч тем). Их собрали в закрытый банк и структурировали по разделам («Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека»).

Одиннадцатиклассникам предложат шесть тем: по две из каждого раздела. Как и в предыдущие годы, комплекты тем будут отличаться в зависимости от часового пояса, а доступ к ним будет открыт за 15 минут до начала испытания.

Новый порядок организации продленок в школе

С нового учебного года решение об открытии групп продленного пребывания и графике их работы школа будет принимать, учитывая мнение родителей.

Помимо функций присмотра за детьми, теперь группы будут предусматривать воспитательную работу, подготовку к занятиям. Учителя будут проводить с детьми культурные и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Регионы получили право дополнительно финансировать продленки, что снизит денежную нагрузку на родителей.

Снижение нагрузки на учителей

По данным исследования ГК «Просвещение», учителя, выполняющие функцию классного руководителя, подготавливают от 20 до 50 различных отчетных документов.

Сейчас эта ситуация меняется.

Как объясняет директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова, «согласно приказу Минпросвещения России, который должен вступить в силу в начале предстоящего учебного года, учитель-классный руководитель будет готовить только: рабочую программу учебного курса, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности и план воспитательной работы».

Эксперт уточняет, что рабочую программу учителям разрабатывать необязательно, достаточно будет взять примерную рабочую программу. Журнал и программы курсов внеурочной деятельности будут готовить только те учителя, которые участвуют в этой деятельности. По словам Алтыниковой, бюрократическая нагрузка снизится в десять раз.

Кроме того, с этого года образовательные организации могут не дублировать электронный документооборот на бумажных носителях.